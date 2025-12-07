Phim của Bạch Lộc, Trần Tinh Húc và Điền Hi Vi đã thông qua kiểm duyệt

07/12/2025

Bốn cái tên được nhắc đến nhiều là “Mạc ly”, “Nguyệt lân ỷ kỷ”, “Bắt trộm ký” (tên cũ “Tội phạm IQ thấp”) và “Đột nhiên thích em” đã thông qua kiểm duyệt.

“Mạc ly” là dự án cổ trang được chú ý nhờ cặp đôi Bạch Lộc - Thừa Lỗi. Phim chuyển thể từ tiểu thuyết “Thịnh thế đích phi” của Phượng Khinh, do đạo diễn Lâm Ngọc Phân thực hiện. Câu chuyện xoay quanh Diệp Ly - trưởng nữ nhà họ Diệp, mang thân phận hậu nhân Lê sơn, vì một tờ hôn ước mà phải gả vào phủ Định vương vốn xuống dốc, kết hôn với vị vương gia khuyết tật Mặc Tu Nghiêu.

Bề ngoài chấp nhận an phận, nhưng thực chất Diệp Ly âm thầm điều tra, lần lượt đối mặt và thanh toán những thế lực từng gây họa cho Lê sơn. Trong hành trình đó, mối quan hệ giữa nàng và Định vương dần chuyển từ nghi kị sang đồng minh, cùng chung tay phá giải âm mưu đoạt ngôi, trả lại yên bình cho giang sơn.

Phim của Bạch Lộc, Trần Tinh Húc và Điền Hi Vi đã thông qua kiểm duyệt - Ảnh 1

Còn phim “Nguyệt lân ỷ kỷ” được xem là một trong những dự án cổ trang - huyền ảo được mong đợi nhờ dàn diễn viên Cúc Tịnh Y, Tăng Thuấn Hy, Trần Đô Linh, Điền Gia Thụy. Theo thông tin từ các nguồn theo dõi kiểm duyệt phim Trung Quốc, tác phẩm đã nhận giấy phép phát hành với số tập điều chỉnh còn 29. Bối cảnh phim đặt trong thế giới yêu - nhân đan xen, kể về thiếu nữ mang thân phận đặc biệt, bị cuốn vào vòng xoáy âm mưu, đồng thời nảy sinh tình cảm với nhân vật nam chính thuộc phe đối lập.

Phim của Bạch Lộc, Trần Tinh Húc và Điền Hi Vi đã thông qua kiểm duyệt - Ảnh 2

Nếu hai dự án trên nghiêng về cổ trang, “Bắt trộm ký” lại là dòng phim trinh thám - hài hước. Tác phẩm từng được biết đến với tên gọi “Tội phạm IQ thấp”, chuyển thể từ tiểu thuyết của nhà văn Tử Kim Trần, do Vương Kiêu và Điền Hi Vi đóng chính. Nội dung xoay quanh một vụ án tưởng như đơn giản nhưng kéo theo nhiều nhân vật “tréo ngoe”, mở ra những tình huống điều tra mang màu sắc châm biếm, nhẹ nhàng hơn so với các phim tội phạm nặng tính giật gân. Việc đổi tên thành “Bắt trộm ký” và thông tin đã qua kiểm duyệt với 24 tập cho thấy định hướng xây dựng một series điều tra gần gũi, dễ tiếp cận khán giả đại chúng.

Phim của Bạch Lộc, Trần Tinh Húc và Điền Hi Vi đã thông qua kiểm duyệt - Ảnh 3

“Đột nhiên thích em” (tên cũ được các fan Việt tạm dịch là “Một tình yêu bất ngờ đến”) là dự án tình cảm đô thị với sự tham gia của Trần Tinh Húc và Vương Ngọc Văn, dự kiến dài 28 tập.

Bốn bộ phim nói trên cho thấy bức tranh đa dạng của phim truyền hình Trung Quốc trong giai đoạn tới, với nhiều tông màu và đề tài khác nhau.

