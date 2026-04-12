Ngu Thư Hân khẳng định vị thế nữ thần thanh xuân thế hệ mới với loạt tạo hình mới

Trong những khung hình hé lộ tạo hình cho dự án 'Vân Sơ Lệnh, nữ diễn viên gây ấn tượng mạnh với lối trang điểm thanh thoát nhưng không kém phần sắc sảo. Đường nét gương mặt hài hòa kết hợp cùng trang phục được đầu tư tỉ mỉ đã tôn lên vẻ đẹp thoát tục, giúp cô hoàn toàn thoát khỏi cái mác "tiểu thư bánh bèo" để hóa thân vào những nhân vật có chiều sâu tâm lý hơn.

Sau thành công vang dội của các dự án phim ảnh gần đây, việc nhan sắc Ngu Thư Hân thăng hạng trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi trên các diễn đàn phim ảnh.

Không chỉ tỏa sáng trên phim trường, ở những khoảnh khắc đời thường, công chúng cũng dễ dàng nhận thấy nhan sắc của Ngu Thư Hân thăng hạng một cách rõ rệt. Nữ ngôi sao rất biết cách làm mới mình bằng những bộ cánh mang đậm hơi thở xu hướng, từ phong cách Y2K năng động đến những chiếc đầm dạ hội sang trọng.

Khả năng biến hóa linh hoạt giúp cô trở thành gương mặt được nhiều nhãn hàng xa xỉ săn đón. Thần thái tự tin cùng nụ cười rạng rỡ chính là "vũ khí" giúp Ngu Thư Hân luôn nổi bật giữa dàn mỹ nhân cùng lứa.

Ngay sau khi loạt ảnh được đăng tải, cộng đồng mạng đã dành "cơn mưa" lời khen cho mỹ nhân họ Ngu. Đa số ý kiến đều cho rằng nhan sắc Ngu Thư Hân thăng hạng đã giúp cô xóa tan những hoài nghi về năng lực diễn xuất lẫn ngoại hình trước đây.

Với lượng tương tác "khủng" trên các nền tảng Weibo và Instagram, sức hút của Ngu Thư Hân được dự báo sẽ còn bùng nổ hơn nữa trong các dự án sắp tới. Người hâm mộ kỳ vọng vẻ đẹp đầy năng lượng này sẽ tiếp tục là nguồn cảm hứng cho những vai diễn đột phá trên màn ảnh nhỏ.

Việc duy trì phong độ đỉnh cao về ngoại hình là bước đệm quan trọng giúp Ngu Thư Hân tự tin hơn trong các dự án nghệ thuật. Khi nhan sắc Ngu Thư Hân thăng hạng, cô cũng nhận được nhiều lời mời tham gia các dự án điện ảnh và thời trang mang tầm quốc tế.