Thứ cây quen thuộc ở quê từ lá đến quả đều là "vàng ròng", bổ từ trong ra ngoài ít người biết tận dụng

Quả nhót vị chua, chát, tính bình, thường được dùng với tác dụng thu liễm, giảm ho suyễn và cầm máu. Dược liệu này còn được áp dụng trong một số trường hợp tiêu hóa kém, kiết lỵ, trĩ loét, băng huyết hoặc sa ruột.

Quả nhót là một loại trái cây bắt miệng và giàu dinh dưỡng được trồng phổ biến ở các tỉnh miền Bắc, đặc biệt là ở Hà Nội. Quả nhót có kích thước nhỏ đến trung bình, với dáng hình bầu dục. Khi chín, quả chuyển sang màu đỏ; khi quả còn non, vỏ có màu xanh và có độ chua.

Trong khi đó, rễ cây nhót có vị chua, tính bình, được cho là giúp giảm ho, cầm máu và hỗ trợ trừ phong thấp. Rễ nhót cũng được sử dụng trong các trường hợp ho suyễn, xuất huyết tiêu hóa, đau nhức xương khớp, bệnh lý gan mật, tiêu chảy hoặc đau họng.

Lá nhót có vị chua, tính bình, được cho là không độc. Trong y học cổ truyền, lá nhót thường dùng cho các chứng liên quan đến phế hư, ho kéo dài, khó thở, ho ra máu hoặc một số tình trạng viêm loét.

Công dụng của cây nhót đối với sức khỏe

Tăng cường hệ miễn dịch

Quả nhót là nguồn cung cấp Vitamin C và Lycopene vô cùng dồi dào, đóng vai trò như một "lá chắn" bảo vệ cơ thể trước các gốc tự do. Những hợp chất này không chỉ giúp tăng cường sức đề kháng, giảm nguy cơ mắc các bệnh truyền nhiễm mà còn hỗ trợ làm chậm quá trình lão hóa, giúp làn da luôn khỏe mạnh và tươi trẻ từ bên trong.

Khả năng kháng khuẩn, chống viêm

Lá nhót chứa nhiều tanin, saponozit, polyphenol. Lá nhót có tác dụng kháng khuẩn đối với nhiều chủng vi khuẩn. Nghiên cứu trên động vật cho thấy lá nhót có tác dụng chống viêm cấp và mãn tính. Dù vậy vẫn cần nghiên cứu thêm về công dụng này của lá nhót, không nên sử dụng loại lá này nếu chưa có sự tham khảo ý kiến từ bác sĩ.

Cải thiện chức năng tiêu hóa và trị tiêu chảy

Các bộ phận của cây nhót như quả, lá và rễ thường được dùng để điều trị các chứng rối loạn tiêu hóa. Đặc biệt, đối với những người bị tiêu chảy kinh niên hoặc kiết lỵ, nước sắc từ lá nhót có thể giúp ổn định đường ruột, tiêu diệt các vi khuẩn gây hại và phục hồi chức năng hấp thụ của hệ tiêu hóa một cách tự nhiên song nên hỏi ý kiến bác sĩ hoặc chuyên gia y tế trước khi sử dụng.

Một số lưu ý bạn cần biết khi sử dụng quả nhót

Quả nhót là một loại quả lành tính, tuy nhiên, cũng có một số lưu ý khi sử dụng quả nhót, cụ thể như sau:

Không nên ăn quá nhiều quả nhót trong một lần: Quả nhót có tính axit cao, ăn quá nhiều có thể gây ra các tác dụng phụ. Chẳng hạn như đau bụng, tiêu chảy,…

Không nên ăn quả nhót khi đói: Quả nhót có tính chua, cho nên ăn khi đói có thể gây kích ứng dạ dày.

Những người bị bệnh về đường ruột không nên ăn quả nhót: Vì có thể làm tăng tính trầm trọng của bệnh.

Khi sử dụng quả nhót, bạn cần lưu ý rửa sạch quả nhót trước khi ăn để loại bỏ bụi bẩn và vi khuẩn.