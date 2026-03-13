Sau đêm nay, 3 con giáp cát khí gia tăng, may mắn ghé thăm, chính thức thoát khổ, tiền bạc cứ thể chảy vào két, thong thả 'ngồi mát ăn bát vàng'

Tâm linh - Tử vi 13/03/2026 17:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp cát khí gia tăng, may mắn ghé thăm, chính thức thoát khổ, tiền bạc cứ thể chảy vào két, thong thả 'ngồi mát ăn bát vàng' trong thời gian này nhé!

Con giáp tuổi Dần 

Sau đêm nay, may mắn của người tuổi Dần khi liên tục được các cát tinh che chở. Có Thiên Ấn giúp sức, công việc của bản mệnh làm tới đâu thì trôi chảy tới đó. Thành tích thu về còn khiến cho không ít người phải ngưỡng mộ.  

Sau đêm nay, 3 con giáp cát khí gia tăng, may mắn ghé thăm, chính thức thoát khổ, tiền bạc cứ thể chảy vào két, thong thả 'ngồi mát ăn bát vàng' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Lại có được sự ủng hộ từ cục diện Dần Thìn Tương Hội, con giáp này nhanh chóng bắt tay vào khai thác các dự án mới đầy triển vọng. Dù có gặp vấp váp thì cũng ngay lập tức có quý nhân đưa tay giúp đỡ, chẳng khó khăn nào chẳng thể vượt qua. 
 

Ngũ hành Hỏa Thổ tương sinh báo hiệu chuyện tình cảm của Dần có chuyển biến tích cực. Các cặp đôi đã dần hóa giải được những mâu thuẫn trước đó, mối quan hệ hòa hợp hơn trước rất nhiều. Người độc thân nếu biết nắm bắt cơ hội thì cũng sớm tìm được ý trung nhân cho mình. 

Con giáp tuổi Mão 

Sau đêm nay, dưới tác động của Lục Hợp, người tuổi Mão nhận được sự yêu mến và tin tưởng của mọi người. Các kế hoạch mà bạn trình bày hầu hết đều nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ tập thể. Khả năng sáng tạo và sự nhanh nhạy giúp bạn không gặp quá nhiều khó khăn trong việc đổi mới công việc. 

Sau đêm nay, 3 con giáp cát khí gia tăng, may mắn ghé thăm, chính thức thoát khổ, tiền bạc cứ thể chảy vào két, thong thả 'ngồi mát ăn bát vàng' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Nhìn chung mọi việc của tuổi Mão trong ngày hôm nay diễn ra vô cùng dễ dàng. Dù cuối ngày vẫn có một vài chuyện không được như mong đợi nhưng điều đó cũng không thể gây ảnh hưởng tới tinh thần, trí lực của tuổi này. Bản mệnh vẫn giữ được sự sáng suốt và linh hoạt trong những tình huống phát sinh bất ngờ.

 

Tuy nhiên do ngũ hành xung khắc nên chuyện tình cảm của con giáp này vẫn còn nhiều trắc trở. Người độc thân hãy cứ thoải mái với tình trạng hiện tại của mình và tận hưởng cuộc sống theo cách mình muốn, đừng để bản thân bị tác động quá nhiều bởi lời nói của người khác, suy cho cùng không ai có thể sống thay cuộc đời bạn.

Con giáp tuổi Ngọ 

Sau đêm nay, Tam hội tới cũng là lúc con giáp tuổi Ngọ sẽ có dịp kết nối với các mối quan hệ cũ, đó có thể là bạn bè hoặc đồng nghiệp, người thân hoặc một người quen. Dù là ai đi nữa, cuộc gặp gỡ sắp tới sẽ mang đến cho bạn không chỉ niềm vui, mà còn là những tin tức đáng mừng.

Sau đêm nay, 3 con giáp cát khí gia tăng, may mắn ghé thăm, chính thức thoát khổ, tiền bạc cứ thể chảy vào két, thong thả 'ngồi mát ăn bát vàng' - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thực Thần giúp con giáp tuổi Ngọ trở nên tươi vui, tự tin vào bản thân, bạn có thể thu hút nguồn năng lượng tích cực và làm được mọi việc mình muốn. Những người xung quanh có lẽ cũng đang có cái nhìn rất tốt về bạn mà bạn chẳng hề hay biết đấy.

Vận trình tình cảm đang trong giai đoạn tốt đẹp và bạn cảm thấy hài lòng với cách cư xử, quan tâm của người ấy dành cho mình. Có thể nhiều cặp đôi đón tin vui bầu bí trong thời gian này.  

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Trúng số độc đắc vào 2 ngày cuối tuần này (14 và 15/3), 3 con giáp vàng bạc đầy nhà, giàu sang bủa vây, đổi đời Phú Quý

Trúng số độc đắc vào 2 ngày cuối tuần này (14 và 15/3), 3 con giáp vàng bạc đầy nhà, giàu sang bủa vây, đổi đời Phú Quý

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp vàng bạc đầy nhà, giàu sang bủa vây, đổi đời Phú Quý vào 2 ngày cuối tuần này (14 và 15/3) này nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Dọn dẹp phòng tắm, người phụ nữ đã vô cùng kinh ngạc khi phát hiện con rắn cuộn tròn trong bồn cầu

Dọn dẹp phòng tắm, người phụ nữ đã vô cùng kinh ngạc khi phát hiện con rắn cuộn tròn trong bồn cầu

Video 31 phút trước
Diễn viên Thái Tư Bối rời TVB sau 13 năm gắn bó

Diễn viên Thái Tư Bối rời TVB sau 13 năm gắn bó

Sao quốc tế 35 phút trước
Suốt 2 năm thương cảm chị hàng xóm đơn thân nuôi con, tôi "hóa đá" khi thấy người đàn ông bước ra từ nhà chị chính

Suốt 2 năm thương cảm chị hàng xóm đơn thân nuôi con, tôi "hóa đá" khi thấy người đàn ông bước ra từ nhà chị chính

Tâm sự 38 phút trước
Tôi hầm hầm muốn phá đám cưới vì chị dâu tái giá quá sớm, để rồi bật khóc dúi vào tay chị 50 triệu khi biết sự thật

Tôi hầm hầm muốn phá đám cưới vì chị dâu tái giá quá sớm, để rồi bật khóc dúi vào tay chị 50 triệu khi biết sự thật

Tâm sự Eva 41 phút trước
Thông tin MỚI vụ người đàn ông đánh, kéo lê bạn gái trên đường ở Hải Phòng

Thông tin MỚI vụ người đàn ông đánh, kéo lê bạn gái trên đường ở Hải Phòng

Đời sống 43 phút trước
Sau đêm nay, 3 con giáp cát khí gia tăng, may mắn ghé thăm, chính thức thoát khổ, tiền bạc cứ thể chảy vào két, thong thả 'ngồi mát ăn bát vàng'

Sau đêm nay, 3 con giáp cát khí gia tăng, may mắn ghé thăm, chính thức thoát khổ, tiền bạc cứ thể chảy vào két, thong thả 'ngồi mát ăn bát vàng'

Tâm linh - Tử vi 46 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 14/3/2026, thần Tài trao lộc, 3 con giáp giàu sang đến tận cửa, xòe bàn tay hứng tiền, tình duyên đỏ thắm

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 14/3/2026, thần Tài trao lộc, 3 con giáp giàu sang đến tận cửa, xòe bàn tay hứng tiền, tình duyên đỏ thắm

Tâm linh - Tử vi 50 phút trước
Đắp thuốc thầy lang chữa gãy xương, một người nhiễm trùng nặng, suýt phải đoạn chi

Đắp thuốc thầy lang chữa gãy xương, một người nhiễm trùng nặng, suýt phải đoạn chi

Sức khỏe 59 phút trước
Giá đỡ bằng sắt vô tình chạm vào đường dây điện cao thế khiến 2 công nhân bị điện giật tử vong

Giá đỡ bằng sắt vô tình chạm vào đường dây điện cao thế khiến 2 công nhân bị điện giật tử vong

Video 1 giờ 1 phút trước
Sản phụ trên ô tô đau bụng dữ dội, cảnh sát giao thông mở đường đến bệnh viện

Sản phụ trên ô tô đau bụng dữ dội, cảnh sát giao thông mở đường đến bệnh viện

Đời sống 1 giờ 11 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Đại gia kim cương Chu Đăng Khoa bị bắt vì buôn lậu động vật hoang dã

NÓNG: Đại gia kim cương Chu Đăng Khoa bị bắt vì buôn lậu động vật hoang dã

Tử vi thứ Bảy 14/3/2026 của 12 con giáp dự đoán: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Bảy 14/3/2026 của 12 con giáp dự đoán: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 13/3/2026, 3 con giáp chuẩn bị phát Tài phát Lộc, tiền đếm mãi không hết, đổi đời giàu sụ, thoát nghèo thành công

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 13/3/2026, 3 con giáp chuẩn bị phát Tài phát Lộc, tiền đếm mãi không hết, đổi đời giàu sụ, thoát nghèo thành công

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vận đỏ như son sau ngày 14/3/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, giàu sang hơn Thần Tài, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Vận đỏ như son sau ngày 14/3/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, giàu sang hơn Thần Tài, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 14/3/2026, thần Tài trao lộc, 3 con giáp giàu sang đến tận cửa, xòe bàn tay hứng tiền, tình duyên đỏ thắm

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 14/3/2026, thần Tài trao lộc, 3 con giáp giàu sang đến tận cửa, xòe bàn tay hứng tiền, tình duyên đỏ thắm

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 14/3/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', trúng số độc đắc dễ dàng, hậu vận biến nguy thành an

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 14/3/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', trúng số độc đắc dễ dàng, hậu vận biến nguy thành an

Trong 5 ngày cuối tháng Giêng, 3 con giáp như chuột sa hũ vàng, tiền tài tự tìm đến, vận trình phất cờ lên hương

Trong 5 ngày cuối tháng Giêng, 3 con giáp như chuột sa hũ vàng, tiền tài tự tìm đến, vận trình phất cờ lên hương

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 14/3/2026, 3 con giáp 'chìm đắm trong cơn mưa tài lộc', số dư tài khoản tăng lên, xây dựng cơ đồ tiền tỷ

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 14/3/2026, 3 con giáp 'chìm đắm trong cơn mưa tài lộc', số dư tài khoản tăng lên, xây dựng cơ đồ tiền tỷ

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 14/3/2026, Tìm kiếm 3 con giáp có vận quý nhân rất vượng, tiền tài ngập lối, chủ động nắm lấy nhân duyên

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 14/3/2026, Tìm kiếm 3 con giáp có vận quý nhân rất vượng, tiền tài ngập lối, chủ động nắm lấy nhân duyên