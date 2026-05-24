Những nhận xét về Tội phạm IQ thấp cũng có sự phân hóa thú vị, khi một luồng ý kiến thừa nhận bị cuốn hút tới mức "không thể dừng xem", trong khi số khác cho rằng nhiều tình tiết khiến họ phải ức chế. Những tranh luận trái chiều càng làm cho dự án có Điền Hi Vi tham gia tạo được độ nhận diện và sức hút lớn.

Bộ phim truyền hình Low IQ Crime (tựa Việt: Tội phạm IQ thấp) thu hút quan tâm ngay từ khi lên sóng nhờ nhan đề và ý tưởng độc đáo. Trải qua 17 tập phát sóng, tác phẩm liên tục gây sốt và đạt lượng thảo luận ấn tượng trên các nền tảng mạng xã hội.

Lý do dẫn tới những tranh luận về phim là vì ý tưởng quá khác biệt. Trước nay, dòng phim hình sự thường xây dựng tội phạm là những kẻ rất thông minh, xảo quyệt với tội ác được tính toán kỹ lưỡng, khiến giới chức trách phải vật lộn trong quá trình điều tra. Song, Tội phạm IQ thấp lại làm điều hoàn toàn trái ngược khi mang tới những nhân vật "trí thông minh khiêm tốn", lật ngược kỳ vọng của khán giả.

Nhân vật nữ chính do Điền Hi Vi thủ vai là Lý Thiến, một nữ cảnh sát hình sự đầy phong độ. Nhân vật giúp Điền Hi Vi nỗ lực thoát khỏi cái mác thiếu nữ ngọt ngào từng gắn liền với bản thân trong những bộ phim trước.

Với các pha hành động dứt khoát, linh hoạt cùng với khả năng xử lý tình huống tinh tế phù hợp với từng bối cảnh, Điền Hi Vi đã thể hiện được khía cạnh chuyên nghiệp, cương nghị của một cảnh sát, đồng thời vẫn giữ được nét cá tính riêng và sự thân thiện cho nhân vật.

Đạo diễn Lưu Hải Ba đã dành lời khen cho Điền Hi Vi: “Hễ cứ khoác lên mình bộ đồng phục, cô ấy liền hóa thân thành nhân vật, toát lên sự trẻ trung, mạnh mẽ pha lẫn nét dẻo dai, bền bỉ”.

Với Tội Phạm IQ Thấp, Điền Hi Vi lần đầu tiên thử sức với thể loại hình sự. So với Phàn Trường Ngọc đầy can trường và nóng tính trong Trục Ngọc, Lý Thiến lại có sự kết hợp giữa điềm tĩnh và linh hoạt, do đó được xem là một bước ngoặt trong sự nghiệp của cô. Thậm chí, có khán giả cho rằng Điền Hi Vi chính là yếu tố giữ chân họ.

Ở Điền Hi Vi tồn tại hai lớp khí chất tưởng chừng đối lập nhưng lại vận hành trơn tru: vẻ ngoài tươi mới, sạch sẽ của một cô gái trẻ và năng lượng hành động dứt khoát, mạnh mẽ trong những phân đoạn truy đuổi. Tạo hình buộc tóc đuôi ngựa cao, áo da hay áo đồng phục cảnh sát cùng các pha đánh đấm gọn gàng giúp nhân vật giữ được nhịp điệu nhanh, phù hợp với tiết tấu của dòng phim hình sự.

Đặc biệt, Điền Hi Vi lựa chọn gần như không trang điểm, để mặt mộc cho nhân vật Lý Thiến. Nỗ lực này là một điểm cộng đáng ghi nhận. Gương mặt mộc với làn da mịn, đường nét mềm và cấu trúc hài hòa khiến nhân vật trở nên gần gũi hơn và đáng tin cậy hơn trong vai trò một nữ cảnh sát bận rộn. Đồng thời, bớt phấn son giúp Điền Hi Vi giảm bớt sắc thái dễ thương quen thuộc để hướng đến hình tượng phóng khoáng. Trong bối cảnh dòng phim hiện thực, đây là hướng đi hợp lý, góp phần tăng tính chân thực cho trải nghiệm xem.

Dù vẫn còn dư địa để đào sâu hơn về chiều sâu nội tâm, màn thể hiện lần này cho thấy nỗ lực rõ ràng của Điền Hi Vi trong việc vượt lên khỏi vùng an toàn vốn có, đồng thời mở ra một hướng phát triển đáng chờ đợi trong tương lai cho nữ diễn viên.