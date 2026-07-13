Điền Hi Vi tiết lộ từng được Huỳnh Hiểu Minh tặng quà khi chưa nổi tiếng

Sao quốc tế 13/07/2026 12:04

Một câu chuyện diễn ra cách đây gần một thập kỷ bất ngờ được cộng đồng mạng Trung Quốc nhắc lại, thu hút nhiều ý kiến trái chiều khi liên quan đến diễn viên Huỳnh Hiểu Minh và nữ diễn viên Điền Hi Vi.

Theo thông tin được chia sẻ trên các nền tảng mạng xã hội, sự việc xảy ra vào cuối năm 2016, khi Điền Hi Vi vừa trở thành sinh viên năm nhất của Học viện Hý kịch Thượng Hải và chưa chính thức bước chân vào làng giải trí. Thời điểm đó, cô thường xuyên livestream giao lưu với người hâm mộ trong thời gian rảnh.

Nhiều tài khoản cho biết trong một buổi phát sóng trực tiếp, Huỳnh Hiểu Minh đã xuất hiện, gửi tặng những món quà có giá trị và bày tỏ mong muốn mời Điền Hi Vi tham gia dự án phim, đồng thời cân nhắc ký hợp đồng với công ty quản lý của mình.

Tuy nhiên, thay vì nắm bắt cơ hội để sớm gia nhập giới giải trí, Điền Hi Vi được cho là đã từ chối lời đề nghị nhằm tập trung hoàn thành chương trình học kéo dài bốn năm. Đến năm 2018, cô mới chính thức ra mắt với bộ phim Waiting for You in the Long Time, trước khi từng bước khẳng định tên tuổi qua nhiều tác phẩm truyền hình.

Điền Hi Vi tiết lộ từng được Huỳnh Hiểu Minh tặng quà khi chưa nổi tiếng - Ảnh 1

Việc câu chuyện được "đào lại" đã tạo nên nhiều luồng tranh luận. Theo dòng thời gian được cư dân mạng tổng hợp, thời điểm cuối năm 2016 cũng là giai đoạn Angelababy đang mang thai con đầu lòng với Huỳnh Hiểu Minh. Điều này khiến một bộ phận khán giả cho rằng hành động của nam diễn viên khi xuất hiện trong buổi livestream của một nữ sinh trẻ có thể gây hiểu lầm.

Ở chiều ngược lại, không ít ý kiến nhận định đây đơn thuần là việc một nghệ sĩ kỳ cựu tìm kiếm và nâng đỡ gương mặt triển vọng. Theo nhóm ý kiến này, chưa có cơ sở để suy diễn sự việc thành câu chuyện đời tư hay mối quan hệ ngoài công việc.

Bên cạnh những tranh cãi, nhiều người lại dành sự chú ý cho khả năng phát hiện tài năng của Huỳnh Hiểu Minh. Khi đó, Điền Hi Vi vẫn là cái tên gần như vô danh, trong khi hiện nay cô đã trở thành một trong những nữ diễn viên nổi bật của thế hệ sinh sau năm 1995. Điều này khiến không ít cư dân mạng nhận xét nam diễn viên có con mắt khá tinh tường trong việc nhìn nhận những gương mặt tiềm năng.

Điền Hi Vi tiết lộ từng được Huỳnh Hiểu Minh tặng quà khi chưa nổi tiếng - Ảnh 2

Trong khi đó, Điền Hi Vi cũng nhận được nhiều lời khen nhờ lựa chọn ưu tiên việc học thay vì sớm bước vào showbiz. Giữa bối cảnh nhiều người trẻ sẵn sàng tận dụng mọi cơ hội để nổi tiếng, quyết định tập trung trau dồi chuyên môn của cô được xem là khác biệt. Với nhiều khán giả, thành công hiện tại của nữ diễn viên là kết quả của quá trình tích lũy năng lực và phát triển sự nghiệp một cách bền vững, thay vì tìm kiếm sự nổi tiếng trong thời gian ngắn.

Dù vậy, những thông tin liên quan đến câu chuyện năm 2016 hiện chủ yếu được lan truyền trên mạng xã hội và chưa được các nhân vật liên quan lên tiếng xác nhận.

Điền Hi Vi khiến người hâm mộ xao xuyến với nhan sắc mùa hè

Điền Hi Vi khiến người hâm mộ xao xuyến với nhan sắc mùa hè

Trong bộ ảnh mới được chia sẻ trên mạng xã hội, Điền Hi Vi nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý với vẻ đẹp ngọt ngào và tràn đầy sức sống.

Xem thêm
Từ khóa:   Điền Hi Vi sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Điền Hi Vi khiến người hâm mộ xao xuyến với nhan sắc mùa hè

Điền Hi Vi khiến người hâm mộ xao xuyến với nhan sắc mùa hè

Điền Hi Vi lột xác đầy thuyết phục với vai phản diện Gả Kim Thoa

Điền Hi Vi lột xác đầy thuyết phục với vai phản diện Gả Kim Thoa

Điền Hi Vi gây xôn xao khi bị bắt gặp trong vụ ẩu đả tại quán bar

Điền Hi Vi gây xôn xao khi bị bắt gặp trong vụ ẩu đả tại quán bar

Điền Hi Vi khiến trung tâm thương mại đông nghẹt sau thành công của 'Trục Ngọ'

Điền Hi Vi khiến trung tâm thương mại đông nghẹt sau thành công của 'Trục Ngọ'

Điền Hi Vi lột xác với vai diễn nữ cảnh sát trong 'Tội phạm IQ thấp'

Điền Hi Vi lột xác với vai diễn nữ cảnh sát trong 'Tội phạm IQ thấp'

Điền Hi Vi gây tranh cãi về diễn xuất sau thành công của phim Trục ngọc

Điền Hi Vi gây tranh cãi về diễn xuất sau thành công của phim Trục ngọc

TIN MỚI NHẤT

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

Tin tức giải trí 1 giờ 5 phút trước
Trong 10 ngày cuối tháng 9 dương lịch, 3 con giáp vượng Quý Nhân, làm đâu thắng đó, sự nghiệp hưng thịnh, cả đời hanh thông

Trong 10 ngày cuối tháng 9 dương lịch, 3 con giáp vượng Quý Nhân, làm đâu thắng đó, sự nghiệp hưng thịnh, cả đời hanh thông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 23 phút trước
TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

Đời sống 1 giờ 30 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Đời sống 1 giờ 51 phút trước
3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng sau ngày 17/9/2026

3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng sau ngày 17/9/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 53 phút trước
Bắt sống rắn hổ mang chúa "khủng" dài 3,5 mét bò vào phòng tắm nhà dân

Bắt sống rắn hổ mang chúa "khủng" dài 3,5 mét bò vào phòng tắm nhà dân

Video 1 giờ 53 phút trước
Trong 3 ngày thứ 6, thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp mất lộc Thần Tài, tương lai đen tối, cẩn thận mất tiền, đừng hành động bốc đồng

Trong 3 ngày thứ 6, thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp mất lộc Thần Tài, tương lai đen tối, cẩn thận mất tiền, đừng hành động bốc đồng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 23 phút trước
Dương Mịch 'gây sốt' với ảnh hiếm trên phim trường khi mới 4 tuổi

Dương Mịch 'gây sốt' với ảnh hiếm trên phim trường khi mới 4 tuổi

Sao quốc tế 2 giờ 23 phút trước
Dùng ớt bột cướp ngân hàng, người đàn ông 28 tuổi bị bắt sau 30 phút

Dùng ớt bột cướp ngân hàng, người đàn ông 28 tuổi bị bắt sau 30 phút

Video 2 giờ 53 phút trước
Đúng 18h30 hôm nay, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp được quý nhân mở đường, tiền bạc ào ào đổ về túi, chi tiêu không cần nghĩ

Đúng 18h30 hôm nay, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp được quý nhân mở đường, tiền bạc ào ào đổ về túi, chi tiêu không cần nghĩ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 53 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

Các nạn nhân trong vụ cháy nhà 5 người tử vong đều là họ hàng, 2 người mới từ quê ra Hà Nội

Các nạn nhân trong vụ cháy nhà 5 người tử vong đều là họ hàng, 2 người mới từ quê ra Hà Nội

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau khi Trần Lệ Hoa qua đời, cuộc sống của Trì Trọng Thụy ra sao?

Sau khi Trần Lệ Hoa qua đời, cuộc sống của Trì Trọng Thụy ra sao?

Dương Mịch 'gây sốt' với ảnh hiếm trên phim trường khi mới 4 tuổi

Dương Mịch 'gây sốt' với ảnh hiếm trên phim trường khi mới 4 tuổi

Trần Quán Hy trở lại màn ảnh sau nhiều năm, nói gì khi bị chê 'xuống sắc'?

Trần Quán Hy trở lại màn ảnh sau nhiều năm, nói gì khi bị chê 'xuống sắc'?

Sức hút Tạ Đình Phong mang lại nguồn thu đáng kể cho tỉnh Hồ Nam

Sức hút Tạ Đình Phong mang lại nguồn thu đáng kể cho tỉnh Hồ Nam

'Đầu Xuân Tươi Sáng' rục rịch làm phần 2, Tôn Thiên và Tỉnh Bách Nhiên tái xuất?

'Đầu Xuân Tươi Sáng' rục rịch làm phần 2, Tôn Thiên và Tỉnh Bách Nhiên tái xuất?

Hồ Ca than thở thị trường điện ảnh trầm lắng, diễn viên ngày càng ít lựa chọn

Hồ Ca than thở thị trường điện ảnh trầm lắng, diễn viên ngày càng ít lựa chọn