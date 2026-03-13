Bệnh nhân cho biết, khoảng hai tháng gần đây, do công việc vất vả nên gần như ngày nào anh cũng uống 1-2 lon nước tăng lực để giảm mệt mỏi và tăng sự tỉnh táo.

Theo thông tin từ báo Người Đưa Tin, người đàn ông tên T. (33 tuổi, trú tại xã Vạn Lộc, tỉnh Thanh Hóa) được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Hậu Lộc (Thanh Hóa) trong tình trạng yếu liệt hai chân, không thể tự đứng hay đi lại.

Sau khi thăm khám và làm các xét nghiệm máu, bác sĩ chẩn đoán anh T. bị liệt chu kỳ do hạ kali máu. Bác sĩ Trương Văn Quân, Bệnh viện Đa khoa Hậu Lộc, cho biết, mỗi lon nước tăng lực chứa khoảng 39g đường, trong khi nhu cầu đường khuyến nghị cho một người trưởng thành là dưới 25g/ngày. Việc uống nhiều nước tăng lực trong thời gian dài, đặc biệt là uống 2 lon trong một đêm, có thể khiến lượng đường trong máu tăng cao.

Tối 5/3, anh T. uống khoảng nửa lít rượu. Đến đêm, do khát nước nên anh uống liền 2 lon nước tăng lực rồi đi ngủ. Sáng hôm sau, các triệu chứng bất thường xuất hiện nên nam bệnh nhân được người nhà đưa đi cấp cứu.

Khi vượt quá ngưỡng tái hấp thu của thận, đường sẽ bị đào thải qua nước tiểu, kéo theo nước và các chất điện giải, đặc biệt là kali.

Bác sĩ Quân giải thích, cơ chế này có thể gây ra một số tình trạng như:

Lợi niệu thẩm thấu: Đường kéo nước ra ngoài, gây tiểu nhiều và làm mất một lượng lớn kali qua nước tiểu.

Mất nước: Mất nước làm giảm thể tích máu, kích hoạt hormone aldosterone khiến thận tăng đào thải kali để giữ lại natri.

Sự sụt giảm kali trong máu là một trong những nguyên nhân dẫn đến liệt chu kỳ, khiến người bệnh đột ngột yếu hoặc liệt cơ.

Bệnh nhân được đưa đến trong tình trạng liệt cơ

Theo thông tin từ VietNamNet, nước tăng lực thường được nhiều người lựa chọn để tăng sự tỉnh táo, xua tan cảm giác mệt mỏi. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo việc sử dụng thường xuyên có thể gây nhiều ảnh hưởng xấu đến sức khỏe:

Tăng nhịp tim, huyết áp: Thức uống này chứa lượng caffeine khá cao, có thể làm tim đập nhanh và tăng huyết áp. Những người mắc bệnh tim mạch hoặc tăng huyết áp nên hạn chế sử dụng.

Tăng nguy cơ tiểu đường: Một lon nước tăng lực có thể chứa tới 39g đường, nếu uống thường xuyên sẽ làm tăng nguy cơ mắc đái tháo đường tuýp 2.

Tổn hại men răng: Axit trong nước tăng lực có thể làm mòn men răng và khiến răng dễ bị ố vàng. Một số nghiên cứu cho thấy mức độ gây hại của axit trong nước tăng lực có thể cao hơn cả nước ngọt thông thường.

Ảnh hưởng chức năng thận: Việc nạp nhiều đường và caffeine có thể làm tăng áp lực lên thận, lâu dài dễ gây viêm hoặc suy giảm chức năng thận.

Nguy cơ ngộ độc caffeine: Nếu sử dụng quá nhiều, nước tăng lực có thể gây buồn nôn, tim đập nhanh, bồn chồn, thậm chí co giật hoặc rối loạn ý thức.

Các bác sĩ khuyến cáo người dân không nên lạm dụng nước tăng lực, đặc biệt là uống nhiều trong thời gian ngắn hoặc sử dụng thay nước giải khát hằng ngày.