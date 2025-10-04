Hà Nội: Cháy chung cư mini, nhiều người chạy lên tầng thượng kêu cứu, tìm cách thoát thân 

Đời sống 04/10/2025 17:42

Sau khi nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội điều nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục chiến sĩ xuống hiện trường dập lửa, tìm kiếm cứu nạn.

 

Theo thông tin trên VietNamNet,  thông tin ban đầu, khoảng 0h ngày 4/10, một vụ cháy đã xảy ra tại chung cư mini trong ngõ 39 Yên Xá (phường Thanh Liệt, Hà Nội).

Nhân chứng tại hiện trường cho biết, thời điểm trên, họ phát hiện có mùi khét và khói lan trong chung cư mini. Sau đó, nhiều người hô hoán, bỏ chạy lên tầng thượng của chung cư.

Hà Nội: Cháy chung cư mini, nhiều người chạy lên tầng thượng kêu cứu, tìm cách thoát thân  - Ảnh 1
Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Báo VietNamNet.

"Khói dày đặc phủ kín cầu thang bộ khiến việc thoát nạn gặp nhiều khó khăn. Một số người bỏ chạy lên tầng thượng, số khác cố gắng ở lại trong phòng rồi bật đèn điện thoại làm tín hiệu để lực lượng chức năng trợ giúp", một nhân chứng kể.

Theo thông tin báo Dân Trí, một số nhân chứng tại hiện trường cho biết, thời điểm trên họ phát hiện có mùi khét và khói lan trong căn chung cư mini được cho thuê trọ. Sau đó, nhiều người hô hoán, bỏ chạy lên tầng thượng của chung cư.

Tại hiện trường, khói dày đặc phủ kín cầu thang bộ khiến việc thoát nạn gặp nhiều khó khăn. Một số người bỏ chạy lên tầng thượng, số khác cố gắng ở lại trong phòng rồi bật đèn điện thoại làm tín hiệu để lực lượng chức năng trợ giúp.

Hà Nội: Cháy chung cư mini, nhiều người chạy lên tầng thượng kêu cứu, tìm cách thoát thân  - Ảnh 2
Lực lượng chức năng giải cứu người mắc kẹt trên sân thượng của tòa nhà được đưa xuống tầng 1 an toàn. Ảnh: Báo VietNamNet. 

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Hà Nội đã điều động cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện đến hiện trường để dập lửa. Đồng thời, lực lượng chức năng cũng triển khai các tổ công tác để hướng dẫn người dân thoát nạn an toàn.

Sau khoảng 30 phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, không gây cháy lan. Đến hơn 1h cùng ngày, 6 người mắc kẹt trên sân thượng của tòa nhà được đưa xuống tầng 1 an toàn.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản đang được thống kê. Được biết đây là tòa chung cư mini cao 9 tầng, được cho thuê trọ.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

TP.HCM: Cháy dữ dội trong bãi giữ xe, ô tô 45 chỗ bị thiêu rụi hoàn toàn

TP.HCM: Cháy dữ dội trong bãi giữ xe, ô tô 45 chỗ bị thiêu rụi hoàn toàn

Vào thời điểm trên, người dân nghe nhiều tiếng nổ liên tiếp rồi phát hiện đám cháy bùng phát dữ dội tại bãi giữ xe. Ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, khói đen cuồn cuộn bao trùm cả một góc khu dân cư phường An Phú Đông.

Xem thêm
Từ khóa:   cháy chung cư mini tin mới tin đời sống

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày mai, Chủ Nhật 5/10/2025, 3 con giáp quét sạch vận đen, công danh tài vận đều phát, tình duyên tâm đầu ý hợp

Sau ngày mai, Chủ Nhật 5/10/2025, 3 con giáp quét sạch vận đen, công danh tài vận đều phát, tình duyên tâm đầu ý hợp

Tâm linh - Tử vi 25 phút trước
Thông tin mới vụ 3 người tử vong ở Đồng Nai: Hung thủ bắn các nạn nhân rồi cướp tài sản

Thông tin mới vụ 3 người tử vong ở Đồng Nai: Hung thủ bắn các nạn nhân rồi cướp tài sản

Đời sống 1 giờ 18 phút trước
Xe khách chở 30 người cháy rụi trên cao tốc Nha Trang - Cam Lâm, hành khách may mắn thoát nạn

Xe khách chở 30 người cháy rụi trên cao tốc Nha Trang - Cam Lâm, hành khách may mắn thoát nạn

Đời sống 3 giờ 21 phút trước
Hà Nội: Cháy chung cư mini, nhiều người chạy lên tầng thượng kêu cứu, tìm cách thoát thân 

Hà Nội: Cháy chung cư mini, nhiều người chạy lên tầng thượng kêu cứu, tìm cách thoát thân 

Đời sống 3 giờ 37 phút trước
Nghi vấn ô tô chạy ngược chiều gây tai nạn ở Đại lộ Thăng Long, xe máy hư hỏng nặng, tài xế bị thương 

Nghi vấn ô tô chạy ngược chiều gây tai nạn ở Đại lộ Thăng Long, xe máy hư hỏng nặng, tài xế bị thương 

Đời sống 4 giờ 8 phút trước
Thịt lươn được ví như "sâm nước" bổ dưỡng vì có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Thịt lươn được ví như "sâm nước" bổ dưỡng vì có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Dinh dưỡng 4 giờ 24 phút trước
Tin mới nhất về bão số 11 Matmo: Bão mạnh lên hướng hướng vào Bắc Bộ với gió giật cấp 14

Tin mới nhất về bão số 11 Matmo: Bão mạnh lên hướng hướng vào Bắc Bộ với gió giật cấp 14

Xã hội 7 giờ 13 phút trước
Đà Nẵng: Sau vài tiếng nổ nhỏ, lửa bùng phát dữ dội tại cao ốc đang xây, hàng trăm công nhân sơ tán

Đà Nẵng: Sau vài tiếng nổ nhỏ, lửa bùng phát dữ dội tại cao ốc đang xây, hàng trăm công nhân sơ tán

Đời sống 7 giờ 34 phút trước
Tạp chí Gia đình Việt Nam kỷ niệm 30 năm thành lập: Người bạn đồng hành của triệu gia đình

Tạp chí Gia đình Việt Nam kỷ niệm 30 năm thành lập: Người bạn đồng hành của triệu gia đình

Đời sống 8 giờ 3 phút trước
Vụ án mạng 3 người tử vong ở Đồng Nai: Công an công bố nhận dạng nghi phạm 

Vụ án mạng 3 người tử vong ở Đồng Nai: Công an công bố nhận dạng nghi phạm 

Đời sống 9 giờ 21 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 5/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi hồng phúc sâu dày, phú quý đại tài, Mão - Thân đại hạn khó lường, tiền tài hao hụt không ngừng

Tử vi Chủ Nhật 5/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi hồng phúc sâu dày, phú quý đại tài, Mão - Thân đại hạn khó lường, tiền tài hao hụt không ngừng

Doanh nhân Hoàng Hường khai gì khi bị bắt về hành vi vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng

Doanh nhân Hoàng Hường khai gì khi bị bắt về hành vi vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng

Đúng 20h hôm nay, ngày 4/10/2025, 3 con giáp lọt xuống hố vàng, giàu có thấm vào người, tài khoản nhảy số liên tục, sự nghiệp hanh thông

Đúng 20h hôm nay, ngày 4/10/2025, 3 con giáp lọt xuống hố vàng, giàu có thấm vào người, tài khoản nhảy số liên tục, sự nghiệp hanh thông

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thông tin mới vụ 3 người tử vong ở Đồng Nai: Hung thủ bắn các nạn nhân rồi cướp tài sản

Thông tin mới vụ 3 người tử vong ở Đồng Nai: Hung thủ bắn các nạn nhân rồi cướp tài sản

Xe khách chở 30 người cháy rụi trên cao tốc Nha Trang - Cam Lâm, hành khách may mắn thoát nạn

Xe khách chở 30 người cháy rụi trên cao tốc Nha Trang - Cam Lâm, hành khách may mắn thoát nạn

Nghi vấn ô tô chạy ngược chiều gây tai nạn ở Đại lộ Thăng Long, xe máy hư hỏng nặng, tài xế bị thương 

Nghi vấn ô tô chạy ngược chiều gây tai nạn ở Đại lộ Thăng Long, xe máy hư hỏng nặng, tài xế bị thương 

Đà Nẵng: Sau vài tiếng nổ nhỏ, lửa bùng phát dữ dội tại cao ốc đang xây, hàng trăm công nhân sơ tán

Đà Nẵng: Sau vài tiếng nổ nhỏ, lửa bùng phát dữ dội tại cao ốc đang xây, hàng trăm công nhân sơ tán

Tạp chí Gia đình Việt Nam kỷ niệm 30 năm thành lập: Người bạn đồng hành của triệu gia đình

Tạp chí Gia đình Việt Nam kỷ niệm 30 năm thành lập: Người bạn đồng hành của triệu gia đình

Vụ án mạng 3 người tử vong ở Đồng Nai: Công an công bố nhận dạng nghi phạm 

Vụ án mạng 3 người tử vong ở Đồng Nai: Công an công bố nhận dạng nghi phạm 