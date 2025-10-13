Bạch Lộc tiết lộ đang mắc bệnh, sụt còn 43 kg

Sao quốc tế 13/10/2025 12:34

Trong buổi quay cuối cùng của bộ phim Mạc Ly, nữ diễn viên Bạch Lộc chia sẻ cô đang gặp vấn đề sức khỏe nghiêm trọng mà chưa tìm ra nguyên nhân.

Từ tháng 7/2025, Bạch Lộc bắt đầu xuất hiện những cơn đau đầu kéo dài, cơn đau lan từ vùng đầu xuống cổ và vai gáy, kèm theo cảm giác mệt mỏi toàn thân. Đến tháng 8, do triệu chứng ngày càng nghiêm trọng, cô gần như dừng hoàn toàn các hoạt động công khai.

Cân nặng của nữ diễn viên cao 1,65 m giảm từ khoảng 47 kg xuống còn 43 kg. Trong giai đoạn nặng nhất, cô bị đau đến mức không thể ăn uống. Một đạo diễn từng miêu tả tình trạng của Bạch Lộc khi quay phim rằng "trông cô như chính nhân vật đang chịu giày vò trong các kịch bản phim".

 

Bạch Lộc đã đi khám tại nhiều chuyên khoa như não và thần kinh, thực hiện các xét nghiệm CT, MRI nhưng không tìm ra nguyên nhân rõ ràng. Tình trạng của cô tạm thời được xếp vào nhóm bệnh khó chẩn đoán.

Cuối cùng, Bạch Lộc lựa chọn kết hợp điều trị bằng châm cứu và thuốc, nhờ vậy các triệu chứng dần thuyên giảm. Một bác sĩ đã nhiều lần di chuyển giữa Ninh Ba và Tượng Sơn, Trung Quốc (mỗi lượt hơn 3 tiếng) để khám và điều trị cho cô.

Bạch Lộc tiết lộ đang mắc bệnh, sụt còn 43 kg - Ảnh 1

Tháng 9, trên mạng xã hội cá nhân, Bạch Lộc viết dòng trạng thái: "Hy vọng tháng 9 sẽ đối xử tốt với tôi hơn", báo hiệu sự chuyển biến tích cực. Đến tháng 10, khi bộ phim mới đóng máy, cô gần như đã hồi phục, cho biết "giờ ăn ngon miệng lắm", thể lực và tinh thần đều cải thiện rõ rệt.

 

Theo chia sẻ, Bạch Lộc từng trải qua phẫu thuật cột sống từ nhỏ và bị di chứng do thuốc gây mê, khiến cô rất dễ đau nhức khi ở môi trường lạnh. Nữ diễn viên phải đeo đai bảo vệ lưng trong thời gian dài. Ngoài ra, kết quả kiểm tra sức khỏe tháng 6.2025 cho thấy cô bị dị ứng với trứng, được cho là có liên quan đến việc suy giảm miễn dịch do áp lực công việc.

Sau khi hồi phục, Bạch Lộc mới chính thức chia sẻ về tình trạng sức khỏe của mình, nhấn mạnh rằng cô không muốn được thương hại, đồng thời khuyên mọi người nên chú ý đến tín hiệu của cơ thể: "Khi cơ thể lên tiếng cảnh báo, hãy lắng nghe và chăm sóc kịp thời. Đói thì ăn, mệt thì nghỉ".

Bạch Lộc tiết lộ đang mắc bệnh, sụt còn 43 kg - Ảnh 2

Trong thời gian điều trị, cô tìm thấy động lực từ những bài viết cổ vũ của người hâm mộ: "Nhiều đêm tôi đọc được những bình luận các bạn nói thích vai diễn cũ của tôi, mong chờ vai mới, chính điều đó cho tôi thêm sức mạnh để vượt qua bệnh tật".

 

Dù sức khỏe suy yếu, Bạch Lộc vẫn kiên trì hoàn thành các cảnh quay nặng trong phim Mạc ly. Cô cho biết bản thân và nhân vật Diệp Ly đều trải qua giai đoạn trầm lắng giống nhau và việc hồi phục trùng hợp với thời điểm quay những phân cảnh nhẹ nhàng, vui tươi hơn.

Bạch Lộc cảm ơn fan Việt trong ngày đóng máy phim 'Mạc Ly', tiết lộ mắc bệnh hiếm gặp

Bạch Lộc cảm ơn fan Việt trong ngày đóng máy phim 'Mạc Ly', tiết lộ mắc bệnh hiếm gặp

Mới đây, bộ phim "Mạc ly" do Bạch Lộc và Thừa Lỗi đóng chính đã hoàn thành những cảnh quay cuối cùng. Trong buổi đóng máy phim, mỹ nhân 9x dành khá nhiều thời gian giao lưu với người hâm mộ.

