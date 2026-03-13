Vì sao phim của Đàm Tùng Vận gây tranh cãi nhưng vẫn đạt rating tốt?

Sao quốc tế 13/03/2026 18:30

Dù đạt tỉ suất người xem cao khi phát sóng trong khung giờ vàng, bộ phim lại tạo ra nhiều ý kiến trái chiều từ khán giả. Trước những tranh luận này, truyền thông Trung Quốc đã lên tiếng ủng hộ nữ diễn viên chính Đàm Tùng Vận.

Mới đây, kênh CCTV-8 đăng bài viết trên tài khoản chính thức nhằm giới thiệu bộ phim với thông điệp: “Sau khi trải qua giông bão, con người vẫn giữ vững hy vọng. Cuộc sống giống như một hành trình, nơi ta có thể nhìn thấy vô vàn gương mặt khác nhau”.

Truyền thông Trung Quốc cho rằng, "Núi và biển của tôi" đã nhanh chóng trở thành “ngựa ô” của màn ảnh nhỏ đầu năm nay khi phát sóng. Tác phẩm tiếp nối thành công của bộ phim trước đó là "Love of the Innocent Years" (tạm dịch: Thầm yêu) và giữ vị trí quán quân rating toàn quốc trong ba ngày liên tiếp, đồng thời lập kỷ lục mới cho khung giờ vàng của CCTV-8 trong năm 2026.

Vì sao phim của Đàm Tùng Vận gây tranh cãi nhưng vẫn đạt rating tốt? - Ảnh 1

Để vào vai Phương Vãn Chi, Đàm Tùng Vận đã có sự thay đổi đáng kể về ngoại hình. Nữ diễn viên giảm cân xuống khoảng 38 kg và xuất hiện với hình ảnh giản dị, nhiều cảnh quay gần như không trang điểm khi nhân vật làm việc ở Thâm Quyến. Bộ phim cũng yêu cầu cô thể hiện nhân vật trong khoảng thời gian dài, từ độ tuổi 20 đến 50 - thử thách lớn trong diễn xuất của nữ diễn viên.

Tuy nhiên, những điểm tranh luận được truyền thông Trung Quốc dẫn chứng gồm: Những tập đầu của phim gây ấn tượng bởi mật độ xung đột dày đặc như cái chết của mẹ nuôi, thân phận thật bị tiết lộ, sự phản bội của bạn trai hay mâu thuẫn với gia đình. Tuy nhiên, chính điều này cũng khiến một bộ phận khán giả cho rằng phim “đẩy bi kịch quá mức”, tạo cảm giác nặng nề và thiếu tự nhiên.

Vì sao phim của Đàm Tùng Vận gây tranh cãi nhưng vẫn đạt rating tốt? - Ảnh 2

Ngoài ra, một số chi tiết về tính cách nhân vật cũng gây tranh cãi. Phương Vãn Chi được xây dựng là người có học vấn và thông minh, nhưng lại nhiều lần đưa ra quyết định bị cho là thiếu hợp lý. Chẳng hạn, cô từ bỏ bằng tốt nghiệp đại học để đi làm ở Thâm Quyến, nhưng sau đó kịch bản lại nhấn mạnh tầm quan trọng của học vấn.

Tuy nhiên, theo truyền thông Trung Quốc, điểm được đánh giá cao là thông điệp của bộ phim. Thông qua câu chuyện của Phương Vãn Chi cùng hai người bạn là Lý Quyên và Hách Thiên Thiên, tác phẩm khắc họa hình ảnh “bộ ba khởi nghiệp” đầy nghị lực. Từ những ngày sống trong ký túc xá container và làm các công việc tay chân, họ từng bước xây dựng sự nghiệp tại Thâm Quyến.

Giá trị cốt lõi của "Núi và biển của tôi" nằm ở việc truyền tải tinh thần nỗ lực và niềm tin rằng con người có thể từng bước thay đổi số phận bằng chính sự kiên trì của mình. Chính thông điệp về lao động và khát vọng vươn lên này đã giúp bộ phim trở thành một trong những tác phẩm truyền hình đáng chú ý của năm 2026 dù gặp rất nhiều tranh cãi từ người xem

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