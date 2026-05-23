Diễn viên Xa Thi Mạn gây chú ý khi lái chiếc Porsche mới tậu đi xem show

Sao quốc tế 23/05/2026 16:48

Trong video được một khán giả chia sẻ trên Weibo, diễn viên Xa Thi Mạn lái chiếc Porsche 911 Carrera GTS (991.2) đến Nhà thi đấu Hồng Quán, Hong Kong để ủng hộ concert của Fama.

Trong video được một khán giả chia sẻ trên Weibo, diễn viên Xa Thi Mạn lái chiếc Porsche 911 Carrera GTS (991.2) đến Nhà thi đấu Hồng Quán, Hong Kong để ủng hộ concert của Fama. Xe biển "thửa" với chữ cái viết hoa SC là tên tiếng Anh của Xa Thi Mạn (Charmaine Sheh), đuôi 28 là ngày sinh của cô.

Theo một số nguồn tin, giá chiếc xe tại thị trường Hong Kong khoảng gần 4 triệu HKD (hơn 12 tỷ đồng). Xa Thi Mạn yêu xe và sở hữu nhiều xe giá trị. Bộ sưu tập xe của cô còn có Maserati GT phiên bản GranTurismo Sport, giá mua mới thời điểm hơn 10 năm trước là hơn 4 triệu HKD, gồm cả thuế. Năm 2004, cô cũng từng lái một chiếc Mercedes-Benz SLK350, sau đó chuyển sang Mercedes-Benz E350 Coupe. Năm 2014, cô lại mua một chiếc Mercedes-Benz SLK350 khác. Những chiếc xe này còn được chú ý vì có đuôi xe 1314, có ý nghĩa "trọn đời trọn kiếp".

Diễn viên Xa Thi Mạn gây chú ý khi lái chiếc Porsche mới tậu đi xem show - Ảnh 1

 

Ở tuổi 51, Xa Thi Mạn không chỉ thành công trong sự nghiệp, cô còn được mệnh danh là "Nữ hoàng bất động sản", "Phú bà showbiz"... nhờ khối tài sản "khủng". Cô hiện sở hữu 7 bất động sản với tổng giá trị thị trường vượt quá 24 triệu USD.

Xa Thi Mạn sinh năm 1975 tại Hong Kong, là một trong những nữ diễn viên nổi bật nhất của TVB và màn ảnh Hoa ngữ.

Diễn viên Xa Thi Mạn gây chú ý khi lái chiếc Porsche mới tậu đi xem show - Ảnh 2

Bắt đầu sự nghiệp sau khi đoạt á hậu trong cuộc thi Miss Hong Kong 1997 và gia nhập TVB từ năm 1994, cô từng bị đánh giá là "bình hoa di động" vì kinh nghiệm diễn xuất còn hạn chế.

Bằng nỗ lực không ngừng, Xa Thi Mạn dần khẳng định vị thế qua hàng loạt vai diễn ấn tượng trong Thâm cung nội chiến, Cung tâm kế, Diên Hy công lược, Bằng chứng thép 2...

'Ông lớn' TVB hồi sinh nhờ Nữ hoàng tin tức 2 của Xa Thi Mạn

'Ông lớn' TVB hồi sinh nhờ Nữ hoàng tin tức 2 của Xa Thi Mạn

Điều đáng chú ý là chỉ 1 năm trước đó, "ông lớn" truyền hình TVB vẫn chìm trong khoản lỗ lên tới 491 triệu HKD. Bước ngoặt giúp đảo chiều tình thế đến từ bộ phim phát sóng cuối năm, "cứu tinh" TVB mang tên Nữ hoàng tin tức 2 do Xa Thi Mạn đóng chính.

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