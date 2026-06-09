Thực hư chuyện Ngu Thư Hân bị 10 sao nam từ chối gây bàn tán

Gần đây, dự án phim truyền hình “Thịt Thần Tiên” do Ngu Thư Hân đảm nhận vai nữ chính đang thu hút nhiều sự chú ý khi liên tục gặp khó khăn trong khâu lựa chọn nam chính.

Thời gian gần đây, dự án phim truyền hình “Thịt Thần Tiên” do Ngu Thư Hân đảm nhận vai nữ chính đang thu hút nhiều sự chú ý khi liên tục gặp khó khăn trong khâu lựa chọn nam chính. Theo một số blogger thạo tin, ban đầu vai nam chính được cho là sẽ do Hà Dữ đảm nhận, tái hợp cùng Ngu Thư Hân sau bộ phim “Song Quỹ”. Tuy nhiên, thông tin này vấp phải phản ứng mạnh từ một bộ phận người hâm mộ, cho rằng nội dung phim có một số cảnh quay gây tranh cãi và nhạy cảm. Sau đó, hàng loạt cái tên khác như Đặng Vi, Hầu Minh Hạo, Trần Tinh Húc được nhắc đến như ứng viên thay thế. Tuy nhiên, phía các diễn viên này đều được cho là không thể tham gia vì lịch trình bận rộn hoặc chưa đạt được thỏa thuận về thứ tự phiên vị trong dự án. Việc đàm phán không thành công khiến “Thịt Thần Tiên” rơi vào tình trạng chưa thể chốt đội hình chính thức.

Ngoài ra, nhiều nam diễn viên trẻ khác như Hồ Nhất Thiên, Tân Vân Lai, Lý Hoành Nghị, Trương Khai Thái hay Dư Thừa Ân cũng từng được đề xuất, nhưng đến hiện tại dự án vẫn chưa thể tìm được gương mặt phù hợp để đóng cặp cùng Ngu Thư Hân.

Theo Sina, Ngu Thư Hân là nữ diễn viên sở hữu lượng fan đông đảo và sức hút truyền thông đáng kể. Các dự án cô tham gia trước đó đều đạt hiệu ứng tốt, đồng thời giúp bạn diễn như Trương Vũ Kiếm, Trương Lăng Hách hay Đinh Vũ Hề tăng độ nhận diện rõ rệt. Điều này khiến việc hợp tác với cô từng được xem là cơ hội phát triển sự nghiệp đối với nhiều diễn viên nam. Tuy nhiên, nữ diễn viên cũng đang đối mặt với nhiều ý kiến trái chiều. Một số thông tin liên quan đến gia đình và các cáo buộc trong môi trường làm việc từng khiến danh tiếng của cô bị ảnh hưởng, kéo theo sự dè dặt từ phía đối tác và khán giả. Trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt của giới giải trí Hoa ngữ, vấn đề phiên vị – thứ tự tên xuất hiện trong phim – cũng trở thành yếu tố quan trọng. Việc không thống nhất được vị trí trung tâm trong dự án được cho là một trong những nguyên nhân khiến quá trình chọn nam chính cho “Thịt Thần Tiên” gặp bế tắc. Hiện tại, dự án vẫn chưa ấn định lịch khai máy chính thức, trong khi Ngu Thư Hân tiếp tục là cái tên thu hút nhiều tranh luận trong làng giải trí.

Sức hút của Ngu Thư Hân lấn át bạn diễn Hầu Minh Hạo Gần đây, cộng đồng fan Hầu Minh Hạo xôn xao trước tin đồn nam diễn viên sẽ tham gia dự án cổ trang mới Niệm Tương Tư do Ngu Thư Hân đảm nhận vai nữ chính. Theo nguồn tin lan truyền trên mạng, Hầu Minh Hạo có thể chỉ đảm nhận vị trí nam chính thứ hai, tức nhị phiên.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thuc-hu-chuyen-ngu-thu-han-bi-10-sao-nam-tu-choi-gay-ban-tan-761623.html