Quả bòn bon: 'Nữ hoàng' trái cây nhiệt đới với 6 công dụng vàng cho sức khỏe

Dinh dưỡng 05/10/2025 05:30

Bòn bon là một loại trái cây không quá phổ biến, tuy nhiên lại được biết đến với giá trị dinh dưỡng cao và được ví như vị thuốc quý đối với sức khỏe.

Quả bòn bon là loại trái cây nhiệt đới được yêu thích với vị chua ngọt thanh mát. Không chỉ là món ăn giải khát tuyệt vời, bòn bon còn là một nguồn dinh dưỡng dồi dào, mang lại nhiều lợi ích sức khỏe đã được cả y học cổ truyền và khoa học hiện đại công nhận.

Quả bòn bon: 'Nữ hoàng' trái cây nhiệt đới với 6 công dụng vàng cho sức khỏe - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

6 Công dụng nổi bật của quả bòn bon

Cung cấp năng lượng tức thì và chống mệt mỏi

Bòn bon rất giàu các loại đường tự nhiên như Sucrose, Fructose và Glucose. Các loại đường này được cơ thể hấp thụ nhanh chóng, chuyển hóa thành năng lượng, giúp phục hồi thể lực và xua tan mệt mỏi ngay lập tức. Đây là loại trái cây lý tưởng cho những người vừa vận động mạnh hoặc cảm thấy suy nhược.

Giàu chất chống oxy hóa và ngừa ung thư

Quả bòn bon, đặc biệt là phần cùi và vỏ, chứa các hợp chất chống oxy hóa mạnh mẽ như Polyphenol. Các chất này có vai trò quan trọng trong việc: Trung hòa các gốc tự do gây hại cho tế bào. Các nghiên cứu sơ bộ cho thấy, chiết xuất từ bòn bon có thể giúp ngăn chặn sự phát triển của một số loại tế bào ung thư.

Quả bòn bon: 'Nữ hoàng' trái cây nhiệt đới với 6 công dụng vàng cho sức khỏe - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Hỗ trợ tiêu hóa và ngừa táo bón

Bòn bon cung cấp một lượng chất xơ đáng kể, giúp tăng khối lượng phân và kích thích nhu động ruột, từ đó ngăn ngừa và cải thiện tình trạng táo bón. Chất xơ còn giúp làm sạch đường ruột và hỗ trợ sức khỏe hệ vi sinh vật đường ruột.

Củng cố xương và răng chắc khỏe

Bòn bon chứa các khoáng chất quan trọng như Canxi và Phốt pho. Canxi là thành phần cấu tạo chính của xương và răng. Phốt pho giúp cơ thể hấp thu Canxi hiệu quả hơn.Việc tiêu thụ bòn bon là một cách tự nhiên để bổ sung các dưỡng chất này, giúp duy trì mật độ xương và ngăn ngừa loãng xương theo thời gian.

Quả bòn bon: 'Nữ hoàng' trái cây nhiệt đới với 6 công dụng vàng cho sức khỏe - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Điều hòa huyết áp nhờ hàm lượng Kali

Bòn bon chứa nhiều Kali, một chất điện giải thiết yếu giúp cân bằng lượng Natri (muối) trong cơ thể. Kali giúp giãn nở mạch máu, từ đó có tác dụng ổn định huyết áp và giảm nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch.

Nguồn Vitamin B dồi dào, tốt cho thần kinh

Quả bòn bon rất giàu các Vitamin nhóm B, đặc biệt là Thiamine (B1) và Riboflavin (B2). Vitamin B1 cần thiết cho quá trình chuyển hóa carbohydrate thành năng lượng. Vitamin B2 giúp duy trì sức khỏe của các tế bào máu và hỗ trợ chức năng thần kinh khỏe mạnh.

Quả bòn bon: 'Nữ hoàng' trái cây nhiệt đới với 6 công dụng vàng cho sức khỏe - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Lưu ý khi ăn bòn bon

Mặc dù bòn bon rất tốt, nhưng bạn cần lưu ý hai điểm sau khi ăn:

Hạt bòn bon có vị đắng: Hạt bòn bon không nên ăn vì chúng có vị cực kỳ đắng. Nếu nhai hoặc nghiền nát hạt, vị đắng này có thể làm hỏng hương vị của quả và gây khó chịu cho dạ dày.

Ăn điều độ vì chứa nhiều đường: Dù là đường tự nhiên, người bệnh tiểu đường hoặc người đang ăn kiêng cần kiểm soát lượng bòn bon tiêu thụ để tránh làm tăng đột ngâm lượng đường huyết hoặc vượt quá mức calo cho phép.

Bòn bon là một lựa chọn tuyệt vời để bổ sung dinh dưỡng vào chế độ ăn uống hàng ngày, đặc biệt là trong mùa hè nóng bức.

