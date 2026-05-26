Nhìn thấy mặt con trai mới sinh, chồng tức giận bỏ đi nhưng mẹ chồng rút ngay điện thoại nhờ luật sư chuyển hết tài sản cho cháu nội

Tâm sự Eva 26/05/2026 20:00

Đến ngày tôi đi đẻ, trời thương mà vào phòng sinh chưa được 2 tiếng thì tôi đã sinh rồi. Đến khi ra khỏi phòng sinh thì tôi thấy chồng ngủ khò trên ghế bệnh viện, chẳng màng vợ con sinh tử thế nào.

Tôi và chồng lấy nhau được một năm, tôi mới sinh con chưa được 2 tuần. Kỳ thực, tôi và chồng chưa định kết hôn, có con là ngoài ý muốn. Chồng tôi nhỏ hơn tôi 3 tuổi, tính tình vẫn còn non trẻ, còn tôi thì vẫn thích cuộc sống độc thân vui vẻ hơn là có gia đình. Nhưng chuyện có thai ngoài ý muốn khiến tôi và chồng phải nhanh chóng kết hôn.

Chính vì vội vã lấy nhau nên chúng tôi vẫn chưa sẵn sàng để làm vợ làm chồng. Chồng tôi từ nhỏ đã đủ đầy nên có tính vô tâm, thích chơi bời. Từ ngày lấy nhau, đêm nào chồng tôi cũng đi chơi tới sáng. Dù vợ có bầu nhưng anh vẫn vô tư như thời độc thân, không hề hỏi xem vợ có mệt không, thích ăn gì không. Đến cả những lần đi khám thai cũng là mẹ chồng đi cùng tôi.

 

Có chồng vô tâm như thế, tôi tủi thân vô cùng. Nhưng vẫn may mắn vì mẹ chồng rất yêu thương tôi. Chỉ cần thấy chồng tôi chơi bời là mẹ chồng sẽ mắng la. Dù chồng tôi vẫn chứng nào tật nấy nhưng có mẹ chồng luôn đứng về phía tôi thì tôi cũng đỡ tủi thân.

Nhìn thấy mặt con trai mới sinh, chồng tức giận bỏ đi nhưng mẹ chồng rút ngay điện thoại nhờ luật sư chuyển hết tài sản cho cháu nội - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đến ngày tôi đi đẻ, trời thương mà vào phòng sinh chưa được 2 tiếng thì tôi đã sinh rồi. Đến khi ra khỏi phòng sinh thì tôi thấy chồng ngủ khò trên ghế bệnh viện, chẳng màng vợ con sinh tử thế nào.

Nhưng giây phút làm tôi đau lòng nhất là khi lần đầu nhìn thấy mặt con trai mới sinh. Trên mặt con trai tôi có một vết chàm lớn, vừa nhìn qua đã thấy sợ. Dù bác sĩ có động viên rằng khi con lớn có thể phẫu thuật, sau đó sẽ như những đứa trẻ khác. Nhưng khi chồng tôi vừa nhìn thấy mặt con thì đã tức tối lao ra ngoài. Anh còn không quên đâm vào tim tôi một câu: “Làm vợ mà đẻ thôi cũng không ra hồn”. Mẹ chồng tôi nghe thế thì mắng chồng tôi đừng về nhà nữa.

Mẹ chồng tôi thương con dâu và cháu nội nên quyết định chuyển hết tài sản cho cháu nội. Bà nói không muốn ai coi thường con cháu của mình. Bà gọi ngay cho luật sư trong đêm để chuyển tên chủ sở hữu tài sản. Chồng tôi biết được thì càng tức giận, anh ấy chẳng thèm về nhà hay liên lạc với vợ con. Giờ tôi phải làm sao đây?

Run rẩy phát hiện người yêu cũ là bác sĩ khám thai cho mình, nào ngờ anh nói một câu khiến chồng tôi mừng húm

Run rẩy phát hiện người yêu cũ là bác sĩ khám thai cho mình, nào ngờ anh nói một câu khiến chồng tôi mừng húm

Cũng vì để chồng tin tưởng yêu thương mình hơn, tôi quyết định đi vá lại màng trinh. Chồng tôi đương nhiên chẳng còn nghi ngờ gì. Anh ấy hết lòng yêu thương, quan tâm cho tôi.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Thấy con gấu bông lạ mẹ chồng đặt trên bàn thờ, chồng giận đùng đùng còn tôi hoảng hốt ngất tại chỗ

Thấy con gấu bông lạ mẹ chồng đặt trên bàn thờ, chồng giận đùng đùng còn tôi hoảng hốt ngất tại chỗ

Tâm sự 54 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 27/5/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, gặp thời đổi vận, tiền của rủng rỉnh, sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã'

Sau ngày mai, thứ Tư 27/5/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, gặp thời đổi vận, tiền của rủng rỉnh, sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 4 phút trước
Sáng ra là thấy con mèo lạ đến nhà, mẹ chồng lén ra sau vườn, tôi điếng người phát hiện bí mật động trời

Sáng ra là thấy con mèo lạ đến nhà, mẹ chồng lén ra sau vườn, tôi điếng người phát hiện bí mật động trời

Tâm sự gia đình 1 giờ 24 phút trước
Nhìn thấy mặt con trai mới sinh, chồng tức giận bỏ đi nhưng mẹ chồng rút ngay điện thoại nhờ luật sư chuyển hết tài sản cho cháu nội

Nhìn thấy mặt con trai mới sinh, chồng tức giận bỏ đi nhưng mẹ chồng rút ngay điện thoại nhờ luật sư chuyển hết tài sản cho cháu nội

Tâm sự Eva 1 giờ 54 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 27/5/2026, quý nhân chỉ đường dẫn lối, 3 con giáp bước vào thời điểm thăng hoa, nắm bắt ngay thời cơ để phát tài phát lộc rực rỡ

Trúng số độc đắc đúng ngày 27/5/2026, quý nhân chỉ đường dẫn lối, 3 con giáp bước vào thời điểm thăng hoa, nắm bắt ngay thời cơ để phát tài phát lộc rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 9 phút trước
Hận người yêu cũ thấu xương, tôi đến đám cưới của anh chúc mừng rồi thì thầm một câu khiến cô dâu tái mặt

Hận người yêu cũ thấu xương, tôi đến đám cưới của anh chúc mừng rồi thì thầm một câu khiến cô dâu tái mặt

Tâm sự Eva 2 giờ 24 phút trước
Ly hôn, tôi một mình nuôi 2 con bị tự kỷ nhưng sau 1 năm chồng cũ đề nghị một chuyện khiến tôi đau hận vô cùng

Ly hôn, tôi một mình nuôi 2 con bị tự kỷ nhưng sau 1 năm chồng cũ đề nghị một chuyện khiến tôi đau hận vô cùng

Tâm sự 2 giờ 54 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 27/5/2026, 3 con giáp 'thu tài hút lộc' của Thần Tài, trúng số độc đắc, tiền đổ về nặng trĩu túi, sự nghiệp lên hương

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 27/5/2026, 3 con giáp 'thu tài hút lộc' của Thần Tài, trúng số độc đắc, tiền đổ về nặng trĩu túi, sự nghiệp lên hương

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 4 phút trước
Tổ chức đám cưới linh đình, mẹ chồng tặng con dâu vàng đeo đầy người nhưng đêm tân hôn xông vào nói 1 câu gây sốc ngất

Tổ chức đám cưới linh đình, mẹ chồng tặng con dâu vàng đeo đầy người nhưng đêm tân hôn xông vào nói 1 câu gây sốc ngất

Tâm sự gia đình 3 giờ 24 phút trước
Ngày tôi tái giá, chồng cũ mướn ô tô chở cả nhà đến dự, mẹ anh lao lên giật mic nói những lời khiến ai cũng ngỡ ngàng

Ngày tôi tái giá, chồng cũ mướn ô tô chở cả nhà đến dự, mẹ anh lao lên giật mic nói những lời khiến ai cũng ngỡ ngàng

Tâm sự 3 giờ 54 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 27/5/2026 của 12 con giáp:Dần - Ngọ phúc lộc sâu dày, tiền tài ào vào nhà, Mão - Thân sự nghiệp trắc trở, xui xẻo bủa vây không buông

Tử vi thứ Tư 27/5/2026 của 12 con giáp:Dần - Ngọ phúc lộc sâu dày, tiền tài ào vào nhà, Mão - Thân sự nghiệp trắc trở, xui xẻo bủa vây không buông

NÓNG: Công an công bố 39 loại thực phẩm bảo vệ sức khỏe giả, tìm người mua để điều tra

NÓNG: Công an công bố 39 loại thực phẩm bảo vệ sức khỏe giả, tìm người mua để điều tra

Giá vàng hôm nay, ngày 26/5/2026: Thế giới tăng, trong nước giảm, người mua lỗ 5 triệu đồng/lượng so với đầu tháng

Giá vàng hôm nay, ngày 26/5/2026: Thế giới tăng, trong nước giảm, người mua lỗ 5 triệu đồng/lượng so với đầu tháng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hận người yêu cũ thấu xương, tôi đến đám cưới của anh chúc mừng rồi thì thầm một câu khiến cô dâu tái mặt

Hận người yêu cũ thấu xương, tôi đến đám cưới của anh chúc mừng rồi thì thầm một câu khiến cô dâu tái mặt

Run rẩy phát hiện người yêu cũ là bác sĩ khám thai cho mình, nào ngờ anh nói một câu khiến chồng tôi mừng húm

Run rẩy phát hiện người yêu cũ là bác sĩ khám thai cho mình, nào ngờ anh nói một câu khiến chồng tôi mừng húm

"Phiêu" theo phim Hàn, gái xinh quyết tâm cưới trai hư và cái kết đắng trong lần bất chợt về nhà giữa trưa

"Phiêu" theo phim Hàn, gái xinh quyết tâm cưới trai hư và cái kết đắng trong lần bất chợt về nhà giữa trưa

Về thăm mẹ đẻ, vô tình nghe mẩu chuyện giữa bố mẹ, nước mắt tôi ròng ròng và đưa ra quyết định mà không ai ngờ

Về thăm mẹ đẻ, vô tình nghe mẩu chuyện giữa bố mẹ, nước mắt tôi ròng ròng và đưa ra quyết định mà không ai ngờ

Bị cấm cản, cô gái bảo vệ tình yêu bằng cách dọn hẳn sang nhà người yêu để rồi nhận cái kết đắng

Bị cấm cản, cô gái bảo vệ tình yêu bằng cách dọn hẳn sang nhà người yêu để rồi nhận cái kết đắng

Con riêng của chồng đánh bể kính cửa sổ cả chục triệu, tôi chỉ nói vài câu trách mắng thì một nhân vật lao tới để lộ sự thật bất ngờ

Con riêng của chồng đánh bể kính cửa sổ cả chục triệu, tôi chỉ nói vài câu trách mắng thì một nhân vật lao tới để lộ sự thật bất ngờ