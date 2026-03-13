Tiết lộ mối quan hệ đặc biệt giữa Bạch Lộc và nữ trợ lý lâu năm

Sao quốc tế 13/03/2026 16:28

Trong giới giải trí Hoa ngữ có một trường hợp “đi ngược lẽ thường”, đó là tỉ lệ nhân viên rời đội ngũ của Bạch Lộc chỉ bằng 1/5 mức trung bình của ngành.

Trong khi nhiều ngôi sao thường xuyên thay đổi ê-kíp sau khi nổi tiếng - gần như trở thành “luật bất thành văn” của showbiz - thì nữ minh tinh 31 tuổi này lại dành 10 năm để biến mối quan hệ với trợ lý Hehe từ “bà chủ - nhân viên” thành “người thân do chính mình lựa chọn”.

Tháng 1/2026, hãng xe Li Auto xác nhận thông tin Bạch Lộc tặng xe cho nữ trợ lý. Chiếc xe trị giá khoảng 200.000 - 300.000 NDT không phải quà thưởng cuối năm của sếp dành cho nhân viên, mà giống món quà kỷ niệm 10 năm của hai người bạn thân.

Gần một thập kỷ, Bạch Lộc không thay trợ lý, không phải vì “ràng buộc tài sản quá nhiều” như lời đồn trên mạng, mà vì cô tin vào tình cảm chân thành giữa hai người.

Bạch Lộc đã dùng tài khoản cá nhân mang tên thật “Bạch Mộng Nghiên” để đặt mua xe. Khi đến nhận xe, nhân viên không nhận ra đầu dây bên kia là một ngôi sao nổi tiếng. Cách làm kín đáo gần như bí mật này giống hệt tình bạn giữa cô và Hehe - không có chiêu bài truyền thông, chỉ có sự đồng hành thật sự.

Tiết lộ mối quan hệ đặc biệt giữa Bạch Lộc và nữ trợ lý lâu năm - Ảnh 1

Năm 2018, khi Bạch Lộc còn chưa nổi tiếng, Hehe đã từ bỏ công việc giáo viên mầm non ở Nam Kinh với mức lương khoảng 3.000 NDT/tháng, chỉ vì câu nói của Bạch Lộc: “Cậu đến ở cùng mình đi, mình nuôi cậu”.

Từ đó, cuộc sống ổn định của Hehe trở thành tương lai đầy bất định trong căn tầng hầm ẩm ướt tại Hoành Điếm. Hai người chen chúc trong phòng trọ 10 m², tường ẩm thấp đến mức vắt ra nước, ban đêm còn nghe tiếng chuột chạy; ăn mì gói khi đó đối với họ cũng là chuyện thường ngày.

Hehe vừa làm trợ lý, nhiếp ảnh gia, biên tập video, quản lý sinh hoạt, được fan ví von là “một người bằng cả studio”. Để đảm bảo Bạch Lộc có những bữa ăn lành mạnh, cô luyện nấu ăn đến tận sáng sớm, không bao giờ than phiền ngay cả khi bị đứt tay.

Tiết lộ mối quan hệ đặc biệt giữa Bạch Lộc và nữ trợ lý lâu năm - Ảnh 2

Sau khi nổi tiếng, Bạch Lộc cũng đền đáp xứng đáng cho bạn thân của mình. Phát hiện công ty đặt vé hạng phổ thông cho Hehe, nữ diễn viên lập tức tự bỏ tiền nâng lên hạng nhất.

Hai người đôi khi có tranh cãi, nhưng Bạch Lộc luôn chủ động gửi “lì xì” làm hòa. Nữ diễn viên còn mở tài khoản thanh toán không giới hạn để Hehe sử dụng, cô cũng nhớ rất nhiều sở thích của nữ trợ lý.

Năm 2025, kỷ niệm 10 năm quen nhau, Bạch Lộc đăng lên Weibo bức ảnh cũ: hai cô gái ngồi trước cửa tầng hầm ăn mì gói, khóe miệng dính nước tương nhưng ánh mắt sáng như sao. Dòng chú thích “Không uổng những năm tháng vất vả” nhanh chóng leo lên top đầu xu hướng.

Tình trạng sức khỏe 'đáng báo động' của Bạch Lộc khiến dân tình lo lắng

Tình trạng sức khỏe 'đáng báo động' của Bạch Lộc khiến dân tình lo lắng

Thông tin này được Bạch Lộc chia sẻ trong một chương trình truyền hình phát sóng đầu tháng 3/2026.

Xem thêm
Từ khóa:   Bạch Lộc sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Tình trạng sức khỏe 'đáng báo động' của Bạch Lộc khiến dân tình lo lắng

Tình trạng sức khỏe 'đáng báo động' của Bạch Lộc khiến dân tình lo lắng

Bạch Lộc vươn tầm đỉnh lưu sau liên tiếp loạt phim thành công

Bạch Lộc vươn tầm đỉnh lưu sau liên tiếp loạt phim thành công

Bạch Lộc trở thành tâm điểm với phản ứng hài hước trên thảm đỏ

Bạch Lộc trở thành tâm điểm với phản ứng hài hước trên thảm đỏ

Sau Triệu Lộ Tư, Bạch Lộc tiếp tục bị fan cuồng theo sát

Sau Triệu Lộ Tư, Bạch Lộc tiếp tục bị fan cuồng theo sát

'Đường cung kỳ án' kết thúc, Bạch Lộc đóng 1 phim lập 6 kỷ lục

'Đường cung kỳ án' kết thúc, Bạch Lộc đóng 1 phim lập 6 kỷ lục

Nhan sắc đời thường của Bạch Lộc giữa phố khiến dân tình 'đứng ngồi không yên'

Nhan sắc đời thường của Bạch Lộc giữa phố khiến dân tình 'đứng ngồi không yên'

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 18/9/2026, 3 con giáp BỒ TÁT ban Phước, 'thuận buồm xuôi gió' trong công việc, gom hết vận may thiên hạ

Đúng 20h hôm nay, ngày 18/9/2026, 3 con giáp BỒ TÁT ban Phước, 'thuận buồm xuôi gió' trong công việc, gom hết vận may thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 46 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 18/9/2026, vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 18/9/2026, vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 56 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 19/9/2026, 3 con giáp chắc chắn trúng mánh, đại phát Tài Lộc, sự nghiệp còn mỹ mãn, thành công nối tiếp thành công

Đúng ngày mai, thứ Bảy 19/9/2026, 3 con giáp chắc chắn trúng mánh, đại phát Tài Lộc, sự nghiệp còn mỹ mãn, thành công nối tiếp thành công

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 46 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 19/9/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 19/9/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 1 phút trước
Tử vi thứ Bảy 19/9/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Bảy 19/9/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 26 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 18/9/2026, 3 con giáp Quý Nhân dẫn lối, Thần Tài mở đường nhận lộc Trời ban, cuộc đời sang trang, vụt sáng rực rỡ

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 18/9/2026, 3 con giáp Quý Nhân dẫn lối, Thần Tài mở đường nhận lộc Trời ban, cuộc đời sang trang, vụt sáng rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 46 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp 'trúng lớn', sự nghiệp 'mã đáo thành công', tài khoản nảy số liên tục

Đúng hôm nay, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp 'trúng lớn', sự nghiệp 'mã đáo thành công', tài khoản nảy số liên tục

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 56 phút trước
Khám phá lợi ích sức khỏe đối với tim mạch và hệ hô hấp từ loại lá quen thuộc

Khám phá lợi ích sức khỏe đối với tim mạch và hệ hô hấp từ loại lá quen thuộc

Dinh dưỡng 3 giờ 46 phút trước
Sau hôm nay, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Sau hôm nay, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 56 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (18/9/2026), 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (18/9/2026), 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 31 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư dẫn đầu loạt nữ chính phim hiện đại được yêu thích

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư dẫn đầu loạt nữ chính phim hiện đại được yêu thích

Sau khi Trần Lệ Hoa qua đời, cuộc sống của Trì Trọng Thụy ra sao?

Sau khi Trần Lệ Hoa qua đời, cuộc sống của Trì Trọng Thụy ra sao?

Dương Mịch 'gây sốt' với ảnh hiếm trên phim trường khi mới 4 tuổi

Dương Mịch 'gây sốt' với ảnh hiếm trên phim trường khi mới 4 tuổi

Trần Quán Hy trở lại màn ảnh sau nhiều năm, nói gì khi bị chê 'xuống sắc'?

Trần Quán Hy trở lại màn ảnh sau nhiều năm, nói gì khi bị chê 'xuống sắc'?

Sức hút Tạ Đình Phong mang lại nguồn thu đáng kể cho tỉnh Hồ Nam

Sức hút Tạ Đình Phong mang lại nguồn thu đáng kể cho tỉnh Hồ Nam

'Đầu Xuân Tươi Sáng' rục rịch làm phần 2, Tôn Thiên và Tỉnh Bách Nhiên tái xuất?

'Đầu Xuân Tươi Sáng' rục rịch làm phần 2, Tôn Thiên và Tỉnh Bách Nhiên tái xuất?