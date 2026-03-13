10 du khách cấp cứu sau bữa ăn có cá chình, nhiều người tê bì toàn thân

Sức khỏe 13/03/2026 15:42

Ngày 13/3, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) thông tin, các bác sĩ tại Trung tâm Chống độc đang cấp cứu 6 bệnh nhân ngộ độc do ăn cá biển trong chuyến du lịch.

10 du khách cấp cứu sau bữa ăn có cá chình, nhiều người tê bì toàn thân - Ảnh 1
Cá chình biển có thể gây ngộ độc - Ảnh: VietNamNet

Dựa vào lời kể của nhóm du khách, trong bữa tối tại một nhà hàng địa phương, họ đã ăn các món gồm cá chình, tôm tít và sò. Sau một thời gian ngắn từ 1 phút đến 3 giờ, nhiều người bắt đầu xuất hiện các triệu chứng bất thường như đau rát họng, tê bì môi và lưỡi.

Sau đó, các triệu chứng lan rộng toàn thân với biểu hiện đau nhức cơ, mỏi khớp tay chân, yếu cơ, chóng mặt, tụt huyết áp, buồn nôn, nôn, đau bụng và tiêu chảy. Một số người còn bị tức ngực, mệt nhiều và có cảm giác đau buốt khi chạm vào nước lạnh. Thậm chí, người chỉ ăn hai miếng cá cũng có các triệu chứng tương tự.

Các bệnh nhân được sơ cứu ban đầu tại địa phương. Đến ngày 8/3, 6 người trong đoàn được chuyển ra cấp cứu tại Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai. 

10 du khách cấp cứu sau bữa ăn có cá chình, nhiều người tê bì toàn thân - Ảnh 2
Bác sĩ Nguyên kiểm tra phản xạ của các bệnh nhân ngộ độc cá chình - Ảnh: Báo Lao Động

Theo thông tin từ báo Lao Động, TS.BS Nguyễn Trung Nguyên, phòng ngừa vẫn là biện pháp quan trọng nhất. Người dân nên hạn chế ăn nhiều các loài cá biển sống tự nhiên có nguy cơ cao, tránh ăn nội tạng cá vì đây là nơi tích tụ nhiều độc tố.

"Nên thận trọng với các loại cá đánh bắt ở vùng rạn san hô. Nếu muốn sử dụng các loài cá này, lựa chọn cá nuôi có thể an toàn hơn do thức ăn của cá nuôi được kiểm soát và không chứa độc tố từ tảo biển". TS.BS Nguyễn Trung Nguyên khuyến cáo.

6 bệnh nhân điều trị tại Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai đã ổn định sức khỏe và được xuất viện.

Cảnh báo: Uống 2 lon nước tăng lực trong đêm, người đàn ông liệt hai chân

Cảnh báo: Uống 2 lon nước tăng lực trong đêm, người đàn ông liệt hai chân

Người đàn ông tên T. (33 tuổi, trú tại xã Vạn Lộc, tỉnh Thanh Hóa) được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Hậu Lộc (Thanh Hóa) trong tình trạng yếu liệt hai chân, không thể tự đứng hay đi lại.

Từ khóa:   ăn cá biển ăn cá chình ngộ độc cá chình

