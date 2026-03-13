Cảnh báo: Uống 2 lon nước tăng lực trong đêm, người đàn ông liệt hai chân

Sức khỏe 13/03/2026 14:48

Người đàn ông tên T. (33 tuổi, trú tại xã Vạn Lộc, tỉnh Thanh Hóa) được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Hậu Lộc (Thanh Hóa) trong tình trạng yếu liệt hai chân, không thể tự đứng hay đi lại.

Theo thông tin từ báo Người Đưa Tin, người đàn ông tên T. (33 tuổi, trú tại xã Vạn Lộc, tỉnh Thanh Hóa) được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Hậu Lộc (Thanh Hóa) trong tình trạng yếu liệt hai chân, không thể tự đứng hay đi lại.

Bệnh nhân cho biết, khoảng hai tháng gần đây, do công việc vất vả nên gần như ngày nào anh cũng uống 1-2 lon nước tăng lực để giảm mệt mỏi và tăng sự tỉnh táo.

Tối 5/3, anh T. uống khoảng nửa lít rượu. Đến đêm, do khát nước nên anh uống liền 2 lon nước tăng lực rồi đi ngủ. Sáng hôm sau, các triệu chứng bất thường xuất hiện nên nam bệnh nhân được người nhà đưa đi cấp cứu.

Sau khi thăm khám và làm các xét nghiệm máu, bác sĩ chẩn đoán anh T. bị liệt chu kỳ do hạ kali máu. Bác sĩ Trương Văn Quân, Bệnh viện Đa khoa Hậu Lộc, cho biết, mỗi lon nước tăng lực chứa khoảng 39g đường, trong khi nhu cầu đường khuyến nghị cho một người trưởng thành là dưới 25g/ngày. Việc uống nhiều nước tăng lực trong thời gian dài, đặc biệt là uống 2 lon trong một đêm, có thể khiến lượng đường trong máu tăng cao.

Khi vượt quá ngưỡng tái hấp thu của thận, đường sẽ bị đào thải qua nước tiểu, kéo theo nước và các chất điện giải, đặc biệt là kali.

Bác sĩ Quân giải thích, cơ chế này có thể gây ra một số tình trạng như:

Lợi niệu thẩm thấu: Đường kéo nước ra ngoài, gây tiểu nhiều và làm mất một lượng lớn kali qua nước tiểu.

Mất nước: Mất nước làm giảm thể tích máu, kích hoạt hormone aldosterone khiến thận tăng đào thải kali để giữ lại natri.

Sự sụt giảm kali trong máu là một trong những nguyên nhân dẫn đến liệt chu kỳ, khiến người bệnh đột ngột yếu hoặc liệt cơ.

Cảnh báo: Uống 2 lon nước tăng lực trong đêm, người đàn ông liệt hai chân - Ảnh 1
Bệnh nhân được đưa đến trong tình trạng liệt cơ

Theo thông tin từ VietNamNet, nước tăng lực thường được nhiều người lựa chọn để tăng sự tỉnh táo, xua tan cảm giác mệt mỏi. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo việc sử dụng thường xuyên có thể gây nhiều ảnh hưởng xấu đến sức khỏe:

Tăng nhịp tim, huyết áp: Thức uống này chứa lượng caffeine khá cao, có thể làm tim đập nhanh và tăng huyết áp. Những người mắc bệnh tim mạch hoặc tăng huyết áp nên hạn chế sử dụng.

Tăng nguy cơ tiểu đường: Một lon nước tăng lực có thể chứa tới 39g đường, nếu uống thường xuyên sẽ làm tăng nguy cơ mắc đái tháo đường tuýp 2. 

Tổn hại men răng: Axit trong nước tăng lực có thể làm mòn men răng và khiến răng dễ bị ố vàng. Một số nghiên cứu cho thấy mức độ gây hại của axit trong nước tăng lực có thể cao hơn cả nước ngọt thông thường.

Ảnh hưởng chức năng thận: Việc nạp nhiều đường và caffeine có thể làm tăng áp lực lên thận, lâu dài dễ gây viêm hoặc suy giảm chức năng thận.

Nguy cơ ngộ độc caffeine: Nếu sử dụng quá nhiều, nước tăng lực có thể gây buồn nôn, tim đập nhanh, bồn chồn, thậm chí co giật hoặc rối loạn ý thức.

Các bác sĩ khuyến cáo người dân không nên lạm dụng nước tăng lực, đặc biệt là uống nhiều trong thời gian ngắn hoặc sử dụng thay nước giải khát hằng ngày.

Tá hỏa cô gái bị hoại tử vùng mặt do chần chừ đi viện sau tai nạn

Tá hỏa cô gái bị hoại tử vùng mặt do chần chừ đi viện sau tai nạn

Ngày 12/3, Bệnh viện Nhân dân 115 (TPHCM) cho biết, đơn vị vừa phẫu thuật ghép da thành công cho một nữ bệnh nhân 23 tuổi (ngụ Tây Ninh) bị hoại tử vùng mặt nghiêm trọng do tai nạn giao thông, bảo tồn được chức năng mắt và phục hồi thẩm mỹ cho người bệnh.

Xem thêm
Từ khóa:   liệt cơ nước tăng lực tin moi

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 18/9/2026, 3 con giáp BỒ TÁT ban Phước, 'thuận buồm xuôi gió' trong công việc, gom hết vận may thiên hạ

Đúng 20h hôm nay, ngày 18/9/2026, 3 con giáp BỒ TÁT ban Phước, 'thuận buồm xuôi gió' trong công việc, gom hết vận may thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 48 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 18/9/2026, vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 18/9/2026, vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 58 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 19/9/2026, 3 con giáp chắc chắn trúng mánh, đại phát Tài Lộc, sự nghiệp còn mỹ mãn, thành công nối tiếp thành công

Đúng ngày mai, thứ Bảy 19/9/2026, 3 con giáp chắc chắn trúng mánh, đại phát Tài Lộc, sự nghiệp còn mỹ mãn, thành công nối tiếp thành công

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 48 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 19/9/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 19/9/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 3 phút trước
Tử vi thứ Bảy 19/9/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Bảy 19/9/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 28 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 18/9/2026, 3 con giáp Quý Nhân dẫn lối, Thần Tài mở đường nhận lộc Trời ban, cuộc đời sang trang, vụt sáng rực rỡ

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 18/9/2026, 3 con giáp Quý Nhân dẫn lối, Thần Tài mở đường nhận lộc Trời ban, cuộc đời sang trang, vụt sáng rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 48 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp 'trúng lớn', sự nghiệp 'mã đáo thành công', tài khoản nảy số liên tục

Đúng hôm nay, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp 'trúng lớn', sự nghiệp 'mã đáo thành công', tài khoản nảy số liên tục

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 58 phút trước
Khám phá lợi ích sức khỏe đối với tim mạch và hệ hô hấp từ loại lá quen thuộc

Khám phá lợi ích sức khỏe đối với tim mạch và hệ hô hấp từ loại lá quen thuộc

Dinh dưỡng 3 giờ 48 phút trước
Sau hôm nay, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Sau hôm nay, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 58 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (18/9/2026), 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (18/9/2026), 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 33 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm