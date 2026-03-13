Trong 5 ngày cuối tháng Giêng, 3 con giáp như chuột sa hũ vàng, tiền tài tự tìm đến, vận trình phất cờ lên hương

Tâm linh - Tử vi 13/03/2026 16:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp như chuột sa hũ vàng, tiền tài tự tìm đến, vận trình phất cờ lên hương trong 5 ngày cuối tháng Giêng này nhé!

Con giáp tuổi Tý 

Trong 5 ngày cuối tháng Giêng, cục diện Tý Thìn Bán Hợp mang đến không ít tin vui cho người tuổi Tý. Mối quan hệ với đối tác hay khách hàng sẽ mang đến cho bạn một mối làm ăn lớn, chỉ cần nắm thật chắc thời cơ, tính toán từng bước kỹ càng thì lợi nhuận chắc chắn sẽ ùn ùn kéo đến.   

Trong 5 ngày cuối tháng Giêng, 3 con giáp như chuột sa hũ vàng, tiền tài tự tìm đến, vận trình phất cờ lên hương - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Phương diện công việc của bản mệnh cũng có bước chuyển mình mạnh mẽ, nhất là trong ngày có Chính Quan trợ mệnh như hôm nay. Chẳng khó để thấy con giáp này ghi điểm với cấp trên trước khi ngưỡng mộ của đồng nghiệp. 

 

Thổ khí vượng cảnh báo con giáp tuổi Tý đừng chủ quan với những dấu hiệu bất ổn của cơ thể. Nếu có thể hãy gác lại mọi công việc, đi bệnh viện thăm khám để có nhanh chóng phát hiện bệnh tật sớm nếu có.

Con giáp tuổi Sửu 

Trong 5 ngày cuối tháng Giêng, tuổi Sửu được Chính Ấn thúc đẩy hãy mạnh dạn đề xuất những ý tưởng mới đồng thời cũng vẫn phải kiên định với những mục tiêu mà bản thân đã đề ra. Tinh thần làm việc của bạn cũng rất cao.

Trong 5 ngày cuối tháng Giêng, 3 con giáp như chuột sa hũ vàng, tiền tài tự tìm đến, vận trình phất cờ lên hương - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Hôm nay cũng sẽ là một ngày rất thích hợp để hợp tác làm ăn, vì thế, những người làm công việc kinh doanh, đầu tư nên mạnh dạn đưa ra quyết định bắt tay với đối tác. Bạn chớ nên chần chừ quá lâu, khiến cơ hội trôi qua một cách đáng tiếc. Những ai đang làm công ăn lương cũng có nguồn thu nhập ổn định.

 

Chuyện tình cảm khá êm đẹp. Những mâu thuẫn, bất đồng trước đó của các cặp đôi từng tưởng như không thể hóa giải thì bây giờ mọi việc đã được sáng tỏ. Đôi bên chấp nhận tha thứ cho lỗi lầm của nhau, người yêu lâu còn tính chuyện về ra mắt gia đình hai bên, chuẩn bị hướng tới việc kết hôn.

Con giáp tuổi Thìn 

Trong 5 ngày cuối tháng Giêng, Chính Tài khuyến khích con giáp tuổi Thìn bỏ tiền đầu tư vào những khoản bạn tin rằng có lợi vì sự nhạy cảm giúp bạn nhận ra đâu là món hời lớn, hiện tại đang bị định giá thấp hơn so với thị trường. 

Trong 5 ngày cuối tháng Giêng, 3 con giáp như chuột sa hũ vàng, tiền tài tự tìm đến, vận trình phất cờ lên hương - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Con đường sắp tới cũng sẽ tràn ngập những điều hứa hẹn. Những cơ hội mới về công việc và học tập sẽ mỉm cười với bạn. Nếu bạn đang tìm việc, có thể bạn sẽ sớm tìm được một bến đỗ phù hợp trong thời gian tới.

Hỏa - Thổ tương sinh là tín hiệu tốt, báo hiệu rằng bạn đủ sức khỏe tinh thần lẫn thể chất để tham gia những nhiệm vụ khó khăn hơn sắp tới. Bạn tìm ra được bí quyết để vừa thành công và hạnh phúc.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Đúng 2 ngày 13 và 14/3/2026, 3 con giáp uống no lộc trời, một bước lên hương, giàu sang khỏi bàn, đổi đời trong gang tấc

Đúng 2 ngày 13 và 14/3/2026, 3 con giáp uống no lộc trời, một bước lên hương, giàu sang khỏi bàn, đổi đời trong gang tấc

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp uống no lộc trời, một bước lên hương, giàu sang khỏi bàn, đổi đời trong gang tấc vào đúng 2 ngày 13 và 14/3/2026 này nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Dọn dẹp phòng tắm, người phụ nữ đã vô cùng kinh ngạc khi phát hiện con rắn cuộn tròn trong bồn cầu

Dọn dẹp phòng tắm, người phụ nữ đã vô cùng kinh ngạc khi phát hiện con rắn cuộn tròn trong bồn cầu

Video 31 phút trước
Diễn viên Thái Tư Bối rời TVB sau 13 năm gắn bó

Diễn viên Thái Tư Bối rời TVB sau 13 năm gắn bó

Sao quốc tế 35 phút trước
Suốt 2 năm thương cảm chị hàng xóm đơn thân nuôi con, tôi "hóa đá" khi thấy người đàn ông bước ra từ nhà chị chính

Suốt 2 năm thương cảm chị hàng xóm đơn thân nuôi con, tôi "hóa đá" khi thấy người đàn ông bước ra từ nhà chị chính

Tâm sự 39 phút trước
Tôi hầm hầm muốn phá đám cưới vì chị dâu tái giá quá sớm, để rồi bật khóc dúi vào tay chị 50 triệu khi biết sự thật

Tôi hầm hầm muốn phá đám cưới vì chị dâu tái giá quá sớm, để rồi bật khóc dúi vào tay chị 50 triệu khi biết sự thật

Tâm sự Eva 41 phút trước
Thông tin MỚI vụ người đàn ông đánh, kéo lê bạn gái trên đường ở Hải Phòng

Thông tin MỚI vụ người đàn ông đánh, kéo lê bạn gái trên đường ở Hải Phòng

Đời sống 43 phút trước
Sau đêm nay, 3 con giáp cát khí gia tăng, may mắn ghé thăm, chính thức thoát khổ, tiền bạc cứ thể chảy vào két, thong thả 'ngồi mát ăn bát vàng'

Sau đêm nay, 3 con giáp cát khí gia tăng, may mắn ghé thăm, chính thức thoát khổ, tiền bạc cứ thể chảy vào két, thong thả 'ngồi mát ăn bát vàng'

Tâm linh - Tử vi 46 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 14/3/2026, thần Tài trao lộc, 3 con giáp giàu sang đến tận cửa, xòe bàn tay hứng tiền, tình duyên đỏ thắm

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 14/3/2026, thần Tài trao lộc, 3 con giáp giàu sang đến tận cửa, xòe bàn tay hứng tiền, tình duyên đỏ thắm

Tâm linh - Tử vi 50 phút trước
Đắp thuốc thầy lang chữa gãy xương, một người nhiễm trùng nặng, suýt phải đoạn chi

Đắp thuốc thầy lang chữa gãy xương, một người nhiễm trùng nặng, suýt phải đoạn chi

Sức khỏe 59 phút trước
Giá đỡ bằng sắt vô tình chạm vào đường dây điện cao thế khiến 2 công nhân bị điện giật tử vong

Giá đỡ bằng sắt vô tình chạm vào đường dây điện cao thế khiến 2 công nhân bị điện giật tử vong

Video 1 giờ 1 phút trước
Sản phụ trên ô tô đau bụng dữ dội, cảnh sát giao thông mở đường đến bệnh viện

Sản phụ trên ô tô đau bụng dữ dội, cảnh sát giao thông mở đường đến bệnh viện

Đời sống 1 giờ 11 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Đại gia kim cương Chu Đăng Khoa bị bắt vì buôn lậu động vật hoang dã

NÓNG: Đại gia kim cương Chu Đăng Khoa bị bắt vì buôn lậu động vật hoang dã

Tử vi thứ Bảy 14/3/2026 của 12 con giáp dự đoán: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Bảy 14/3/2026 của 12 con giáp dự đoán: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 13/3/2026, 3 con giáp chuẩn bị phát Tài phát Lộc, tiền đếm mãi không hết, đổi đời giàu sụ, thoát nghèo thành công

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 13/3/2026, 3 con giáp chuẩn bị phát Tài phát Lộc, tiền đếm mãi không hết, đổi đời giàu sụ, thoát nghèo thành công

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vận đỏ như son sau ngày 14/3/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, giàu sang hơn Thần Tài, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Vận đỏ như son sau ngày 14/3/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, giàu sang hơn Thần Tài, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Sau đêm nay, 3 con giáp cát khí gia tăng, may mắn ghé thăm, chính thức thoát khổ, tiền bạc cứ thể chảy vào két, thong thả 'ngồi mát ăn bát vàng'

Sau đêm nay, 3 con giáp cát khí gia tăng, may mắn ghé thăm, chính thức thoát khổ, tiền bạc cứ thể chảy vào két, thong thả 'ngồi mát ăn bát vàng'

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 14/3/2026, thần Tài trao lộc, 3 con giáp giàu sang đến tận cửa, xòe bàn tay hứng tiền, tình duyên đỏ thắm

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 14/3/2026, thần Tài trao lộc, 3 con giáp giàu sang đến tận cửa, xòe bàn tay hứng tiền, tình duyên đỏ thắm

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 14/3/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', trúng số độc đắc dễ dàng, hậu vận biến nguy thành an

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 14/3/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', trúng số độc đắc dễ dàng, hậu vận biến nguy thành an

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 14/3/2026, 3 con giáp 'chìm đắm trong cơn mưa tài lộc', số dư tài khoản tăng lên, xây dựng cơ đồ tiền tỷ

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 14/3/2026, 3 con giáp 'chìm đắm trong cơn mưa tài lộc', số dư tài khoản tăng lên, xây dựng cơ đồ tiền tỷ

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 14/3/2026, Tìm kiếm 3 con giáp có vận quý nhân rất vượng, tiền tài ngập lối, chủ động nắm lấy nhân duyên

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 14/3/2026, Tìm kiếm 3 con giáp có vận quý nhân rất vượng, tiền tài ngập lối, chủ động nắm lấy nhân duyên