2 năm sau ly hôn, chồng cũ dắt đứa trẻ lạ đến xin tái hợp, tôi khóc lặng người khi biết danh tính thực sự của mẹ đứa bé

Tâm sự Eva 15/07/2026 00:30

Ba năm sau khi ly hôn chồng, tôi bất ngờ nhận điện thoại của chồng cũ. Anh hỏi tôi đang ở đâu, anh muốn gặp tôi một lúc. Tôi quyết từ chối thì anh nói muốn mời tôi đến dự đám cưới của anh. Tôi chết lặng, đồng ý gặp chồng cũ.

Tôi kết hôn 5 năm nhưng không có con. Sau khi tôi và Quốc đi khám thì phát hiện người có vấn đề là tôi. Quốc chưa từng trách tôi, anh lúc nào cũng dịu dàng an ủi, cổ vũ tôi. Dù bố mẹ Quốc có nói bóng gió khuyên anh bỏ vợ thì anh vẫn bỏ ngoài tai. Dù tôi biết anh rất yêu trẻ con, ánh mắt của anh tràn trề yêu thương khi nhìn thấy chúng. Cũng chính vì như thế tôi lại càng thấy có lỗi với Quốc.

Đến năm thứ 5 vẫn chưa có con, tôi đã buông hết hy vọng. Mẹ của Quốc tái phát bệnh tim, bệnh tình dần trở nặng. Lúc chỉ còn tôi ở lại trông mẹ chồng, mẹ chồng đỏ mắt nắm lấy tay tôi. Bà cầu xin tôi ly hôn chồng, vì bà biết mình không còn nhiều thời gian. Bà muốn nhìn mặt cháu nội trước khi nhắm mắt xuôi tay. Lòng tôi đổ vỡ xót xa, gật đầu đồng ý với mẹ chồng. 

 

Sau hôm đó tôi đòi ly hôn chồng. Quốc lặng người nhìn tôi, anh nói tôi đừng quấy, thời gian này anh rất mệt mỏi. Tôi biết chứ, vì lúc này anh vừa gặp khó khăn trong công việc, mẹ thì nằm viện. Chính vì vậy, tôi mới đòi ly hôn vào thời điểm này, vì chắc chắn anh sẽ đồng ý. Mục đích của tôi chính là làm anh thấy tổn thương mà chọn buông tay tôi. Sau đó, tôi quả thật đã thành công, chúng tôi ly hôn.

Một năm sau khi ly hôn chồng, tôi nghe tin mẹ chồng cũ đã khỏe lại, bà đang tìm con dâu mới cho con trai. Tôi nuốt nước mắt vào trong, cố gắng sống tiếp những tháng ngày cô đơn. Tôi mong chồng cũ sẽ tìm được người vợ cho anh một gia đình thật sự. Tôi mong anh sẽ hạnh phúc hơn tôi.

Ba năm sau khi ly hôn chồng, tôi bất ngờ nhận điện thoại của chồng cũ. Anh hỏi tôi đang ở đâu, anh muốn gặp tôi một lúc. Tôi quyết từ chối thì anh nói muốn mời tôi đến dự đám cưới của anh. Tôi chết lặng, đồng ý gặp chồng cũ.

2 năm sau ly hôn, chồng cũ dắt đứa trẻ lạ đến xin tái hợp, tôi khóc lặng người khi biết danh tính thực sự của mẹ đứa bé - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Khi mở cửa cho anh, tôi sững sờ nhìn thấy anh đang bế một đứa bé trai chưa tròn 3 tuổi. Tôi hỏi anh đứa trẻ đó là con của anh, anh bình thản trả lời đó là con của anh. Tôi gượng cười rồi nghĩ vậy là anh có con trước rồi mới làm đám cưới sao? Vậy là chỉ mấy tháng sau khi chia tay tôi, anh đã có người phụ nữ khác sao?

Nhưng những lời Quốc nói sau đó làm tôi bất ngờ vô cùng. Anh nói muốn tái hôn với tôi, vì mẹ của đứa trẻ này không còn nữa. Anh đến đây là muốn mời tôi làm đám cưới lần thứ hai với anh. Tôi nhìn anh chăm chú rồi nói mình cần thời gian suy nghĩ. Quả thật tôi còn yêu chồng cũ rất nhiều, tôi sẵn sàng nuôi con riêng của chồng để được ở bên cạnh anh.

Ba hôm sau, tôi đồng ý quay lại với Quốc. Mẹ của Quốc vẫn không vừa lòng với tôi nhưng giờ bà chỉ quan tâm đến cháu nội. Mọi chuyện vẫn diễn ra như tôi nghĩ, tôi yêu thương con trai riêng của chồng, tôi và chồng lại hạnh phúc như xưa. Cho đến một ngày tôi phát hiện một sự thật không tưởng.

Hôm đó con trai bị bệnh phải truyền máu, sau đó tôi phát hiện Quốc không phải là cha ruột của đứa trẻ. Sau đó trở về nhà, Quốc kể tôi nghe mẹ của đứa trẻ là người bạn thân của anh. Hai vợ chồng của cô ấy gặp tai nạn cùng mất, chỉ còn đứa trẻ không ai muốn nhận nuôi. Anh nhận con về nuôi, sau đó nói với mọi người rằng nó là con của anh.

Tôi khóc lặng người khi nghe chồng kể. Hóa ra anh không hề có người phụ nữ nào khác sau khi rời xa tôi. Hóa ra anh cũng chẳng màng chuyện phải có con mà chỉ muốn sống cùng tôi hạnh phúc. Tôi thấy mình may mắn vô cùng khi lấy được người đàn ông chân thành yêu thương tôi đến thế.

Cưới đại gia vàng đeo trĩu cổ, đêm tân hôn cô dâu bỗng tông cửa chạy khi nhìn thấy bộ dạng thật của chồng

Cưới đại gia vàng đeo trĩu cổ, đêm tân hôn cô dâu bỗng tông cửa chạy khi nhìn thấy bộ dạng thật của chồng

Sau một thời gian yêu đương qua mạng thì vị đại gia kia cầu hôn, Hương vui mừng đồng ý. Cô đồng ý để anh lo hết thủ tục kết hôn rồi rước cô sang nước ngoài. Dù vậy, anh ấy nói chưa thể về nước để làm đám cưới cùng cô.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Khoai mỡ có nhiều lợi ích, nhưng 4 đối tượng này không nên ăn quá nhiều?

Khoai mỡ có nhiều lợi ích, nhưng 4 đối tượng này không nên ăn quá nhiều?

Dinh dưỡng 30 phút trước
Sau ngày 19/9, 3 con giáp Vượng Tài - Vượng Lộc, làm ăn phát đạt, lộc lá xum xuê, ngồi mát đếm tiền, một bước giàu sang

Sau ngày 19/9, 3 con giáp Vượng Tài - Vượng Lộc, làm ăn phát đạt, lộc lá xum xuê, ngồi mát đếm tiền, một bước giàu sang

Tâm linh - Tử vi 44 phút trước
Sau khi Trần Lệ Hoa qua đời, cuộc sống của Trì Trọng Thụy ra sao?

Sau khi Trần Lệ Hoa qua đời, cuộc sống của Trì Trọng Thụy ra sao?

Sao quốc tế 44 phút trước
Thần Tài chiêu tài lộc sau ngày 17/9/2026, 3 con giáp mở ra vận mệnh mới, nhân đôi phúc khí, may mắn ngập nhà

Thần Tài chiêu tài lộc sau ngày 17/9/2026, 3 con giáp mở ra vận mệnh mới, nhân đôi phúc khí, may mắn ngập nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 14 phút trước
NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

Tin tức giải trí 1 giờ 26 phút trước
Trong 10 ngày cuối tháng 9 dương lịch, 3 con giáp vượng Quý Nhân, làm đâu thắng đó, sự nghiệp hưng thịnh, cả đời hanh thông

Trong 10 ngày cuối tháng 9 dương lịch, 3 con giáp vượng Quý Nhân, làm đâu thắng đó, sự nghiệp hưng thịnh, cả đời hanh thông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 44 phút trước
TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

Đời sống 1 giờ 51 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Đời sống 2 giờ 12 phút trước
3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng sau ngày 17/9/2026

3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng sau ngày 17/9/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 14 phút trước
Bắt sống rắn hổ mang chúa "khủng" dài 3,5 mét bò vào phòng tắm nhà dân

Bắt sống rắn hổ mang chúa "khủng" dài 3,5 mét bò vào phòng tắm nhà dân

Video 2 giờ 14 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

Đi bộ trong nhà máy, nữ công nhân bị xe tải lùi cán tử vong

Đi bộ trong nhà máy, nữ công nhân bị xe tải lùi cán tử vong

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bị chê con không giống bố, vợ quyết làm một việc khiến ai nấy ngỡ ngàng

Bị chê con không giống bố, vợ quyết làm một việc khiến ai nấy ngỡ ngàng

Đang trong mối quan hệ hạnh phúc, cô gái bất ngờ khi biết về quá khứ của bạn trai

Đang trong mối quan hệ hạnh phúc, cô gái bất ngờ khi biết về quá khứ của bạn trai

Mẹ chồng 'hụt' đòi gặp đứa cháu từng bắt ‘bỏ’ để trao tài sản, tôi nói một câu khiến bà khóc nghẹn

Mẹ chồng 'hụt' đòi gặp đứa cháu từng bắt ‘bỏ’ để trao tài sản, tôi nói một câu khiến bà khóc nghẹn

Ngày tái hôn, con gái nhất quyết không đi theo mẹ, biết được lý do tôiquye6t1t định hủy hôn

Ngày tái hôn, con gái nhất quyết không đi theo mẹ, biết được lý do tôiquye6t1t định hủy hôn

Chồng dọn đến ở chung với bồ cả tháng, vợ gửi 1 tin nhắn vỏn vẹn 3 chữ khiến chồng về nhà ngay lập tức

Chồng dọn đến ở chung với bồ cả tháng, vợ gửi 1 tin nhắn vỏn vẹn 3 chữ khiến chồng về nhà ngay lập tức

Bị gia đình bạn trai chê, tôi bình thản lấy điện thoại ra nói một câu khiến cả nhà trợn mắt câm nín

Bị gia đình bạn trai chê, tôi bình thản lấy điện thoại ra nói một câu khiến cả nhà trợn mắt câm nín