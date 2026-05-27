Thứ cây quen thuộc ở quê từ lá đến quả đều là 'vàng ròng', bổ từ trong ra ngoài ít người biết tận dụng

Dinh dưỡng 27/05/2026 05:00

Cây nhót không chỉ là một loại cây ăn quả quen thuộc mà còn có nhiều công dụng chữa bệnh. Bộ phận của cây nhót như lá, rễ và quả đều có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe mà không phải ai cũng biết.

Quả nhót là một loại trái cây bắt miệng và giàu dinh dưỡng được trồng phổ biến ở các tỉnh miền Bắc, đặc biệt là ở Hà Nội. Quả nhót có kích thước nhỏ đến trung bình, với dáng hình bầu dục. Khi chín, quả chuyển sang màu đỏ; khi quả còn non, vỏ có màu xanh và có độ chua.

Quả nhót vị chua, chát, tính bình, thường được dùng với tác dụng thu liễm, giảm ho suyễn và cầm máu. Dược liệu này còn được áp dụng trong một số trường hợp tiêu hóa kém, kiết lỵ, trĩ loét, băng huyết hoặc sa ruột.

Thứ cây quen thuộc ở quê từ lá đến quả đều là 'vàng ròng', bổ từ trong ra ngoài ít người biết tận dụng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Lá nhót có vị chua, tính bình, được cho là không độc. Trong y học cổ truyền, lá nhót thường dùng cho các chứng liên quan đến phế hư, ho kéo dài, khó thở, ho ra máu hoặc một số tình trạng viêm loét.

Trong khi đó, rễ cây nhót có vị chua, tính bình, được cho là giúp giảm ho, cầm máu và hỗ trợ trừ phong thấp. Rễ nhót cũng được sử dụng trong các trường hợp ho suyễn, xuất huyết tiêu hóa, đau nhức xương khớp, bệnh lý gan mật, tiêu chảy hoặc đau họng.

Công dụng của cây nhót đối với sức khỏe 

Tăng cường hệ miễn dịch

Quả nhót là nguồn cung cấp Vitamin C và Lycopene vô cùng dồi dào, đóng vai trò như một "lá chắn" bảo vệ cơ thể trước các gốc tự do. Những hợp chất này không chỉ giúp tăng cường sức đề kháng, giảm nguy cơ mắc các bệnh truyền nhiễm mà còn hỗ trợ làm chậm quá trình lão hóa, giúp làn da luôn khỏe mạnh và tươi trẻ từ bên trong.

Thứ cây quen thuộc ở quê từ lá đến quả đều là 'vàng ròng', bổ từ trong ra ngoài ít người biết tận dụng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Khả năng kháng khuẩn, chống viêm

Lá nhót chứa nhiều tanin, saponozit, polyphenol. Lá nhót có tác dụng kháng khuẩn đối với nhiều chủng vi khuẩn. Nghiên cứu trên động vật cho thấy lá nhót có tác dụng chống viêm cấp và mãn tính. Dù vậy vẫn cần nghiên cứu thêm về công dụng này của lá nhót, không nên sử dụng loại lá này nếu chưa có sự tham khảo ý kiến từ bác sĩ.

Cải thiện chức năng tiêu hóa và trị tiêu chảy

Các bộ phận của cây nhót như quả, lá và rễ thường được dùng để điều trị các chứng rối loạn tiêu hóa. Đặc biệt, đối với những người bị tiêu chảy kinh niên hoặc kiết lỵ, nước sắc từ lá nhót có thể giúp ổn định đường ruột, tiêu diệt các vi khuẩn gây hại và phục hồi chức năng hấp thụ của hệ tiêu hóa một cách tự nhiên song nên hỏi ý kiến bác sĩ hoặc chuyên gia y tế trước khi sử dụng.

Thứ cây quen thuộc ở quê từ lá đến quả đều là 'vàng ròng', bổ từ trong ra ngoài ít người biết tận dụng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Một số lưu ý bạn cần biết khi sử dụng quả nhót

Quả nhót là một loại quả lành tính, tuy nhiên, cũng có một số lưu ý khi sử dụng quả nhót, cụ thể như sau:

Không nên ăn quá nhiều quả nhót trong một lần: Quả nhót có tính axit cao, ăn quá nhiều có thể gây ra các tác dụng phụ. Chẳng hạn như đau bụng, tiêu chảy,…

Không nên ăn quả nhót khi đói: Quả nhót có tính chua, cho nên ăn khi đói có thể gây kích ứng dạ dày.

Những người bị bệnh về đường ruột không nên ăn quả nhót: Vì có thể làm tăng tính trầm trọng của bệnh.

Khi sử dụng quả nhót, bạn cần lưu ý rửa sạch quả nhót trước khi ăn để loại bỏ bụi bẩn và vi khuẩn.

Không cần collagen đắt đỏ, quả ổi ruột hồng chính là "vũ khí" chống lão hóa tuyệt vời cho chị em

Không cần collagen đắt đỏ, quả ổi ruột hồng chính là "vũ khí" chống lão hóa tuyệt vời cho chị em

Không chỉ là trái cây giàu vitamin C, ổi hồng có giá trị dinh dưỡng vượt trội so với nhiều loại trái cây khác. Với màu sắc đẹp mắt cùng vị ngọt thanh dễ ăn, loại ổi này không chỉ hấp dẫn về hương vị mà còn có nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Xem thêm
Từ khóa:   quả nhót tác dụng của quả nhót dinh dưỡng

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Năm 28/5/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, trúng số độc đắc giàu sang đổi đời

Đúng ngày mai, thứ Năm 28/5/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, trúng số độc đắc giàu sang đổi đời

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 2 phút trước
Tử vi thứ Năm 28/5 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Năm 28/5 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 17 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 27/5/2026, 3 con giáp trúng đậm tiền tài, ví tiền căng phồng, giàu sang Phú Quý, sung túc no ấm

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 27/5/2026, 3 con giáp trúng đậm tiền tài, ví tiền căng phồng, giàu sang Phú Quý, sung túc no ấm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 32 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 27/5/2026, Thần Tài ghé thăm, 3 con giáp đón nhận 'cơn mưa may mắn', tiền bạc dồi dào, sự nghiệp thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ Tư 27/5/2026, Thần Tài ghé thăm, 3 con giáp đón nhận 'cơn mưa may mắn', tiền bạc dồi dào, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 42 phút trước
Thứ cây quen thuộc ở quê từ lá đến quả đều là "vàng ròng", bổ từ trong ra ngoài ít người biết tận dụng

Thứ cây quen thuộc ở quê từ lá đến quả đều là "vàng ròng", bổ từ trong ra ngoài ít người biết tận dụng

Dinh dưỡng 2 giờ 32 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 27/5/2026, 3 con giáp liên tục đón vận may, tiền bạc nhiều vô kể, tình duyên rộng mở

Sau hôm nay, thứ Tư 27/5/2026, 3 con giáp liên tục đón vận may, tiền bạc nhiều vô kể, tình duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 42 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (27/5/2026), 3 con giáp may mắn đủ đường, tiền bạc của cải tăng lên gấp bội, muốn nghèo cũng khó

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (27/5/2026), 3 con giáp may mắn đủ đường, tiền bạc của cải tăng lên gấp bội, muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 17 phút trước
Cuối ngày hôm nay (27/5/2026), 3 con giáp phúc lộc sâu dày, tích góp được gia tài bạc tỷ, phủ phê tiêu xài đến cuối đời

Cuối ngày hôm nay (27/5/2026), 3 con giáp phúc lộc sâu dày, tích góp được gia tài bạc tỷ, phủ phê tiêu xài đến cuối đời

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 47 phút trước
Lệ Quyên phản hồi về nghi vấn liên quan đến chất cấm

Lệ Quyên phản hồi về nghi vấn liên quan đến chất cấm

Hậu trường 7 giờ 23 phút trước
Liều mình lấy chồng già U40, đêm tân hôn đang cao trào khi tôi vò tóc chồng thì hoảng hồn hét thất thanh

Liều mình lấy chồng già U40, đêm tân hôn đang cao trào khi tôi vò tóc chồng thì hoảng hồn hét thất thanh

Tâm sự gia đình 8 giờ 2 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 27/5/2026 của 12 con giáp:Dần - Ngọ phúc lộc sâu dày, tiền tài ào vào nhà, Mão - Thân sự nghiệp trắc trở, xui xẻo bủa vây không buông

Tử vi thứ Tư 27/5/2026 của 12 con giáp:Dần - Ngọ phúc lộc sâu dày, tiền tài ào vào nhà, Mão - Thân sự nghiệp trắc trở, xui xẻo bủa vây không buông

NÓNG: Công an công bố 39 loại thực phẩm bảo vệ sức khỏe giả, tìm người mua để điều tra

NÓNG: Công an công bố 39 loại thực phẩm bảo vệ sức khỏe giả, tìm người mua để điều tra

Giá vàng hôm nay, ngày 26/5/2026: Thế giới tăng, trong nước giảm, người mua lỗ 5 triệu đồng/lượng so với đầu tháng

Giá vàng hôm nay, ngày 26/5/2026: Thế giới tăng, trong nước giảm, người mua lỗ 5 triệu đồng/lượng so với đầu tháng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Pha nước chanh nhớ thả thêm thứ này: Thức uống ngon gấp đôi, bổ dưỡng gấp bội cho cả nhà

Pha nước chanh nhớ thả thêm thứ này: Thức uống ngon gấp đôi, bổ dưỡng gấp bội cho cả nhà

Hạt vừng đen cực bổ nhưng thuộc 4 nhóm người này chớ dại dột ăn vào kẻo rước họa

Hạt vừng đen cực bổ nhưng thuộc 4 nhóm người này chớ dại dột ăn vào kẻo rước họa

Loại cá rẻ bèo bán đầy chợ Việt là "kho chứa collagen" tự nhiên, giúp chị em trẻ mãi không già

Loại cá rẻ bèo bán đầy chợ Việt là "kho chứa collagen" tự nhiên, giúp chị em trẻ mãi không già

90% người Việt vẫn cạo sạch vỏ gừng khi nấu ăn: Xem xong sự thật này, bạn sẽ đổi ý ngay lập tức

90% người Việt vẫn cạo sạch vỏ gừng khi nấu ăn: Xem xong sự thật này, bạn sẽ đổi ý ngay lập tức

Đang mùa vải ngọt lịm, nếu lỡ dại kết hợp với 5 loại thực phẩm sau thì chẳng khác nào tự hại chính mình

Đang mùa vải ngọt lịm, nếu lỡ dại kết hợp với 5 loại thực phẩm sau thì chẳng khác nào tự hại chính mình

Không cần collagen đắt đỏ, quả ổi ruột hồng chính là "vũ khí" chống lão hóa tuyệt vời cho chị em

Không cần collagen đắt đỏ, quả ổi ruột hồng chính là "vũ khí" chống lão hóa tuyệt vời cho chị em