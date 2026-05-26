Ngày tôi tái giá, chồng cũ mướn ô tô chở cả nhà đến dự, mẹ anh lao lên giật mic nói những lời khiến ai cũng ngỡ ngàng

Tâm sự 26/05/2026 18:00

Mọi chuyện đi đến giới hạn cuối cùng khi con tôi bị chẩn đoán có thể mắc bệnh down. Tôi cố dành dụm lắm mới đủ tiền để đi khám. Nào ngờ chồng tôi đã lén lấy hết tiền, tôi bất lực đành hẹn bác sĩ lần sau. Cuối cùng, khi mang thai 16 tuần thì tôi không giữ được con nữa.

Tôi có một đời chồng, ly hôn sau 3 năm chung sống. Chồng cũ của tôi từng là một người thích ăn chơi, nhậu nhẹt. Thấy chồng cứ suốt ngày làm khổ mẹ và vợ nên tôi chưa muốn có con. Tháng ngày chịu đựng chồng quậy phá, lại không có con cái dỗ dành, tôi mệt mỏi vô cùng.

Tôi bất ngờ có thai, tôi cảm thấy không sẵn sàng. Nhưng đây là điều chồng cũ và gia đình anh mong muốn. Sau khi mang thai, tôi nuôi hy vọng khi sắp có con thì chồng cũ sẽ thay đổi. Nhưng anh vẫn chứng nào tật nấy, nhậu nhẹt cả ngày, còn lấy tiền trong nhà đi ăn chơi.

 

Đây là nỗi đau lớn với tôi, tôi không chịu nổi nên quyết định ly hôn chồng. Dù vậy, tôi vẫn suy nghĩ rất nhiều, tôi từng cho rằng chỉ cần bản thân cố gắng thì có thể thay đổi chồng cũ. Nhưng dù tôi có yêu anh bao nhiêu thì anh vẫn không vì thế mà đổi thay.

Ngày tôi tái giá, chồng cũ mướn ô tô chở cả nhà đến dự, mẹ anh lao lên giật mic nói những lời khiến ai cũng ngỡ ngàng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nhưng sau khi ly hôn, tôi không ôm hận chồng cũ, tôi giữ liên lạc và xem anh là bạn bè. Thậm chí, vì thấy anh thay đổi muốn làm lại cuộc đời, tôi còn giúp anh vay mượn để làm ăn.

4 năm sau khi ly hôn chồng, tôi tái giá. Chồng hiện tại của tôi là người lương thiện, yêu thương tôi thật lòng. Tôi có nói với chồng cũ về chuyện tôi tổ chức đám cưới. Chẳng ngờ hôm đó, chồng cũ mướn xe ô tô đưa cả nhà sang dự.

Không chỉ vậy, mẹ chồng cũ còn giật mic của MC, khiến cả hội hôn ngỡ ngàng. Đến khi nghe những lời bà nói thì ai cũng ngậm ngùi cảm động. Mẹ chồng cũ kể về những việc tôi đã giúp chồng cũ, về những nỗi khổ mà tôi đã trải qua. Bà nói đến đây là để chúc phúc cho tôi, còn tặng tôi 2 cây vàng.

Dù đã từng trải qua chuyện gì, tôi cũng cảm ơn chồng và mẹ chồng cũ đã đến chúc phúc trong ngày vui của tôi. Nhưng món quà bà tặng quá lớn, tôi có nên trả lại cho bà hay không?

