Điền Hi Vi bị một điểm yếu lâu nay dần lộ rõ trong Trục Ngọc

Ngay khi phát sóng, Khanh Khanh Nhật Thường nhanh chóng tạo nên cơn sốt trên các nền tảng trực tuyến. Chỉ trong thời gian ngắn, mức độ thảo luận của bộ phim trên nền tảng iQIYI đã vượt mốc 10.000 điểm nhiệt, một kỷ lục về tốc độ tăng trưởng của nền tảng này. Bộ phim cũng đạt điểm đánh giá 7,2 trên Douban, trở thành một trong những tác phẩm cổ trang nhẹ nhàng gây tiếng vang của năm. Thành công ấy giúp Điền Hi Vi từ một diễn viên chưa thực sự nổi bật nhanh chóng bước vào tâm điểm chú ý của khán giả.

Với nhiều khán giả, lần đầu biết đến Điền Hi Vi có thể là qua Điền Canh Kỷ, Đại Phụng Đả Canh Nhân hay Đáng Yêu Như Thế Chúng Ta. Tuy nhiên, bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp của cô chính là bộ phim cổ trang hài lãng mạn Khanh Khanh Nhật Thường đóng cùng Bạch Kính Đình.

Nhờ hình tượng thiếu nữ ngọt ngào trong phim, Điền Hi Vi gần như vụt sáng chỉ sau một đêm. Gương mặt trong trẻo, biểu cảm linh hoạt cùng lối diễn tự nhiên giúp cô nhanh chóng trở thành gương mặt quen thuộc của dòng phim cổ trang lãng mạn. Chính hình ảnh sweet girl này đã tạo nên dấu ấn riêng cho nữ diễn viên giữa thị trường giải trí cạnh tranh khốc liệt.

Thành công tiếp tục được nối dài với bộ phim cổ trang Trục Ngọc đóng cùng Trương Lăng Hách. Tác phẩm ghi nhận thành tích ấn tượng khi thị phần phát sóng trong ngày của nền tảng Yunhe đạt đỉnh 41,1%. Đồng thời, độ nóng của phim trên hai nền tảng lớn Tencent và iQIYI đều vượt mốc 10.000 điểm. Điều đó cho thấy sức hút mạnh mẽ của dự án và khẳng định vị thế ngày càng vững chắc của Điền Hi Vi.

Trong Trục Ngọc, nữ diễn viên gây ấn tượng với hình tượng vừa ngọt ngào vừa mạnh mẽ. Nhiều khán giả nhận xét rằng cô sở hữu "gương mặt thiếu nữ nhưng số phận như đồ tể và linh hồn của một nữ tướng". Những lời bình luận hài hước như "nữ chính mang lại cảm giác an toàn nhất nội địa”, hay "nhìn ngọt ngào nhưng sức chiến đấu rất mạnh" cho thấy sức hút đặc biệt của nhân vật do cô thể hiện.

Tuy nhiên, khi sự nghiệp của Điền Hi Vi ngày càng thăng tiến, một hạn chế của cô cũng dần được nhắc đến nhiều hơn. Theo nhiều ý kiến, điểm yếu lớn nhất của nữ diễn viên hiện nay nằm ở phong cách tạo hình khá đơn điệu, đặc biệt là sự phụ thuộc gần như tuyệt đối vào kiểu tóc mái bằng quen thuộc.

Thực tế, nữ diễn viên từng thử thay đổi tạo hình. Trong bộ phim Cẩm Tú Nam Ca, khi đảm nhận vai phụ, Điền Hi Vi xuất hiện với kiểu tóc lộ trán thay vì mái ngang quen thuộc. Sự thay đổi này khiến ngoại hình của cô trở nên khác biệt rõ rệt, đồng thời cũng cho thấy vai trò quan trọng của kiểu tóc đối với diện mạo của nữ diễn viên.

Không thể phủ nhận rằng mái bằng mang lại nhiều lợi thế cho Điền Hi Vi. Kiểu tóc này được tạo độ phồng vừa phải, độ dài nằm ngay trên lông mày, giúp che bớt đường nét trán và khiến gương mặt trông nhỏ hơn. Đôi khi phần mái còn được tỉa mỏng theo phong cách air bangs, tạo cảm giác nhẹ nhàng, trẻ trung và mang hơi hướng nhân vật trong truyện tranh Nhật Bản. Với khuôn mặt trẻ trung vốn có, kiểu tóc này giúp nữ diễn viên càng trở nên ngọt ngào và dễ thương hơn.

Chính hình ảnh ngọt ngào này đã giúp cô xây dựng thương hiệu cá nhân trong làng giải trí. Nhờ ngoại hình tươi sáng cùng khả năng diễn xuất linh hoạt, Điền Hi Vi nhanh chóng nổi bật giữa thế hệ diễn viên trẻ và trở thành một trong những tiểu hoa đán được chú ý nhất hiện nay.

Tuy vậy, việc quá gắn bó với hình tượng này cũng có thể trở thành rào cản cho sự phát triển lâu dài. Một phong cách tạo hình lặp lại quá nhiều dễ khiến khán giả cảm thấy quen thuộc đến mức nhàm chán, đồng thời hạn chế khả năng thử sức với những dạng vai đa dạng hơn.

Nhận thức được điều đó, bản thân Điền Hi Vi cũng đang tìm cách thay đổi. Trong dự án sắp tới mang tên Gả Kim Thoa, nữ diễn viên gần như từ bỏ mái bằng quen thuộc để thử sức với kiểu tóc búi cao, lộ trán. Thiết kế tạo hình với phần búi tóc cao cùng các chi tiết trang trí như hoa văn trên trán hay phụ kiện tóc mang đến hình ảnh trưởng thành và sắc sảo hơn.