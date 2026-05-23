Vì sao nói cặp đôi Tạ Đình Phong và Trương Bá Chi 'văn minh' sau ly hôn?

Sau khi đoạn video được chia sẻ rộng rãi, nhiều khán giả "đẩy thuyền", mong hai người đoàn tụ. Tuy nhiên, số khác cho rằng việc ăn chung không có nghĩa là tái hợp, khen cặp vợ chồng cũ sống văn minh, tử tế, gác lại quá khứ, coi nhau như bạn bè để cùng chăm sóc con. Một khán giả viết: "Việc cha mẹ ly hôn vẫn giữ liên lạc vì con cái là điều hợp lý. Tốt nhất là trở thành bạn bè thay vì kẻ thù".

Trong video đăng tải trên trang cá nhân hôm 10/5, diễn viên Tạ Đình Phong chia sẻ hình ảnh thưởng thức một bữa ăn phong cách Âu cùng bạn bè. Một số khán giả phát hiện giọng nữ trầm vang lên trong video "là chất giọng quen thuộc của Trương Bá Chi". Nhiều người suy đoán cặp vợ chồng cũ đã cùng dùng bữa, dù video không hề cho thấy Trương Bá Chi xuất hiện. Hiện cả hai diễn viên lẫn đội ngũ của họ đều chưa lên tiếng.

Ly hôn đã hơn 10 năm, Tạ Đình Phong nhiều lần công khai khẳng định anh và vợ cũ có mối quan hệ tốt sau khi ly hôn. Họ thường cùng tham dự các sự kiện của con, bao gồm các hoạt động ở trường, các trận đấu thể thao và tiệc sinh nhật. Dù vậy, Tạ Đình Phong không có chuyện họ tái hợp: "Mọi thứ không thể quay lại như xưa, tôi đang rất hạnh phúc với Vương Phi". Anh cũng thường xuyên đeo chiếc vòng tay do Vương Phi tặng năm 2000 để chứng minh mối quan hệ bền vững của họ.

Trong khi đó, Trương Bá Chi cũng không ủng hộ câu chuyện tái hợp. Cô nói trong một livestream mới đây: "Tôi có thể thiếu chồng nhưng không thể thiếu bàn chải đánh răng". Trước công chúng, cô gọi Tạ Đình Phong là "cha của các con tôi," tránh mọi cuộc thảo luận về mối quan hệ của họ.

Tạ Đình Phong sinh năm 1980, là con trai của cặp diễn viên nổi tiếng Tạ Hiền - Địch Ba Lạp. Anh gia nhập showbiz khi 16 tuổi, là thần tượng được lăng xê thành công cả trong lĩnh vực ca hát và diễn xuất. Trên sân khấu, Tạ Đình Phong gắn liền với cây đàn guitar điện và phong cách rock phong trần. Khoảng 10 năm nay, anh xây dựng hình tượng đầu bếp, thực hiện nhiều chương trình thực tế về ẩm thực.

Tạ kết hôn với Trương Bá Chi và có hai con trai Quintus, Lucas.