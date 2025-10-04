Thịt lươn được ví như 'sâm nước' bổ dưỡng vì có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Thịt lươn (hay Miễn ngư) từ lâu đã được xem là một loại thực phẩm quý trong Đông y, được mệnh danh là "sâm nước" nhờ hàm lượng dinh dưỡng dồi dào và các công dụng chữa bệnh tuyệt vời. Với hương vị thơm ngon, béo ngậy và không tanh, lươn là lựa chọn lý tưởng để bồi bổ cơ thể, đặc biệt là với người gầy yếu và trẻ nhỏ.

Thịt lươn chứa hàm lượng Protein rất cao, vượt trội hơn cả thịt bò và thịt heo, nhưng lại có lượng chất béo và Calo thấp hơn nhiều. Protein chất lượng cao này giúp: Xây dựng và phục hồi cơ bắp hiệu quả. Rất lý tưởng cho người suy nhược cơ thể, người mới ốm dậy hoặc sau phẫu thuật cần hồi phục nhanh chóng.

Tăng cường tuần hoàn máu và phòng ngừa thiếu máu

Thịt lươn là nguồn cung cấp dồi dào Sắt và Vitamin B12, hai thành phần thiết yếu cho quá trình tạo máu. Sắt giúp vận chuyển oxy đi khắp cơ thể. Vitamin B12 đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành các tế bào máu khỏe mạnh, giúp phòng ngừa và cải thiện tình trạng thiếu máu.

Bồi bổ hệ thần kinh và phát triển trí não

Lươn giàu các chất béo không bão hòa đa, đặc biệt là các axit béo quan trọng như DHA và EPA (thuộc nhóm Omega-3). Các chất này là thành phần cấu tạo nên tế bào thần kinh và võng mạc, giúp phát triển trí não ở trẻ nhỏ. Đồng thời, nó giúp cải thiện chức năng não bộ, tăng cường trí nhớ và giảm nguy cơ mắc các bệnh thoái hóa thần kinh ở người lớn tuổi.

Bảo vệ tim mạch và giảm mỡ máu

Khác với các loại thịt đỏ, chất béo trong lươn chủ yếu là chất béo lành mạnh Omega-3. Omega-3 có tác dụng: Giảm mức Cholesterol LDL (cholesterol xấu) và triglyceride trong máu. Bảo vệ mạch máu, ngăn ngừa xơ vữa động mạch, từ đó giúp bảo vệ tim mạch khỏe mạnh.

Thanh nhiệt, trừ phong thấp và hỗ trợ xương khớp

Theo Đông y, thịt lươn có vị ngọt, tính ấm, có công dụng bổ khí huyết, trừ phong thấp. Lươn thường được dùng trong các bài thuốc chữa: Đau nhức xương khớp, tê thấp, đặc biệt là ở người cao tuổi. Hỗ trợ điều trị các chứng như suy dinh dưỡng, tiêu chảy, kiết lỵ kéo dài.

Lưu ý khi ăn thịt lươn

Mặc dù lươn rất bổ dưỡng, bạn cần lưu ý:

Chế biến kỹ: Lươn là động vật sống dưới bùn, dễ mang theo ký sinh trùng (như sán). Tuyệt đối không ăn lươn sống, lươn chưa nấu chín kỹ hoặc dùng lươn đã chết (lươn chết dễ sinh ra chất độc Histamine).

Không kết hợp với dưa hấu: Đông y khuyên không nên ăn lươn cùng lúc với dưa hấu vì có thể gây khó tiêu, ảnh hưởng đến tỳ vị.

Việc thêm thịt lươn vào chế độ ăn uống một cách hợp lý sẽ là phương pháp tuyệt vời để nâng cao sức khỏe toàn diện.