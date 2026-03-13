Tiết lộ mối quan hệ đặc biệt giữa Bạch Lộc và nữ trợ lý lâu năm

Tháng 1/2026, hãng xe Li Auto xác nhận thông tin Bạch Lộc tặng xe cho nữ trợ lý. Chiếc xe trị giá khoảng 200.000 - 300.000 NDT không phải quà thưởng cuối năm của sếp dành cho nhân viên, mà giống món quà kỷ niệm 10 năm của hai người bạn thân.

Trong khi nhiều ngôi sao thường xuyên thay đổi ê-kíp sau khi nổi tiếng - gần như trở thành “luật bất thành văn” của showbiz - thì nữ minh tinh 31 tuổi này lại dành 10 năm để biến mối quan hệ với trợ lý Hehe từ “bà chủ - nhân viên” thành “người thân do chính mình lựa chọn”.

Bạch Lộc đã dùng tài khoản cá nhân mang tên thật “Bạch Mộng Nghiên” để đặt mua xe. Khi đến nhận xe, nhân viên không nhận ra đầu dây bên kia là một ngôi sao nổi tiếng. Cách làm kín đáo gần như bí mật này giống hệt tình bạn giữa cô và Hehe - không có chiêu bài truyền thông, chỉ có sự đồng hành thật sự.

Gần một thập kỷ, Bạch Lộc không thay trợ lý, không phải vì “ràng buộc tài sản quá nhiều” như lời đồn trên mạng, mà vì cô tin vào tình cảm chân thành giữa hai người.

Năm 2018, khi Bạch Lộc còn chưa nổi tiếng, Hehe đã từ bỏ công việc giáo viên mầm non ở Nam Kinh với mức lương khoảng 3.000 NDT/tháng, chỉ vì câu nói của Bạch Lộc: “Cậu đến ở cùng mình đi, mình nuôi cậu”.

Từ đó, cuộc sống ổn định của Hehe trở thành tương lai đầy bất định trong căn tầng hầm ẩm ướt tại Hoành Điếm. Hai người chen chúc trong phòng trọ 10 m², tường ẩm thấp đến mức vắt ra nước, ban đêm còn nghe tiếng chuột chạy; ăn mì gói khi đó đối với họ cũng là chuyện thường ngày.

Hehe vừa làm trợ lý, nhiếp ảnh gia, biên tập video, quản lý sinh hoạt, được fan ví von là “một người bằng cả studio”. Để đảm bảo Bạch Lộc có những bữa ăn lành mạnh, cô luyện nấu ăn đến tận sáng sớm, không bao giờ than phiền ngay cả khi bị đứt tay.

Sau khi nổi tiếng, Bạch Lộc cũng đền đáp xứng đáng cho bạn thân của mình. Phát hiện công ty đặt vé hạng phổ thông cho Hehe, nữ diễn viên lập tức tự bỏ tiền nâng lên hạng nhất.

Hai người đôi khi có tranh cãi, nhưng Bạch Lộc luôn chủ động gửi “lì xì” làm hòa. Nữ diễn viên còn mở tài khoản thanh toán không giới hạn để Hehe sử dụng, cô cũng nhớ rất nhiều sở thích của nữ trợ lý.

Năm 2025, kỷ niệm 10 năm quen nhau, Bạch Lộc đăng lên Weibo bức ảnh cũ: hai cô gái ngồi trước cửa tầng hầm ăn mì gói, khóe miệng dính nước tương nhưng ánh mắt sáng như sao. Dòng chú thích “Không uổng những năm tháng vất vả” nhanh chóng leo lên top đầu xu hướng.