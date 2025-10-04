Hà Nội: Cháy chung cư mini, nhiều người chạy lên tầng thượng kêu cứu, tìm cách thoát thân 

Sau khi nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội điều nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục chiến sĩ xuống hiện trường dập lửa, tìm kiếm cứu nạn.

Theo thông tin trên VietNamNet, thông tin ban đầu, khoảng 0h ngày 4/10, một vụ cháy đã xảy ra tại chung cư mini trong ngõ 39 Yên Xá (phường Thanh Liệt, Hà Nội).

Nhân chứng tại hiện trường cho biết, thời điểm trên, họ phát hiện có mùi khét và khói lan trong chung cư mini. Sau đó, nhiều người hô hoán, bỏ chạy lên tầng thượng của chung cư.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Báo VietNamNet.

"Khói dày đặc phủ kín cầu thang bộ khiến việc thoát nạn gặp nhiều khó khăn. Một số người bỏ chạy lên tầng thượng, số khác cố gắng ở lại trong phòng rồi bật đèn điện thoại làm tín hiệu để lực lượng chức năng trợ giúp", một nhân chứng kể.

Theo thông tin báo Dân Trí, một số nhân chứng tại hiện trường cho biết, thời điểm trên họ phát hiện có mùi khét và khói lan trong căn chung cư mini được cho thuê trọ. Sau đó, nhiều người hô hoán, bỏ chạy lên tầng thượng của chung cư.

Tại hiện trường, khói dày đặc phủ kín cầu thang bộ khiến việc thoát nạn gặp nhiều khó khăn. Một số người bỏ chạy lên tầng thượng, số khác cố gắng ở lại trong phòng rồi bật đèn điện thoại làm tín hiệu để lực lượng chức năng trợ giúp.

Lực lượng chức năng giải cứu người mắc kẹt trên sân thượng của tòa nhà được đưa xuống tầng 1 an toàn. Ảnh: Báo VietNamNet.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Hà Nội đã điều động cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện đến hiện trường để dập lửa. Đồng thời, lực lượng chức năng cũng triển khai các tổ công tác để hướng dẫn người dân thoát nạn an toàn.

Sau khoảng 30 phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, không gây cháy lan. Đến hơn 1h cùng ngày, 6 người mắc kẹt trên sân thượng của tòa nhà được đưa xuống tầng 1 an toàn.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản đang được thống kê. Được biết đây là tòa chung cư mini cao 9 tầng, được cho thuê trọ.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

