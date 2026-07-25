Cuộc sống của Tạ Đình Phong sau biến cố mất cha nhận nhiều quan tâm

Trong những hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội, Tạ Đình Phong diện trang phục màu đen, mang theo một chiếc túi lớn cùng tông màu và nhanh chóng di chuyển cùng ê-kíp. Nam nghệ sĩ gần như không giao tiếp với những người xung quanh, luôn cúi đầu và giữ vẻ trầm lặng. Hình ảnh này khiến nhiều người hâm mộ không khỏi xót xa khi anh vừa trải qua biến cố lớn của gia đình.

Sau khi hoàn tất tang lễ của cha, Tạ Đình Phong đã trở lại với lịch trình công việc. Mới đây, nam ca sĩ - diễn viên được bắt gặp xuất hiện tại sân bay Thanh Đảo để chuẩn bị cho hai đêm diễn dự kiến diễn ra vào ngày 25 và 26/7.

Cha của Tạ Đình Phong là nam diễn viên kỳ cựu Tạ Hiền qua đời vào ngày 16/7 sau thời gian điều trị bệnh. Theo nguyện vọng của cố nghệ sĩ, gia đình đã tổ chức tang lễ theo hình thức đơn giản, kín đáo và chỉ có sự tham dự của người thân cùng bạn bè thân thiết.

Được biết, vào thời điểm cha lâm bệnh nặng, Tạ Đình Phong đang có mặt tại Trung Quốc đại lục để chuẩn bị cho các hoạt động biểu diễn. Ngay khi nhận tin ông Tạ Hiền nhập viện vì viêm phổi, anh lập tức tạm gác mọi công việc để trở về Hong Kong, kịp ở bên cha trong những giây phút cuối đời.

Trong lời tưởng nhớ dành cho cha, Tạ Đình Phong bày tỏ sự kính trọng sâu sắc đối với người đã có hơn bảy thập kỷ cống hiến cho nghệ thuật. Nam diễn viên ca ngợi Tạ Hiền là một nghệ sĩ tài năng, luôn sống chân thành, lạc quan và cống hiến hết mình cho công việc. Theo anh, những đóng góp của cha đã để lại dấu ấn quan trọng đối với nền điện ảnh và ngành giải trí Hong Kong.

Sự ra đi của Tạ Hiền cũng khiến nhiều nghệ sĩ trong làng giải trí bày tỏ niềm tiếc thương. Đạo diễn, diễn viên Châu Tinh Trì – người từng hợp tác với ông trong Đội bóng Thiếu Lâm – đã đăng tải bức ảnh đen trắng cùng lời tiễn biệt đầy xúc động, gửi lời vĩnh biệt tới người đồng nghiệp gắn bó nhiều năm.

Sinh năm 1936, Tạ Hiền là một trong những ngôi sao tiêu biểu của điện ảnh Hong Kong. Ông ghi dấu ấn qua nhiều tác phẩm nổi tiếng như Thần Điêu Đại Hiệp, Vua Cờ Bạc và đặc biệt giành giải Nam diễn viên chính xuất sắc tại Giải thưởng Điện ảnh Hong Kong lần thứ 40 nhờ vai diễn trong bộ phim Time, khi đã 85 tuổi.

Trong cuộc sống riêng, Tạ Hiền từng trải qua hai cuộc hôn nhân và có hai người con là Tạ Đình Phong và Tạ Đình Đình. Sinh thời, ông nhiều lần chia sẻ rằng thành tựu lớn nhất của mình không chỉ là sự nghiệp diễn xuất kéo dài hơn 70 năm, mà còn là việc nuôi dạy được một người con trai trưởng thành và thành công như Tạ Đình Phong.