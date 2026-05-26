Ngay đêm tân hôn vợ bị chồng ghẻ lạnh vì một hành động ‘hư hỏng’, nhưng khi biết sự thật chồng lại nghiện vợ

Tâm sự 26/05/2026 22:00

Nhưng dù Hoa có nói thế nào thì Lân vẫn không tin, còn cho rằng vợ là kiểu phụ nữ phóng đãng. Vậy là ngay trong đêm tân hôn, Hoa đã phải một mình tức tưởi khóc vì không thể giải thích minh oan cho mình được.

Lân 30 tuổi, chẳng biết duyên phận thế nào lại quen Hoa, một cô nàng sinh viên mới tốt nghiệp. Không màng khoảng cách tuổi tác, cả hai lấy nhau sau một năm quen biết. Ai cũng bất ngờ với đám cưới này, nhưng người trong cuộc kiên định không thể sống xa nhau ngày nào nữa.

Cuối cùng, đêm tân hôn của Lân và Hoa cũng đến. Lân là tình đầu, cũng là người đàn ông đầu tiên trong đời Hoa. Bởi thế Hoa rất hồi hộp, thậm chí là lo lắng cuống cuồng.

Trước ngày đó, Hoa cũng đã hỏi qua bạn bè có kinh nghiệm, lên mạng tìm kiếm về lần đầu làm chuyện ấy. Nhưng trước giờ “động phòng”, cô tranh thủ mở điện thoại ra xem lại vài mấu chốt quan trọng. Cô không muốn phạm sai lầm nào nghiêm trọng ngay trong đêm đầu tiên của cả hai.

Lân đi từ phòng tắm ra thì hỏi: “Em xem gì đó?”. Hoa thì đang chăm chăm xem những trang viết của về chuyện ấy, có những hành động khá nhạy cảm. Bất ngờ nghe Lân hỏi như thế thì cô giật mình đánh rơi cả điện thoại. Lân thấy thế thì đùng đùng nổi giận.

“Anh không ngờ em lại xem những cái này trong ngày hôm nay đấy. Em rõ ràng nói với anh em chưa yêu ai. Anh không quan trọng chuyện quá khứ, nhưng em phải thành thật với anh. Đằng này… em lừa anh à?”.

Hoa nghe thế thì hoảng thật sự, chỉ dám lí nhí đáp lại:

“Em…em chỉ.. học xem người ta làm thế nào…”.

Ngay đêm tân hôn vợ bị chồng ghẻ lạnh vì một hành động ‘hư hỏng’, nhưng khi biết sự thật chồng lại nghiện vợ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nhưng dù Hoa có nói thế nào thì Lân vẫn không tin, còn cho rằng vợ là kiểu phụ nữ phóng đãng. Vậy là ngay trong đêm tân hôn, Hoa đã phải một mình tức tưởi khóc vì không thể giải thích minh oan cho mình được. Vì những gì cô làm hoàn toàn trong sáng nhưng Lân lại chỉ thấy những hình nhạy cảm mà vội đánh giá vợ hư hỏng.

Những ngày sau đó Lân vẫn không nói chuyện, thậm chí là ra phòng khách ngủ. Dù Hoa có cố gắng giải thích thế nào chồng cũng một mực không nghe. Khoảng 2 tuần sau thì mẹ chồng cũng biết chuyện hai vợ chồng ngủ riêng. Lân bị mẹ la cho một trận, đến đêm thì miễn cưỡng vào phòng ngủ với vợ.

Hoa thấy cứ tiếp tục tình hình vợ cố nói mà chồng không nghe thế này cũng không tốt. Cô đành lao tới ôm lấy chồng, hết khóc lóc rồi lại kể lể chuyện hai người từng yêu nhau thắm thiết. Cuối cùng không thấy chồng nhúc nhích, cô đành nói:

“Giờ anh không tin em cũng được, cứ làm đi rồi sẽ biết ngày”.

Từ ngày cưới nhau về, Lân cũng buồn bực vì không thể gần gũi vợ. Đến lúc vợ chủ động thế này thì anh cũng đành khuất phục. Sau đêm đó, Lân mới biết vợ mình vô tội, vì đó là lần đầu tiên của cô ấy. Anh hổ hẹn vô cùng, cứ xin lỗi vợ không ngừng. Hoa cũng hiểu cho chồng, cả hai hiểu nhau là được rồi.

Từ khi hiểu vợ như thế, Lân càng “nghiện” vợ hơn. Cứ tan giờ làm là anh muốn chạy ngay về với vợ. Lân cứ cảm giác gần vợ bao nhiêu cũng không đủ, anh cũng không hiểu vì sao mình lại thế.

Đến một lần Lân mới thỏ thẻ hỏi vợ: “Em… những cái này… có phải đều do em học từ trên mạng?”. Hoa chỉ ngại ngùng “dạ” một tiếng.

Dù từng là người đàn ông truyền thống, ác cảm với việc phụ nữ hay chia sẻ về việc làm chuyện ấy. Nhưng từ khi có người vợ như Hoa, anh dần không còn có cái nhìn khó chịu, chán ghét nữa. Vì rõ ràng chính điều đó mới giúp vợ chồng Lân và Hoa, những người lơ ngơ chẳng biết gì, giờ lại hòa hợp, thỏa mãn cùng nhau đến thế. Học hỏi có bao giờ là thừa?

Ngậm ngùi nén đau nhìn người yêu đi lấy chồng, 4 năm sau tôi sốc khi biết em làm một việc khủng khiếp

Ngậm ngùi nén đau nhìn người yêu đi lấy chồng, 4 năm sau tôi sốc khi biết em làm một việc khủng khiếp

Phương nói chia tay với tôi, phớt lời mọi lời níu kéo của tôi. Bị người yêu bỏ rơi để theo đàn ông giàu khác, tôi trở nên căm hận cô ấy. Tôi xóa mọi liên lạc, kỷ vật giữa cả hai. Càng hận người yêu cũ bao nhiêu thì tôi càng cố gắng để thành công hơn.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Vừa bước chân vào khách sạn bỗng đụng mặt con dâu, mẹ chồng cúi mặt đưa ngay 50 triệu rồi bỏ chạy

Vừa bước chân vào khách sạn bỗng đụng mặt con dâu, mẹ chồng cúi mặt đưa ngay 50 triệu rồi bỏ chạy

Tâm sự 51 phút trước
Chồng hào hứng hẹn nhân tình ra khách sạn, vừa đến nơi đã thấy dòng tin nhắn của vợ liền rụng rời tay chân

Chồng hào hứng hẹn nhân tình ra khách sạn, vừa đến nơi đã thấy dòng tin nhắn của vợ liền rụng rời tay chân

Ngoại tình 1 giờ 6 phút trước
Đêm nào cũng thấy chồng để quả mướp ở đầu giường, nghe chồng nói lý do mà tôi sốc và tức giận

Đêm nào cũng thấy chồng để quả mướp ở đầu giường, nghe chồng nói lý do mà tôi sốc và tức giận

Tâm sự Eva 1 giờ 36 phút trước
Ngay đêm tân hôn vợ bị chồng ghẻ lạnh vì một hành động ‘hư hỏng’, nhưng khi biết sự thật chồng lại nghiện vợ

Ngay đêm tân hôn vợ bị chồng ghẻ lạnh vì một hành động ‘hư hỏng’, nhưng khi biết sự thật chồng lại nghiện vợ

Tâm sự 2 giờ 6 phút trước
Sau đêm nay, trời cao an bài, 3 con giáp hồng phúc sâu dày, sự nghiệp bứt tốc như 'ngựa phi mã', suôn sẻ trăm bề hanh thông

Sau đêm nay, trời cao an bài, 3 con giáp hồng phúc sâu dày, sự nghiệp bứt tốc như 'ngựa phi mã', suôn sẻ trăm bề hanh thông

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 6 phút trước
Đúng 10h30 sáng mai, thứ Tư 27/5/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, tiền rơi trúng người, tài lộc hanh thông, sự nghiệp thăng tiến

Đúng 10h30 sáng mai, thứ Tư 27/5/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, tiền rơi trúng người, tài lộc hanh thông, sự nghiệp thăng tiến

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 36 phút trước
Đêm tân hôn chồng bỏ ra ngoài vì một cuộc gọi, biết danh tính người gọi tôi đành cay đắng chịu đựng cả đêm chồng không về

Đêm tân hôn chồng bỏ ra ngoài vì một cuộc gọi, biết danh tính người gọi tôi đành cay đắng chịu đựng cả đêm chồng không về

Tâm sự gia đình 2 giờ 36 phút trước
Thấy con gấu bông lạ mẹ chồng đặt trên bàn thờ, chồng giận đùng đùng còn tôi hoảng hốt ngất tại chỗ

Thấy con gấu bông lạ mẹ chồng đặt trên bàn thờ, chồng giận đùng đùng còn tôi hoảng hốt ngất tại chỗ

Tâm sự 3 giờ 6 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 27/5/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, gặp thời đổi vận, tiền của rủng rỉnh, sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã'

Sau ngày mai, thứ Tư 27/5/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, gặp thời đổi vận, tiền của rủng rỉnh, sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 16 phút trước
Sáng ra là thấy con mèo lạ đến nhà, mẹ chồng lén ra sau vườn, tôi điếng người phát hiện bí mật động trời

Sáng ra là thấy con mèo lạ đến nhà, mẹ chồng lén ra sau vườn, tôi điếng người phát hiện bí mật động trời

Tâm sự gia đình 3 giờ 36 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 27/5/2026 của 12 con giáp:Dần - Ngọ phúc lộc sâu dày, tiền tài ào vào nhà, Mão - Thân sự nghiệp trắc trở, xui xẻo bủa vây không buông

Tử vi thứ Tư 27/5/2026 của 12 con giáp:Dần - Ngọ phúc lộc sâu dày, tiền tài ào vào nhà, Mão - Thân sự nghiệp trắc trở, xui xẻo bủa vây không buông

NÓNG: Công an công bố 39 loại thực phẩm bảo vệ sức khỏe giả, tìm người mua để điều tra

NÓNG: Công an công bố 39 loại thực phẩm bảo vệ sức khỏe giả, tìm người mua để điều tra

Giá vàng hôm nay, ngày 26/5/2026: Thế giới tăng, trong nước giảm, người mua lỗ 5 triệu đồng/lượng so với đầu tháng

Giá vàng hôm nay, ngày 26/5/2026: Thế giới tăng, trong nước giảm, người mua lỗ 5 triệu đồng/lượng so với đầu tháng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vừa bước chân vào khách sạn bỗng đụng mặt con dâu, mẹ chồng cúi mặt đưa ngay 50 triệu rồi bỏ chạy

Vừa bước chân vào khách sạn bỗng đụng mặt con dâu, mẹ chồng cúi mặt đưa ngay 50 triệu rồi bỏ chạy

Thấy con gấu bông lạ mẹ chồng đặt trên bàn thờ, chồng giận đùng đùng còn tôi hoảng hốt ngất tại chỗ

Thấy con gấu bông lạ mẹ chồng đặt trên bàn thờ, chồng giận đùng đùng còn tôi hoảng hốt ngất tại chỗ

Ly hôn, tôi một mình nuôi 2 con bị tự kỷ nhưng sau 1 năm chồng cũ đề nghị một chuyện khiến tôi đau hận vô cùng

Ly hôn, tôi một mình nuôi 2 con bị tự kỷ nhưng sau 1 năm chồng cũ đề nghị một chuyện khiến tôi đau hận vô cùng

Ngày tôi tái giá, chồng cũ mướn ô tô chở cả nhà đến dự, mẹ anh lao lên giật mic nói những lời khiến ai cũng ngỡ ngàng

Ngày tôi tái giá, chồng cũ mướn ô tô chở cả nhà đến dự, mẹ anh lao lên giật mic nói những lời khiến ai cũng ngỡ ngàng

Đêm trước ngày ra tòa, mẹ chồng nấu 2 bát mì gọi vợ chồng tôi xuống ăn, bà hỏi một câu khiến cả hai nghẹn ngào rút đơn ly hôn

Đêm trước ngày ra tòa, mẹ chồng nấu 2 bát mì gọi vợ chồng tôi xuống ăn, bà hỏi một câu khiến cả hai nghẹn ngào rút đơn ly hôn

Thấy vợ vô sinh dứt áo bỏ đi, chồng thở phào nhẹ nhõm, nào ngờ 3 năm sau gặp lại cô, gã chết đứng trong hối hận nghẹn ngào

Thấy vợ vô sinh dứt áo bỏ đi, chồng thở phào nhẹ nhõm, nào ngờ 3 năm sau gặp lại cô, gã chết đứng trong hối hận nghẹn ngào