Nghiện ăn mít nhưng liệu bạn có biết: Cơ thể sẽ thay đổi kinh ngạc thế nào nếu ăn loại quả này thường xuyên?

Dinh dưỡng 27/05/2026 11:30

Mít là loại trái cây phổ biến ở nước ta, được nhiều người ưa chuộng. Đây là loại thực phẩm không những chứa nhiều chất dinh dưỡng mà còn mang lại nhiều tác dụng đối với cơ thể.

Những năm gần đây, mít ngày càng được yêu thích nhờ hương vị thơm ngon và có thể chế biến thành nhiều món ăn khác nhau. Mít chín vàng có thể ăn tươi trực tiếp, làm mít sấy giòn, mít dẻo hoặc thạch rau câu, sinh tố.

Ảnh minh họa: Internet

So với nhiều loại trái cây khác, mít chứa nhiều protein hơn và cung cấp đa dạng vitamin, khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Khi ăn với lượng phù hợp, mít có thể là một phần của chế độ ăn uống cân bằng và lành mạnh.

Công dụng của quả mít đối với sức khỏe 

Tăng cường hệ miễn dịch: Mít là loại trái cây có nguồn vitamin C tuyệt vời. Vitamin C là loại chất giúp cơ thể chống hiện tượng nhiễm virus và nhiễm khuẩn. Vitamin C giúp tăng cường chức năng hệ thống miễn dịch bằng cách hỗ trợ chức năng của các tế bào máu trắng. Một chén nước ép từ mít có thể cung cấp cho cơ thể một số lượng lớn chất oxy hóa giúp bảo vệ cơ thể.

Chống lại bệnh ung thư: Ngoài vitamin C, mít còn rất giàu các chất dinh dưỡng thực vật như ignans, isoflavones và saponins. Đây là những loại chất có đặc tính chống ung thư và chống lão hóa. Những loại chất dinh dưỡng thực vật có khả năng loại bỏ các gốc tự do gây ung thư ra khỏi cơ thể và làm chậm quá trình thoái hóa của tế bào, nguyên nhân dẫn ra các căn bệnh liên quan đến thoái hóa.

Ảnh minh họa: Internet

Giúp hệ tiêu hóa hoạt động đúng chức năng: Mít cũng chứa các chất có thuộc tính chống loét và rối loạn tiêu hóa. Bên cạnh đó, mít cũng chứa rất nhiều chất xơ, vì vậy chúng giúp ngăn ngừa táo bón và đi tiêu dễ dàng hơn. Loại chất xơ này cũng có tác dụng loại bỏ các màng nhầy bám ở ruột, từ đó giúp bạn giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư ruột già (đại tràng).

Duy trì sức khỏe cho đôi mắt và làn da: Mít có chứa nhiều vitamin A, một loại chất dinh dưỡng có tác dụng rất lớn trong việc duy trì sức khỏe của đôi mắt và làn da. Mít có tác dụng ngăn ngừa các bệnh liên quan đến mắt như thoái hóa điểm vàng và bệnh quáng gà.

Ảnh minh họa: Internet

Lưu ý tác hại nếu ăn nhiều mít

Mít có nhiều tác dụng nhưng cũng gây hại sức khỏe nếu bạn ăn không đúng cách. Vào những ngày nắng nóng, ăn vài múi mít cũng có thể khiến bạn thấy bức bối và khó chịu. Nguyên nhân do mít có tính nóng nên kích thích tăng sinh nhiệt bên trong cơ thể. Ăn nhiều mít dễ làm da bị nổi mụn, thậm chí bị ngứa và phát ban ở những người có cơ địa mẫn cảm.

Mít chín rất thơm nhưng ăn nhiều sẽ để lại mùi hôi trên cơ thể. Mùi mít bài tiết theo tuyến mồ hôi làm gia tăng hôi miệng, hôi nách, hôi chân thậm chí gây mùi khó chịu ở vùng kín. Lượng đường trong mít ở mức trung bình, GI bằng 50 - 60. Nếu ăn nhiều sẽ làm tăng nhanh đường huyết trong máu, tăng huyết áp. Thói quen ăn nhiều mít cũng dung nạp nhiều calo, đường gây tăng cân.

Ảnh minh họa: Internet

Ăn nhiều mít dễ gây đầy bụng, khó tiêu vì dung nạp nhiều đường và chất xơ. Kali trong mít có hàm lượng cao, ăn nhiều sẽ ứ đọng gây hại thận. Theo các bác sĩ, mít không tốt cho người có một trong các bệnh nền: Gan nhiễm mỡ, suy thận, tiểu đường, huyết áp cao, suy nhược cơ thể. Người bình thường ăn mít cũng cần chú ý liều lượng để tránh tác hại không mong muốn.

Cách ăn mít tốt cho sức khỏe

Mỗi ngày bạn ăn khoảng 4 - 5 múi mít tươi là đủ. Muốn ăn thêm 2 - 3 múi nữa thì nên chờ sau vài tiếng thay vì ăn liền lúc.

Không nên ăn mít vào ban đêm hoặc trước lúc đi ngủ để tránh bị chướng bụng, tăng đường huyết, tăng cân.

Hạn chế ăn mít đối với người có cơ địa nóng hoặc đang bị mẩn ngứa, phát ban. Sau khi ăn mít nên uống nhiều nước hoặc trà thảo mộc mát gan, ăn thêm trái cây có tính thanh nhiệt.

Ảnh minh họa: Internet

Chọn mua mít chín có hương thơm tự nhiên. Tránh mua mít đã chín vàng nhưng không thơm hoặc có mùi lạ vì dễ bị tẩm hóa chất.

