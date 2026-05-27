Tài tử được ví như 'Vi Tiểu Bảo' showbiz Hong Kong chuẩn bị di chúc

Biến cố sức khỏe khiến tài tử 59 tuổi suy nghĩ nhiều hơn về sự vô thường của cuộc sống. Vì vậy, anh quyết định sớm phân chia tài sản để đảm bảo cho những người phụ nữ đã đồng hành cùng mình suốt nhiều năm qua, dù chưa kết hôn với ai.

Ngày 26/5, truyền thông Hong Kong đồng loạt đưa tin diễn viên Đặng Triệu Tôn đã lập di chúc sau khi trải qua bạo bệnh vào năm ngoái. Nam diễn viên cho biết từng rơi vào giai đoạn nguy hiểm nhưng may mắn vượt qua, hiện vẫn phải tiếp tục điều trị và theo dõi sức khỏe định kỳ.

Đặng Triệu Tôn không tiết lộ cụ thể cách phân chia tài sản nhưng khẳng định muốn các bạn gái có cuộc sống ổn định về sau. Tài tử nổi tiếng có ba người bạn gái là Carmen, Cherry và Nana. Người gắn bó với anh lâu nhất đã hơn 40 năm, trong khi Nana ở bên nam diễn viên hơn 6 năm.

Nhiều năm qua, mối quan hệ đặc biệt của Đặng Triệu Tôn luôn trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội. Không ít ý kiến chê bai ngoại hình các bạn gái của anh, song nam diễn viên cho biết bản thân không bận tâm. Anh chia sẻ: “Khi còn trẻ họ rất xinh đẹp, nhưng điều quan trọng hơn là tính cách tốt. Chẳng lẽ khi có tuổi, họ không còn đẹp nữa thì mình bỏ họ sao? Tôi không làm được điều đó”.

Hiện ba bạn gái của Đặng Triệu Tôn sống tại các căn hộ riêng ở quận Wan Chai, Hong Kong, gần nơi ở của nam diễn viên. Anh chu cấp toàn bộ chi phí sinh hoạt cho họ. Tuy nhiên, cả bốn không sống chung nhằm giữ không gian riêng và hạn chế mâu thuẫn.

Dù duy trì mối quan hệ với nhiều phụ nữ trong thời gian dài, Đặng Triệu Tôn thừa nhận cuộc sống của anh phức tạp hơn người bình thường. “Yêu nhiều không phải điều tốt. Cuộc sống phiền phức gấp mấy lần người khác. Tôi quen rồi nhưng không khuyên ai sống như mình”, anh nói.

Đặng Triệu Tôn sinh năm 1967, gia nhập làng giải trí từ năm 1994 và từng góp mặt trong nhiều bộ phim nổi tiếng của TVB như “Tây du ký”, “Liệt hỏa hùng tâm”, “Đát Kỷ Trụ Vương” hay “Đao Mã Đán”. Những năm gần đây, anh ít hoạt động nghệ thuật, chủ yếu tập trung đầu tư kinh doanh.

Xuất thân trong gia đình giàu có, Đặng Triệu Tôn được cho là sở hữu khối tài sản hàng chục triệu USD thừa hưởng từ cha mẹ. Truyền thông Hoa ngữ gọi anh là “Vi Tiểu Bảo đời thực” vì đời sống tình cảm đặc biệt, gợi nhớ nhân vật nổi tiếng trong tiểu thuyết “Lộc Đỉnh Ký” của nhà văn Kim Dung.