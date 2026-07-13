Điền Hi Vi tiết lộ từng được Huỳnh Hiểu Minh tặng quà khi chưa nổi tiếng

Sao quốc tế 13/07/2026 12:04

Một câu chuyện diễn ra cách đây gần một thập kỷ bất ngờ được cộng đồng mạng Trung Quốc nhắc lại, thu hút nhiều ý kiến trái chiều khi liên quan đến diễn viên Huỳnh Hiểu Minh và nữ diễn viên Điền Hi Vi.

Theo thông tin được chia sẻ trên các nền tảng mạng xã hội, sự việc xảy ra vào cuối năm 2016, khi Điền Hi Vi vừa trở thành sinh viên năm nhất của Học viện Hý kịch Thượng Hải và chưa chính thức bước chân vào làng giải trí. Thời điểm đó, cô thường xuyên livestream giao lưu với người hâm mộ trong thời gian rảnh.

Nhiều tài khoản cho biết trong một buổi phát sóng trực tiếp, Huỳnh Hiểu Minh đã xuất hiện, gửi tặng những món quà có giá trị và bày tỏ mong muốn mời Điền Hi Vi tham gia dự án phim, đồng thời cân nhắc ký hợp đồng với công ty quản lý của mình.

Tuy nhiên, thay vì nắm bắt cơ hội để sớm gia nhập giới giải trí, Điền Hi Vi được cho là đã từ chối lời đề nghị nhằm tập trung hoàn thành chương trình học kéo dài bốn năm. Đến năm 2018, cô mới chính thức ra mắt với bộ phim Waiting for You in the Long Time, trước khi từng bước khẳng định tên tuổi qua nhiều tác phẩm truyền hình.

Điền Hi Vi tiết lộ từng được Huỳnh Hiểu Minh tặng quà khi chưa nổi tiếng - Ảnh 1

Việc câu chuyện được "đào lại" đã tạo nên nhiều luồng tranh luận. Theo dòng thời gian được cư dân mạng tổng hợp, thời điểm cuối năm 2016 cũng là giai đoạn Angelababy đang mang thai con đầu lòng với Huỳnh Hiểu Minh. Điều này khiến một bộ phận khán giả cho rằng hành động của nam diễn viên khi xuất hiện trong buổi livestream của một nữ sinh trẻ có thể gây hiểu lầm.

Ở chiều ngược lại, không ít ý kiến nhận định đây đơn thuần là việc một nghệ sĩ kỳ cựu tìm kiếm và nâng đỡ gương mặt triển vọng. Theo nhóm ý kiến này, chưa có cơ sở để suy diễn sự việc thành câu chuyện đời tư hay mối quan hệ ngoài công việc.

Bên cạnh những tranh cãi, nhiều người lại dành sự chú ý cho khả năng phát hiện tài năng của Huỳnh Hiểu Minh. Khi đó, Điền Hi Vi vẫn là cái tên gần như vô danh, trong khi hiện nay cô đã trở thành một trong những nữ diễn viên nổi bật của thế hệ sinh sau năm 1995. Điều này khiến không ít cư dân mạng nhận xét nam diễn viên có con mắt khá tinh tường trong việc nhìn nhận những gương mặt tiềm năng.

Điền Hi Vi tiết lộ từng được Huỳnh Hiểu Minh tặng quà khi chưa nổi tiếng - Ảnh 2

Trong khi đó, Điền Hi Vi cũng nhận được nhiều lời khen nhờ lựa chọn ưu tiên việc học thay vì sớm bước vào showbiz. Giữa bối cảnh nhiều người trẻ sẵn sàng tận dụng mọi cơ hội để nổi tiếng, quyết định tập trung trau dồi chuyên môn của cô được xem là khác biệt. Với nhiều khán giả, thành công hiện tại của nữ diễn viên là kết quả của quá trình tích lũy năng lực và phát triển sự nghiệp một cách bền vững, thay vì tìm kiếm sự nổi tiếng trong thời gian ngắn.

Dù vậy, những thông tin liên quan đến câu chuyện năm 2016 hiện chủ yếu được lan truyền trên mạng xã hội và chưa được các nhân vật liên quan lên tiếng xác nhận.

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