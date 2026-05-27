Thông tin MỚI về cơ sở mầm non ở Lâm Đồng sau vụ trẻ 10 tháng tuổi tử vong

Đời sống 27/05/2026 16:13

Ngày 26/5, lãnh đạo UBND xã Vĩnh Hảo, tỉnh Lâm Đồng, đã ký quyết định giải thể Nhóm trẻ độc lập Mầm Xanh (đóng tại thôn Vĩnh Sơn) vì không bảo đảm các điều kiện tổ chức, hoạt động theo quy định. Đây là nhóm trẻ do bà Phạm Thị Tú làm chủ.

Cơ quan chức năng yêu cầu chủ cơ sở chấm dứt toàn bộ hoạt động giáo dục từ ngày 25/5 và giải quyết quyền lợi hợp pháp cho trẻ em, giáo viên, nhân viên, các cá nhân liên quan.

Ngoài ra, chủ cơ sở này phải hoàn trả đầy đủ hồ sơ trẻ em; thanh toán các khoản tài chính, công nợ (nếu có) cho người liên quan; lưu trữ hồ sơ theo quy định và không được tổ chức giữ trẻ dưới bất kỳ hình thức nào sau khi giải thể.

Một bữa ăn tại nhóm trẻ độc lập Mầm Xanh, xã Vĩnh Hảo, trước khi xảy ra vụ việc - Ảnh: VnExpress

Trước đó, theo thông tin từ VnExpress, sáng 23/3, cháu N.T.K.L. (sinh tháng 5/2025, trú tại thôn Vĩnh Hải, xã Vĩnh Hảo) được gia đình gửi tại nhóm trẻ độc lập Mầm Xanh.

Đến hơn 10h cùng ngày, trong giờ ăn trưa, cháu L. được cho ăn cháo nhưng có dấu hiệu bị nghẹn, phải nhập viện cấp cứu. Tuy nhiên, cháu bé đã không qua khỏi.

Theo Thông tư 49 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cơ sở giáo dục mầm non độc lập do cá nhân hoặc cộng đồng dân cư đầu tư cơ sở vật chất, đảm bảo điều kiện hoạt động theo quy định. Tùy quy mô (tối đa 70 trẻ), giáo viên phải đạt tiêu chuẩn về đạo đức nghề nghiệp, trình độ đào tạo (từ cao đẳng sư phạm trở lên), được bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ.

