Vợ chồng tài tử 'Sợi dây chuyền định mệnh' Lý Uy lĩnh án tù

Sao quốc tế 23/05/2026 17:09

Trong phiên xử sơ thẩm diễn ra tại tòa án quận Đài Bắc sáng 12/5, tòa nhận định Lý Uy cùng vợ - hai nghi can vụ án - 'là nhân chứng hợp tác với cơ quan điều tra'. Anh bị xử một năm 10 tháng tù, vợ bị xử một năm 8 tháng tù, mỗi người quy đổi thành 5 năm án treo, vì tội hỗ trợ tội phạm, theo Yahoo.

Ngoài vợ chồng Lý Uy, tại tòa, nhà văn Vương Ôn - được xác định là chủ mưu vụ án - bị tuyên 12 năm tù vì tội cố ý gây thương tích dẫn đến chết người.

 

Vụ giết người tại một tịnh xá ở quận Đại An, thành phố Đài Bắc, vào tháng 7/2024 từng gây xôn xao Đài Loan. Nạn nhân của vụ án là phụ nữ 52 tuổi họ Thái, làm kế toán và theo Vương Ôn tu hành tại tịnh xá - nơi Lý Uy và vợ là tín đồ. Tháng 7/2024, Vương Ôn tổ chức buổi họp tại một nhà hàng gần chùa, sau đó kích động một nhóm tín đồ trừng phạt bà Thái vì không hài lòng với cách bà xử lý sổ sách.

Theo hồ sơ vụ án, những người này đã yêu cầu bà Thái quỳ xuống trước tượng Phật và sám hối tội lỗi. Họ thậm chí còn yêu cầu bà thực hiện các động tác khó và bắt bà hoàn thành hình phạt thể xác. Quá trình này kéo dài trong nhiều giờ, bà Thái sau đó tử vong do kiệt sức.

Sau khi bà qua đời, thi thể được buộc vào xe đẩy và đưa từ nhà hàng về tịnh xá. Toàn bộ số tiền gửi hơn hai triệu TWD mang tên bà đã bị rút ra một cách bí ẩn. Vụ việc được điều tra, cảnh sát truy tố 13 người, trong đó có vợ chồng Lý Uy, Vương Ôn... về hành vi ngộ sát.

Lý Uy, 45 tuổi, ra mắt với vai trò ca sĩ, từng nổi tiếng màn ảnh phim thần tượng Đài Loan. Anh đóng Sợi dây chuyền định mệnh (Lâm Chí Dĩnh đóng chính), The Crossing 2, Lovestore in the Corner... Đầu 2023, anh ngừng cập nhật mạng xã hội, sau đó biến mất khỏi làng giải trí.

Truyền thông Đài Loan đưa tin anh chuyển sang kinh doanh ấm trà, sau đó tập trung vào việc nghiên cứu Phật giáo và hiếm khi xuất hiện trước công chúng. Lý Uy đã bí mật kết hôn với bạn gái ngoài ngành giải trí vào năm 2024.

Ngôi sao "Sợi dây chuyền định mệnh" Lý Uy bị cảnh sát triệu tập vì nghi ngờ có liên quan đến cái chết của một người phụ nữ vào năm 2024.

