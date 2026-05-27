Sau ồn ào với Thẩm Nguyệt, livestream của Vương Hạc Đệ đạt 100.000 người xem

Dù đang vướng vào tâm điểm bàn tán trên mạng xã hội, Vương Hạc Đệ vẫn giữ phong thái khá thoải mái tại sự kiện. Nam diễn viên xuất hiện với nụ cười quen thuộc, liên tục giao lưu và giới thiệu sản phẩm một cách chuyên nghiệp như chưa từng có sóng gió dư luận xảy ra.

Tối 24/5, Vương Hạc Đệ tham dự một sự kiện của thương hiệu do anh làm đại diện. Đây cũng là lần đầu nam diễn viên công khai xuất hiện sau những tranh cãi liên quan đến chương trình thực tế “Quán trọ thân thương 2026” và mối quan hệ với nữ diễn viên Thẩm Nguyệt.

Đáng chú ý, lượng người theo dõi livestream của thương hiệu đã tăng đột biến ngay khi Vương Hạc Đệ xuất hiện. Trước đó, buổi phát sóng chỉ ghi nhận khoảng 20.000 người xem cùng lúc. Tuy nhiên, chỉ sau vài phút nam diễn viên lộ diện, con số nhanh chóng vượt mốc 100.000 người xem dù khán giả đã bị phân tán trên nhiều nền tảng khác nhau.

Theo thống kê từ phía người hâm mộ, tổng lượt thích trong buổi livestream vượt 5 triệu, còn tổng lượt xem trên một số nền tảng đạt tới hàng chục triệu. Điều này cho thấy sức hút của ngôi sao sinh năm 1998 vẫn nhận được sự quan tâm rất lớn từ công chúng giữa thời điểm nhạy cảm.

Trước đó, Vương Hạc Đệ gây tranh cãi khi đăng bài trên Weibo vào lúc rạng sáng sau tập cuối của chương trình “Quán trọ thân thương 2026”. Anh chia sẻ rằng bản thân cảm thấy “không thoải mái” trước cách các nghệ sĩ trong chương trình trêu chọc mình.

Bài đăng được cho là nhắc đến việc anh nhận giải thưởng mang tên “Bạn chỉ là một Vương Hạc Đệ” và bị gọi đùa là “Vương Hạc Đáy”. Dòng trạng thái nhanh chóng làm bùng nổ tranh cãi trên mạng xã hội, khiến nhiều nghệ sĩ tham gia chương trình, đặc biệt là Thẩm Nguyệt - người có tình bạn kéo dài 9 năm với nam diễn viên - bị chỉ trích dữ dội.

Sau đó, Thẩm Nguyệt đã lên tiếng xin lỗi và giải thích về tình huống trong chương trình. Tuy nhiên, cách xử lý của Vương Hạc Đệ vẫn khiến anh bị một bộ phận khán giả đánh giá thiếu tinh tế. Nhiều tranh cãi cũ của nam diễn viên cũng bị đào lại, khiến tài khoản mạng xã hội của anh mất hàng trăm nghìn người theo dõi chỉ trong một ngày.

Đến ngày 25/5, cụm từ “không thoải mái” thậm chí còn trở thành xu hướng chế ảnh và bàn luận trên mạng xã hội Trung Quốc.

Sau màn xuất hiện mới nhất, công chúng tiếp tục chia thành nhiều luồng ý kiến. Một số cho rằng lượng người xem livestream tăng mạnh là minh chứng cho sức hút ổn định của Vương Hạc Đệ. Trong khi đó, không ít ý kiến nhận định phần lớn khán giả theo dõi chỉ vì tò mò trước ồn ào đang diễn ra, thay vì thực sự ủng hộ nam diễn viên.