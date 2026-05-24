Giá vàng hôm nay, ngày 24/5/2026: Người mua đang lỗ 9 triệu đồng chỉ sau 2 tuần

Hôm nay, ngày 24/5/2026 giá vàng trong nước tiếp tục đi xuống trong tuần qua, kéo mặt bằng giá về mức thấp nhất trong nhiều tháng gần đây.

Theo thông tin báo Thanh Niên, sáng 24/5, giá vàng miếng tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) được mua vào 158,5 triệu đồng/lượng, bán ra 161,5 triệu đồng. So với cuối tuần trước, mỗi lượng vàng miếng SJC giảm 2 triệu đồng nhưng người mua vào sau một tuần đã bị lỗ đến 5 triệu đồng do cộng thêm chênh lệch giá mua và bán. Tổng cộng chỉ sau chưa được nửa tháng, người mua vàng miếng SJC đã bị lỗ đến 9 triệu đồng/lượng. Tương tự, vàng nhẫn 4 số 9 tại SJC cũng giảm 2,3 triệu đồng sau một tuần khi mua vào còn 158 triệu đồng và bán ra xuống 161 triệu đồng. Hàng loạt công ty khác như Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý... cũng mua vàng nhẫn bằng giá vàng miếng SJC với mức mua vào 158,5 triệu đồng và bán ra 161,5 triệu đồng. Do vậy, cộng thêm chênh lệch giá mua bán vàng nhẫn thì chỉ sau hai tuần, người mua cũng lỗ đến 9 triệu đồng.

Giá vàng trong nước tiếp tục giảm. Ảnh: Báo Thanh Niên. Theo báo Người Lao Động, diễn biến trong nước phản ánh xu hướng suy yếu của thị trường quốc tế. Kết thúc tuần giao dịch, giá vàng thế giới đứng quanh 4.510 USD/ounce, giảm khoảng 30 USD/ounce so với cuối tuần trước và lùi về vùng thấp nhất trong khoảng một tháng. Các chuyên gia tham gia khảo sát mới nhất của Kitco vẫn giữ quan điểm khá thận trọng về triển vọng ngắn hạn của kim loại quý. Trong nhóm chuyên gia Phố Wall, phần lớn dự báo giá vàng có thể tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh hoặc đi ngang trong tuần tới. Chỉ một tỉ lệ nhỏ cho rằng thị trường sẽ sớm phục hồi mạnh.

Trong khi đó, tâm lý của nhà đầu tư cá nhân lại tích cực hơn. Kết quả khảo sát trực tuyến cho thấy đa số người tham gia vẫn kỳ vọng giá vàng có cơ hội tăng trở lại sau giai đoạn điều chỉnh vừa qua. Ông John Weyer, giám đốc bộ phận phòng hộ thương mại của Walsh Trading, nhận định thị trường vàng vẫn chịu tác động đáng kể từ các yếu tố địa chính trị, đặc biệt là diễn biến tại Trung Đông. Tuy nhiên, ông cho rằng trong ngắn hạn, giá vàng nhiều khả năng tiếp tục dao động quanh vùng hiện tại thay vì xuất hiện một đợt tăng tốc mạnh. Cùng quan điểm thận trọng, ông Alex Kuptsikevich, chuyên gia phân tích thị trường của FxPro, cho rằng xu hướng tăng dài hạn của vàng chưa bị phá vỡ nhưng áp lực điều chỉnh vẫn còn hiện hữu. Theo ông, giá vàng có thể tiếp tục kiểm định các vùng hỗ trợ thấp hơn trước khi hình thành một nhịp phục hồi bền vững.

