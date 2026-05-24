'Phiêu' theo phim Hàn, gái xinh quyết tâm cưới trai hư và cái kết đắng trong lần bất chợt về nhà giữa trưa

Tâm sự Eva 24/05/2026 13:20

Sau những ngày làm lụng ở quê vất vả, chị cũng xin được việc tốt ở thành phố với mức lương cao hơn một chút. Tuy nhiên, chỉ tính tiền thuê nhà và điện nước chi tiêu của chị cũng đã rất chắt chiu, chị phải tạm sống xa con, gửi con cho bà ngoại trông, lâu lâu sắp xếp thời gian về quê thăm nhà chăm con.

Tôi và chị quen biết nhau tại công ty. Chị tên Thiện, tuy không phải là một người phụ nữ quá giỏi giang nhưng rất xinh đẹp và chăm chỉ. Tôi ấn tượng về chị bởi sự nhanh nhạy, tử tế, hoạt bát và cần cù. Thế nhưng số chị lại khổ, làm lụng quanh năm suốt tháng vẫn không đủ tiền lo cho con.

“Nhìn chị mà xem, chị ly hôn rồi đây này. Lấy nhau được đúng 2 năm thì thằng chồng dở tật xấu, suốt ngày rượu chè bê tha, không lo làm. Nếu vậy thì chị còn nhịn được, đằng này nó còn gái gú, người ta kháo ầm cả lên là thằng chồng chị lăng nhăng, mà lúc đấy yêu nó quá nên không tin ai nói. Phải đến khi tận mắt chứng kiến nó ôm con ả nằm ngủ ngon ơ trên giường của hai vợ chồng lúc chị vắng nhà, chị mới vỡ lẽ. Đau lắm em ạ!” – Chị kể tôi nghe. 

Thế là chị ly hôn. Cuộc sống sau ly hôn dĩ nhiên không hề đơn giản, nhưng chị luôn cười với tôi bảo không sao cả, ít ra cũng lãi được thằng cu con, mỗi lần đi làm về mệt thấy con cười và ôm con là bao mệt mỏi tan biến đi, lúc nào cũng tự động viên mình không được ốm, đổ bệnh thì ai lo cho con được. Một mình ôm thêm nhiều việc với hi vọng kiếm được càng nhiều tiền càng tốt. 

Thế nhưng, sau những ngày làm lụng ở quê vất vả, chị cũng xin được việc tốt ở thành phố với mức lương cao hơn một chút. Tuy nhiên, chỉ tính tiền thuê nhà và điện nước chi tiêu của chị cũng đã rất chắt chiu, chị phải tạm sống xa con, gửi con cho bà ngoại trông, lâu lâu sắp xếp thời gian về quê thăm nhà chăm con. Chồng cũ của chị sau ly hôn thì phủi hết trách nhiệm chăm con, bỏ đi cùng người đàn bà khác. Chị bảo với tôi vậy càng tốt, chị cũng chẳng muốn con dính dáng gì đến người đàn ông đó cả. Nói cứng vậy thôi, chứ tôi biết chị còn rất yêu người đàn ông đó vì lâu lâu tôi lại thấy chị đăng trên mạng xã hội những câu rất buồn, điện thoại chị vẫn còn lưu rất nhiều hình của cả hai vợ chồng, vì lúc đó chị không thể nào chấp nhận được sự phản bội của chồng nên chị đã suy nghĩ rất nhiều mới đi đến quyết định ly hôn.

'Phiêu' theo phim Hàn, gái xinh quyết tâm cưới trai hư và cái kết đắng trong lần bất chợt về nhà giữa trưa - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Vì quyết tâm kiếm tiền nuôi con, bao nhiêu tiền chị làm đều đổ dồn lo cho con, chị chả bận tâm gì đến bề ngoài nữa, chị bỏ bê bản thân đến mức có lúc người ta than dùm chị. Mặc dù vậy, chị vẫn có người để ý và thường xuyên muốn có cơ hội được gặp gỡ nhiều hơn với chị. Chị thường chọn cách lảng tránh để từ chối khéo anh ta. Tôi khuyên chị nên tự cho mình một cơ hội cũng như cho con chị một cơ hội mới. Chị lắc đầu bảo chị không muốn yêu nữa, cả đời này tình yêu duy nhất của chị chỉ có con trai thôi.

Dẫu biết là chị bị ám ảnh bởi cuộc hôn nhân cũ, chị không muốn nặng lòng bởi bất cứ mối quan hệ tình cảm nào nữa. Ngày xưa vì yêu anh ta nên mặc cho ba mẹ ngăn cấm, chị đã bỏ trốn cùng anh ta để xây dựng tổ ấm, nhưng kết quả lại không được hạnh phúc vẹn toàn. Thế nhưng, dạo gần đây gã chồng cũ của chị lại có ý định muốn quay về “nối lại tình xưa”, chị có vẻ đã động lòng. Tôi hỏi chị anh ta bây giờ có nghề nghiệp ổn định không, có thực sự cùng chị xây dựng hạnh phúc vốn đã tan vỡ không? Chị chỉ lắc đầu bảo không biết, chỉ cần anh ta trở về cùng mẹ con chị thì chị đã hạnh phúc rồi.

Tôi chỉ biết thở dài, vốn dĩ người phụ nữ ấy xứng đáng có một người đàn ông tử tế bên cạnh chăm sóc. Tôi sợ nếu gã đàn ông kia lại đi vào vết xe đổ cũ, chị lại đau lòng. Nhưng vốn chị cũng chẳng mở lòng với ai ngoài anh ta. Tôi không có quyền quyết định cuộc đời chị, chỉ là nhìn chị, tôi cảm thấy thương.

Về thăm mẹ đẻ, vô tình nghe mẩu chuyện giữa bố mẹ, nước mắt tôi ròng ròng và đưa ra quyết định mà không ai ngờ

Về thăm mẹ đẻ, vô tình nghe mẩu chuyện giữa bố mẹ, nước mắt tôi ròng ròng và đưa ra quyết định mà không ai ngờ

Tôi nghe mà nước mắt ròng ròng. Gần 3 tháng rồi tôi mới về thăm bố mẹ. Tôi không hề hay biết chuyện mẹ bị bệnh. Hóa ra, ông bà giấu kín chuyện này để tôi không phải lo lắng.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Sau khi chồng mất, vợ bất ngờ được trao tay căn hộ 3 tỷ, biết được sự thật đằng sau mà hận chồng thấu xương

Sau khi chồng mất, vợ bất ngờ được trao tay căn hộ 3 tỷ, biết được sự thật đằng sau mà hận chồng thấu xương

Tâm sự gia đình 31 phút trước
Trước khi mất mẹ đòi đưa 10 cây vàng cho vợ cũ khi biết được lý do tôi bàng hoàng tột độ

Trước khi mất mẹ đòi đưa 10 cây vàng cho vợ cũ khi biết được lý do tôi bàng hoàng tột độ

Tâm sự gia đình 46 phút trước
Mẹ chồng liên tục bóng gió chuyện huyết thống, con dâu phản ứng không ai ngờ

Mẹ chồng liên tục bóng gió chuyện huyết thống, con dâu phản ứng không ai ngờ

Tâm sự 58 phút trước
Bị chê con không giống bố, vợ trẻ làm một việc khiến cả nhà cứng họng

Bị chê con không giống bố, vợ trẻ làm một việc khiến cả nhà cứng họng

Tâm sự 59 phút trước
Ly hôn 3 năm, tình cờ gặp lại vợ cũ trong đám cưới bạn thân, nghe cô ấy hỏi một câu mà tôi chỉ biết bưng mặt khóc

Ly hôn 3 năm, tình cờ gặp lại vợ cũ trong đám cưới bạn thân, nghe cô ấy hỏi một câu mà tôi chỉ biết bưng mặt khóc

Tâm sự 1 giờ 1 phút trước
Biết lý do con gái 6 tuổi cãi nhau với bạn cùng lớp, tôi âm thầm điều tra phát hiện sự thật về chồng

Biết lý do con gái 6 tuổi cãi nhau với bạn cùng lớp, tôi âm thầm điều tra phát hiện sự thật về chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 16 phút trước
Đêm nào vợ cũng lấy gối che mặt khi gần gũi, câu trả lời cuối cùng khiến chồng nghẹn người

Đêm nào vợ cũng lấy gối che mặt khi gần gũi, câu trả lời cuối cùng khiến chồng nghẹn người

Tâm sự 1 giờ 16 phút trước
Hãnh diện cưới được vợ ngoan, chú rể tái mặt khi đoàn khách lạ xuất hiện ngày cưới

Hãnh diện cưới được vợ ngoan, chú rể tái mặt khi đoàn khách lạ xuất hiện ngày cưới

Tâm sự 1 giờ 18 phút trước
Mặc kệ vợ ôm con về ngoại vì nghĩ "vợ xấu cần gì giữ", gã chồng chết đứng khi nghe tin báo lúc rạng sáng

Mặc kệ vợ ôm con về ngoại vì nghĩ "vợ xấu cần gì giữ", gã chồng chết đứng khi nghe tin báo lúc rạng sáng

Tâm sự 1 giờ 31 phút trước
Cú điện thoại ngắn ngủi trong đêm tân hôn khiến chú rể chết lặng rời khỏi phòng cưới

Cú điện thoại ngắn ngủi trong đêm tân hôn khiến chú rể chết lặng rời khỏi phòng cưới

Tâm sự 1 giờ 38 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 24/5/2026: Người mua đang lỗ 9 triệu đồng chỉ sau 2 tuần

Giá vàng hôm nay, ngày 24/5/2026: Người mua đang lỗ 9 triệu đồng chỉ sau 2 tuần

Tử vi tuần mới từ 25 đến 31/5/2026, 3 con giáp Quý Nhân trợ vận, tài chính vững vàng, của cải ngập kho, hồng phúc lan tỏa

Tử vi tuần mới từ 25 đến 31/5/2026, 3 con giáp Quý Nhân trợ vận, tài chính vững vàng, của cải ngập kho, hồng phúc lan tỏa

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 24/5/2026, 3 con giáp phất lên giàu sang, làm ăn thuận lợi, Thần Tài theo sát phù trợ trên từng đường đi nước bước

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 24/5/2026, 3 con giáp phất lên giàu sang, làm ăn thuận lợi, Thần Tài theo sát phù trợ trên từng đường đi nước bước

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Về thăm mẹ đẻ, vô tình nghe mẩu chuyện giữa bố mẹ, nước mắt tôi ròng ròng và đưa ra quyết định mà không ai ngờ

Về thăm mẹ đẻ, vô tình nghe mẩu chuyện giữa bố mẹ, nước mắt tôi ròng ròng và đưa ra quyết định mà không ai ngờ

Bị cấm cản, cô gái bảo vệ tình yêu bằng cách dọn hẳn sang nhà người yêu để rồi nhận cái kết đắng

Bị cấm cản, cô gái bảo vệ tình yêu bằng cách dọn hẳn sang nhà người yêu để rồi nhận cái kết đắng

Con riêng của chồng đánh bể kính cửa sổ cả chục triệu, tôi chỉ nói vài câu trách mắng thì một nhân vật lao tới để lộ sự thật bất ngờ

Con riêng của chồng đánh bể kính cửa sổ cả chục triệu, tôi chỉ nói vài câu trách mắng thì một nhân vật lao tới để lộ sự thật bất ngờ

Khi gửi que thử thai 2 vạch cho người yêu, điều đầu tiên anh làm là chở thẳng tôi đến thẳng bệnh viện

Khi gửi que thử thai 2 vạch cho người yêu, điều đầu tiên anh làm là chở thẳng tôi đến thẳng bệnh viện

Đẹp trai, con nhà gia giáo, lương tháng 100 triệu nhưng đưa bạn gái về ra mắt lại 'chia đôi cuộc tình' vì lý do khó đỡ

Đẹp trai, con nhà gia giáo, lương tháng 100 triệu nhưng đưa bạn gái về ra mắt lại 'chia đôi cuộc tình' vì lý do khó đỡ

Bị em dâu mỉa mai không biết đẻ, tôi nhẫn nhịn chờ ngày tung “bảo bối” khiến cô nàng tái xanh mặt mày, chân tay run lẩy bẩy.

Bị em dâu mỉa mai không biết đẻ, tôi nhẫn nhịn chờ ngày tung “bảo bối” khiến cô nàng tái xanh mặt mày, chân tay run lẩy bẩy.