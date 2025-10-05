Bạch Lộc gây lo lắng vì gặp chấn thương khi quay phim 'Mạc ly'

Sao quốc tế 05/10/2025 11:30

Những ngày gần đây, mạng xã hội xứ Trung không ngừng xôn xao trước đoạn clip ghi lại cảnh Bạch Lộc trên đường từ phim trường về xe nghỉ ngơi.

Theo truyền thông Trung Quốc, đoạn clip ghi lại hình ảnh nữ diễn viên Bạch Lộc dùng tay đỡ eo khi rời phim trường để về xe nghỉ ngơi gây xôn xao. Khoảnh khắc này ngay lập tức khiến người hâm mộ lo lắng, cho rằng cô có thể gặp vấn đề về sức khỏe, đặc biệt liên quan đến chấn thương cũ trong quá trình làm việc.

Theo chia sẻ từ đoàn phim, Bạch Lộc hiện đang tham gia dự án cổ trang “Mạc ly”. Trong tác phẩm này, nữ diễn viên phải thực hiện nhiều cảnh hành động phức tạp, đặc biệt là phân đoạn rơi xuống vực với sự hỗ trợ của dây treo. Những động tác treo người trên không, kết hợp xoay và tiếp đất mạnh, đều tiềm ẩn nguy cơ gây chấn thương vùng lưng và eo.

Đây không phải lần đầu tiên Bạch Lộc gặp vấn đề về sức khỏe tại phim trường. Trước đó, trong một số dự án, nữ diễn viên từng nhiều lần bị phát hiện phải nhờ nhân viên hỗ trợ, thậm chí có lúc ngất xỉu do cường độ làm việc cao. Điều này khiến người hâm mộ càng thêm lo ngại khi thấy cô thường xuyên phải đỡ eo sau các cảnh quay.

Bạch Lộc gây lo lắng vì gặp chấn thương khi quay phim 'Mạc ly' - Ảnh 1

Tuy nhiên, một nguồn tin nội bộ cho biết, tình trạng của Bạch Lộc không quá nghiêm trọng. Việc cô dùng tay giữ eo phần lớn để giảm bớt áp lực khi vừa hoàn thành cảnh quay có cường độ mạnh. Phía đoàn làm phim cũng khẳng định đã bố trí đội ngũ y tế túc trực để bảo đảm an toàn cho diễn viên trong suốt quá trình ghi hình.

Hiện tại, người hâm mộ vẫn liên tục gửi lời chúc sức khỏe và mong nữ diễn viên sớm hồi phục. Trên các diễn đàn, nhiều bình luận kêu gọi đoàn phim nên hạn chế để Bạch Lộc trực tiếp thực hiện các cảnh hành động quá nguy hiểm, nhằm tránh tái phát chấn thương.

Bạch Lộc gây lo lắng vì gặp chấn thương khi quay phim 'Mạc ly' - Ảnh 2

Trong nhiều năm hoạt động, Bạch Lộc luôn ghi điểm bởi sự chuyên nghiệp. Từ những ngày đầu còn là nữ chính nhỏ bé trong các bộ phim thanh xuân, đến khi vươn mình trở thành ngôi sao hàng đầu với hàng loạt vai diễn cổ trang, cô luôn là gương mặt được đánh giá cao bởi tinh thần làm việc nghiêm túc, không ngại khó.

Thậm chí, trong nhiều buổi phỏng vấn, Bạch Lộc từng chia sẻ rằng bản thân sẵn sàng chịu vất vả để có thể cống hiến cho khán giả những thước phim đẹp nhất. Chính tinh thần ấy giúp cô nhận về tình cảm lớn từ công chúng, nhưng cũng là lý do khiến người hâm mộ thêm lo lắng mỗi khi cô gặp vấn đề sức khỏe.

Mạc Ly là một trong những dự án cổ trang được kỳ vọng nhất năm nay. Bộ phim quy tụ dàn diễn viên thực lực, trong đó Bạch Lộc đảm nhận vai nữ chính. Sự thành công hay thất bại của tác phẩm phụ thuộc phần lớn vào sức hút và diễn xuất của cô.

Bạch Lộc gầy đến mức nào mà khiến dân tình ngỡ ngàng?

Bạch Lộc gầy đến mức nào mà khiến dân tình ngỡ ngàng?

Blogger xứ Trung bày tỏ sự lo ngại về tình trạng sức khỏe của Bạch Lộc, khi ngoại hình của cô thay đổi rõ rệt trong vài tháng gần đây.

Từ khóa:   Bạch Lộc sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

