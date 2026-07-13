Đang ăn cơm bỗng nghe tiếng khóc bên nhà hàng xóm, chồng vứt bát lao đi, tôi chạy theo đứng hình trước hành động của anh

Tâm sự Eva 13/07/2026 21:54

Điều bất ngờ là chồng tôi đang đứng chắn cho cô vợ, còn chỉ mặt ông chồng nói: “Đàn ông đánh vợ thì còn gì là đàn ông”. Chồng tôi còn hỏi han cô vợ, tỏ vẻ xót thương lắm. Tôi chết sững vì chưa bao giờ thấy dáng vẻ thế này của chồng.

Vợ chồng tôi lấy nhau được 5 năm, có một bé gái 4 tuổi. Chúng tôi ở khu trọ bình dân, cố gắng kiếm tiền để mua một căn hộ. Dù vật chất còn khó khăn nhưng cuộc sống gia đình vẫn hạnh phúc. Cho đến khi tôi chứng kiến một chuyện.

Tối hôm đó, cả nhà tôi đang ngồi ăn cơm thì nghe bên nhà hàng xóm có tiếng chén bát vỡ, còn có tiếng la mắng cùng tiếng khóc của phụ nữ. Tôi định nói với chồng gia đình hàng xóm lại đang cãi nhau thì bỗng thấy anh vứt bát ăn, lao thẳng ra ngoài. Tôi sững sờ đuổi theo chồng.

Chồng tôi chạy sang nhà hàng xóm, tôi nghĩ chắc anh muốn can ngăn. Nhưng khi tới nơi tôi bàng hoàng khi thấy hành động của chồng.

Trong nhà hàng xóm đồ đạc vỡ nát dưới đất, ông chồng mặt đỏ bừng giận dữ, cô vợ ôm mặt khóc nức nổ. Điều bất ngờ là chồng tôi đang đứng chắn cho cô vợ, còn chỉ mặt ông chồng nói: “Đàn ông đánh vợ thì còn gì là đàn ông”. Chồng tôi còn hỏi han cô vợ, tỏ vẻ xót thương lắm. Tôi chết sững vì chưa bao giờ thấy dáng vẻ thế này của chồng.

Đang ăn cơm bỗng nghe tiếng khóc bên nhà hàng xóm, chồng vứt bát lao đi, tôi chạy theo đứng hình trước hành động của anh - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Khi tôi cảm thấy chuyện này có gì đó không ổn thì người chồng kia quát giọng mắng chửi chồng tôi. Anh ta nói chồng tôi sao lại thích bảo vệ vợ của người khác, không chỉ là một lần. Anh ta nói chồng tôi có ý đồ với vợ mình.

Sau  hôm đó, dù trong lòng lấn cấn nhưng tôi không thể hiện nghi ngờ gì với chồng. Tôi chỉ nói anh lần sau đừng can thiệp vào việc của gia đình người khác. Chồng tôi vẫn khăng khăng rằng anh không thể đứng yên nhìn phụ nữ bị đánh. Tôi biết chồng mình là kiểu đàn ông không bao giờ dùng bạo lực. Nhưng cứ nhớ tới cảnh anh nhẹ nhàng hỏi han, sốt sắng khi người vợ kia bị đánh thì tôi lại càng thấy trong lòng khó chịu. 

Tôi nghi ngờ chồng mình đang có gì với người phụ nữ kia, liệu có quá đáng không? Tôi có nên để ý chồng hơn để phòng tránh chuyện ngoại tình không?

Mẹ chồng nằng nặc đòi ôm gối đi tuần trăng mật cùng, nàng dâu "ra chiêu" khiến bà lập tức im bặt

Mẹ chồng nằng nặc đòi ôm gối đi tuần trăng mật cùng, nàng dâu "ra chiêu" khiến bà lập tức im bặt

Tôi đã nhịn mẹ chồng từ lúc tổ chức đám cưới tới bây giờ, tôi không thể nhịn được nữa. Dù có là dâu hiền ngoan cỡ nào thì nào có chịu được cái cảnh sống cái gì cũng phải theo mẹ chồng thế này chứ? Tôi cứ thấy vì tôi nhịn quá nên mẹ chồng cứ được nước lấn tới.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Thở phào nhẹ nhõm khi đuổi được cô vợ vô sinh ra khỏi nhà, 3 năm sau gặp lại tôi khóc nghẹn nhìn thứ trên tay em

Thở phào nhẹ nhõm khi đuổi được cô vợ vô sinh ra khỏi nhà, 3 năm sau gặp lại tôi khóc nghẹn nhìn thứ trên tay em

Tâm sự gia đình 36 phút trước
Đụng mặt con dâu ngay sảnh khách sạn, mẹ chồng vội vàng nhét vào tay cô 50 triệu rồi bỏ chạy

Đụng mặt con dâu ngay sảnh khách sạn, mẹ chồng vội vàng nhét vào tay cô 50 triệu rồi bỏ chạy

Ngoại tình 51 phút trước
Hào hứng vào khách sạn với nhân tình, chồng "rụng rời tay chân" trước dòng tin nhắn gửi đúng lúc của vợ

Hào hứng vào khách sạn với nhân tình, chồng "rụng rời tay chân" trước dòng tin nhắn gửi đúng lúc của vợ

Ngoại tình 1 giờ 1 phút trước
Đang đi trên phố bỗng bị cô gái lạ lao vào tát tới tấp, nghe lý do xong tôi "đứng hình" phát hiện bí mật của gia đình

Đang đi trên phố bỗng bị cô gái lạ lao vào tát tới tấp, nghe lý do xong tôi "đứng hình" phát hiện bí mật của gia đình

Tâm sự 1 giờ 11 phút trước
Ngậm ngùi nén đau nhìn người yêu đi lấy chồng giàu, 4 năm sau gặp lại tôi sốc khi phát hiện việc em đã làm

Ngậm ngùi nén đau nhìn người yêu đi lấy chồng giàu, 4 năm sau gặp lại tôi sốc khi phát hiện việc em đã làm

Tâm sự gia đình 1 giờ 21 phút trước
Tưởng chỉ là cuộc trò chuyện xã giao, tôi và chồng bạn thân phát hiện mình bị ‘cắm sừng’

Tưởng chỉ là cuộc trò chuyện xã giao, tôi và chồng bạn thân phát hiện mình bị ‘cắm sừng’

Ngoại tình 1 giờ 31 phút trước
Vừa cưới chồng có con riêng, tôi toát mồ hôi hột nhìn bóng trắng đứng canh cửa lúc 2h sáng

Vừa cưới chồng có con riêng, tôi toát mồ hôi hột nhìn bóng trắng đứng canh cửa lúc 2h sáng

Tâm sự gia đình 1 giờ 41 phút trước
Chị dâu đã có 3 con bỗng đòi nhận con nuôi, tôi lén đem mẫu đi xét nghiệm ADN liền bị cả nhà đuổi thẳng ra khỏi họ

Chị dâu đã có 3 con bỗng đòi nhận con nuôi, tôi lén đem mẫu đi xét nghiệm ADN liền bị cả nhà đuổi thẳng ra khỏi họ

Tâm sự gia đình 1 giờ 51 phút trước
Đang ăn cơm bỗng nghe tiếng khóc bên nhà hàng xóm, chồng vứt bát lao đi, tôi chạy theo đứng hình trước hành động của anh

Đang ăn cơm bỗng nghe tiếng khóc bên nhà hàng xóm, chồng vứt bát lao đi, tôi chạy theo đứng hình trước hành động của anh

Tâm sự Eva 1 giờ 57 phút trước
Mới cưới xong chồng nhất quyết không chịu đeo nhẫn cưới, sự thật đằng sau còn khủng khiếp hơn ngoại tình

Mới cưới xong chồng nhất quyết không chịu đeo nhẫn cưới, sự thật đằng sau còn khủng khiếp hơn ngoại tình

Tâm sự 3 giờ 51 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 14/7/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Ba 14/7/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Giá vàng hôm nay, ngày 13/7/2026: Đồng loạt giảm mạnh, vàng SJC mất tới 1 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 13/7/2026: Đồng loạt giảm mạnh, vàng SJC mất tới 1 triệu đồng/lượng

Kể từ ngày mai, thứ Ba 14/7/2026, 3 con giáp 'thánh thiện sinh phúc đức', tài lộc đến như nước chảy, tăng cao thu nhập, tiền tiết kiệm rủng rỉnh

Kể từ ngày mai, thứ Ba 14/7/2026, 3 con giáp 'thánh thiện sinh phúc đức', tài lộc đến như nước chảy, tăng cao thu nhập, tiền tiết kiệm rủng rỉnh

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mẹ chồng nằng nặc đòi ôm gối đi tuần trăng mật cùng, nàng dâu "ra chiêu" khiến bà lập tức im bặt

Mẹ chồng nằng nặc đòi ôm gối đi tuần trăng mật cùng, nàng dâu "ra chiêu" khiến bà lập tức im bặt

Lần đầu bước chân về ra mắt, nghe mẹ chồng tương lai mắng người yêu đúng một câu mà tôi ôm mặt bỏ chạy thẳng

Lần đầu bước chân về ra mắt, nghe mẹ chồng tương lai mắng người yêu đúng một câu mà tôi ôm mặt bỏ chạy thẳng

Sắp xếp lại di vật của người chồng quá cố, tôi rụng rời chân tay khi vô tình đọc được dòng email của anh ta

Sắp xếp lại di vật của người chồng quá cố, tôi rụng rời chân tay khi vô tình đọc được dòng email của anh ta

Chồng vừa đi vắng tôi liền gọi thợ đến sửa trần nhà, để rồi nhìn những vật tròn lấp lánh rơi xuống như mưa

Chồng vừa đi vắng tôi liền gọi thợ đến sửa trần nhà, để rồi nhìn những vật tròn lấp lánh rơi xuống như mưa

Đến cổng trường đón con tan học, tôi rụng rời chân tay thấy con gái 6 tuổi cười nói ngồi lọt thỏm trong lòng người đàn ông này

Đến cổng trường đón con tan học, tôi rụng rời chân tay thấy con gái 6 tuổi cười nói ngồi lọt thỏm trong lòng người đàn ông này

Bị nhà trai mỉa mai "vừa già vừa xấu còn đòi trèo cao", tôi điềm tĩnh rút điện thoại gọi một cuộc khiến cả nhà họ câm nín

Bị nhà trai mỉa mai "vừa già vừa xấu còn đòi trèo cao", tôi điềm tĩnh rút điện thoại gọi một cuộc khiến cả nhà họ câm nín