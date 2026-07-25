Giá vàng hôm nay, ngày 25/7/2026: Vàng miếng SJC tăng thêm 1 triệu đồng/lượng

Hôm nay, ngày 25/7/2026 giá vàng bật tăng mạnh theo đà phục hồi của thế giới. Vàng miếng SJC và nhẫn trong nước tăng mạnh 1 triệu đồng/lượng.

Theo thông tin báo VietNamNet, mở cửa phiên giao dịch 25/7, vào lúc 8h37', giá vàng miếng SJC được điều chỉnh tăng 2 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và đắt thêm 1 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với kết phiên hôm qua, giao dịch ở mức 137,5-141,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC tăng 2,5 triệu đồng mỗi lượng ở chiều mua và đắt thêm 1,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với chốt phiên hôm qua, niêm yết ở mức 137-141 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Đầu giờ sáng nay, giá vàng nhẫn 9999 tại Doji tăng thêm 800.000 đồng mỗi lượng ở chiều mua nhưng giữ nguyên ở chiều bán so với chốt phiên hôm qua, mua - bán ở mức 138,8-142,5 triệu đồng/lượng.

Còn giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu đầu giờ sáng nay được điều chỉnh tăng 200.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với kết phiên hôm qua, giao dịch ở mức 138,9-142,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng trong nước tăng 1 triệu đồng. Ảnh: VietNamNet.

Theo thông tin báo Thanh Niên, giá vàng thế giới tiếp tục tăng nhẹ trong phiên cuối tuần, lên 4.051,7 USD/ounce, cao hơn hôm qua 6 USD. Kim loại quý hồi phục khi giao tranh tại khu vực Trung Đông vẫn diễn ra, đẩy giá dầu đi lên. Đồng thời, lực mua bắt đáy đã gia tăng cũng hỗ trợ giá vàng đi lên. Theo thông tin từ cơ quan hải quan Trung Quốc, nước này đã nâng lượng vàng nhập khẩu lên mức cao nhất trong hai năm vào tháng 6. Lượng vàng nhập khẩu tăng tháng thứ ba liên tiếp, đạt khoảng 173 tấn trong tháng 6, mức cao nhất kể từ tháng 3.2024. Các chuyên gia của tập đoàn đầu tư ING nhận định đợt phục hồi gần đây của vàng chủ yếu đến từ hoạt động mua bắt đáy và đóng các vị thế bán sau nhịp điều chỉnh mạnh từ vùng đỉnh lịch sử hồi đầu năm. Mốc 4.000 USD/oz sẽ là ngưỡng quan trọng cần theo dõi trong ngắn hạn.

Trong khi đó, nhiều nhà đầu tư vẫn đang chờ kết quả cuộc họp của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) vào tuần tới. Thị trường gần như đồng thuận rằng ngân hàng trung ương Mỹ sẽ giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp này. Theo công cụ CME FedWatch, các nhà giao dịch đang đặt cược khoảng 80% khả năng Fed sẽ tăng lãi suất vào tháng 9.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/gia-vang-hom-nay-ngay-2572026-vang-mieng-sjc-tang-them-1-trieu-ongluong-764846.html