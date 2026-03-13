Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 14/3/2026, 3 con giáp 'chìm đắm trong cơn mưa tài lộc', số dư tài khoản tăng lên, xây dựng cơ đồ tiền tỷ

Tâm linh - Tử vi 13/03/2026 15:47

3 con giáp 'chìm đắm trong cơn mưa tài lộc', số dư tài khoản tăng lên, xây dựng cơ đồ tiền tỷ.

Tuổi Dần

Sự nghiệp của người tuổi Dần sẽ diễn ra thuận lợi và suôn sẻ hết mức. Các kế hoạch có tiến triển khá tốt khi mà con giáp này thể hiện được năng lực cũng như bản lĩnh của mình. Con giáp này có thể nhận được những khoản tiền thưởng bất ngờ đến từ quý nhân xung quanh bạn.

Vận trình tình cảm của con giáp may mắn này sẽ trở nên vui vẻ hạnh phúc. Đào hoa vượng giúp người tuổi Tý giữ được sự hòa thuận, êm ấm với các thành viên trong nhà. Tuy nhiên, bản mệnh vẫn nên tìm cách hâm nóng tình cảm với nửa kia bằng cách này hay cách khác.

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 14/3/2026, 3 con giáp 'chìm đắm trong cơn mưa tài lộc', số dư tài khoản tăng lên, xây dựng cơ đồ tiền tỷ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Mọi việc của người tuổi Thìn sẽ dần đi vào khuôn khổ khi con giáp này có sự chủ động trong việc giải quyết rắc rối mình đang gặp phải. Tính cách hòa đồng, tốt bụng giúp bạn có được nhiều cảm tình từ mọi người xung quanh. Con giáp này có thể tìm được một khoản tiền rủng rỉnh nhờ sự thông minh, nhạy bén của mình.

Bên cạnh đó, chuyện tình cảm của bản mệnh sẽ trở nên ngập tràn niềm vui. Cát tinh đem tới cho các gia đình một ngày trọn vẹn yêu thương. Hạnh phúc được vun đắp mỗi ngày nên người trong cuộc hiếm khi nào thấy nhàm chán. Đây cũng là thời điểm thích hợp để các cặp đôi hàn gắn vết nứt trong mối quan hệ tình cảm từ trước. Bản mệnh nên sắp xếp lại công việc và dành thêm thời gian cho những người thân yêu của mình.

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 14/3/2026, 3 con giáp 'chìm đắm trong cơn mưa tài lộc', số dư tài khoản tăng lên, xây dựng cơ đồ tiền tỷ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Vận trình sự nghiệp của người tuổi Tỵ sẽ trở nên khởi sắc và dễ dàng như mơ trong thời điểm tới. Quý nhân còn hết mình trợ giúp báo hiệu người tuổi Mão có một ngày làm việc thuận buồm xuôi gió. Bản mệnh hãy mạnh dạn tiến hành các kế hoạch đã ấp ủ từ trước vì đây chính là thời điểm lý tưởng hơn bao giờ hết.

Cong giáp này với sự hài hước, lém lỉnh mà dễ dàng thu hút sự chú ý của những người xung quanh. Người độc thân chính vì vậy mà dễ dàng tìm được một người để tìm hiểu thời gian này. Một mối quan hệ dễ chịu và hài hòa sẽ giúp bạn luôn hạnh phúc. Đến một thời điểm nào đó, các bạn sẽ nhận thấy tình cảm đã đủ chín mùi để tính đến chuyện trăm năm.

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 14/3/2026, 3 con giáp 'chìm đắm trong cơn mưa tài lộc', số dư tài khoản tăng lên, xây dựng cơ đồ tiền tỷ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 14/3/2026, Tìm kiếm 3 con giáp có vận quý nhân rất vượng, tiền tài ngập lối, chủ động nắm lấy nhân duyên

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 14/3/2026, Tìm kiếm 3 con giáp có vận quý nhân rất vượng, tiền tài ngập lối, chủ động nắm lấy nhân duyên

Tìm kiếm 3 con giáp có vận quý nhân rất vượng, tiền tài ngập lối, chủ động nắm lấy nhân duyên.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi hôm nay tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

Dọn dẹp phòng tắm, người phụ nữ đã vô cùng kinh ngạc khi phát hiện con rắn cuộn tròn trong bồn cầu

Dọn dẹp phòng tắm, người phụ nữ đã vô cùng kinh ngạc khi phát hiện con rắn cuộn tròn trong bồn cầu

Video 32 phút trước
Diễn viên Thái Tư Bối rời TVB sau 13 năm gắn bó

Diễn viên Thái Tư Bối rời TVB sau 13 năm gắn bó

Sao quốc tế 36 phút trước
Suốt 2 năm thương cảm chị hàng xóm đơn thân nuôi con, tôi "hóa đá" khi thấy người đàn ông bước ra từ nhà chị chính

Suốt 2 năm thương cảm chị hàng xóm đơn thân nuôi con, tôi "hóa đá" khi thấy người đàn ông bước ra từ nhà chị chính

Tâm sự 39 phút trước
Tôi hầm hầm muốn phá đám cưới vì chị dâu tái giá quá sớm, để rồi bật khóc dúi vào tay chị 50 triệu khi biết sự thật

Tôi hầm hầm muốn phá đám cưới vì chị dâu tái giá quá sớm, để rồi bật khóc dúi vào tay chị 50 triệu khi biết sự thật

Tâm sự Eva 42 phút trước
Thông tin MỚI vụ người đàn ông đánh, kéo lê bạn gái trên đường ở Hải Phòng

Thông tin MỚI vụ người đàn ông đánh, kéo lê bạn gái trên đường ở Hải Phòng

Đời sống 43 phút trước
Sau đêm nay, 3 con giáp cát khí gia tăng, may mắn ghé thăm, chính thức thoát khổ, tiền bạc cứ thể chảy vào két, thong thả 'ngồi mát ăn bát vàng'

Sau đêm nay, 3 con giáp cát khí gia tăng, may mắn ghé thăm, chính thức thoát khổ, tiền bạc cứ thể chảy vào két, thong thả 'ngồi mát ăn bát vàng'

Tâm linh - Tử vi 47 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 14/3/2026, thần Tài trao lộc, 3 con giáp giàu sang đến tận cửa, xòe bàn tay hứng tiền, tình duyên đỏ thắm

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 14/3/2026, thần Tài trao lộc, 3 con giáp giàu sang đến tận cửa, xòe bàn tay hứng tiền, tình duyên đỏ thắm

Tâm linh - Tử vi 51 phút trước
Đắp thuốc thầy lang chữa gãy xương, một người nhiễm trùng nặng, suýt phải đoạn chi

Đắp thuốc thầy lang chữa gãy xương, một người nhiễm trùng nặng, suýt phải đoạn chi

Sức khỏe 59 phút trước
Giá đỡ bằng sắt vô tình chạm vào đường dây điện cao thế khiến 2 công nhân bị điện giật tử vong

Giá đỡ bằng sắt vô tình chạm vào đường dây điện cao thế khiến 2 công nhân bị điện giật tử vong

Video 1 giờ 2 phút trước
Sản phụ trên ô tô đau bụng dữ dội, cảnh sát giao thông mở đường đến bệnh viện

Sản phụ trên ô tô đau bụng dữ dội, cảnh sát giao thông mở đường đến bệnh viện

Đời sống 1 giờ 11 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Đại gia kim cương Chu Đăng Khoa bị bắt vì buôn lậu động vật hoang dã

NÓNG: Đại gia kim cương Chu Đăng Khoa bị bắt vì buôn lậu động vật hoang dã

Tử vi thứ Bảy 14/3/2026 của 12 con giáp dự đoán: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Bảy 14/3/2026 của 12 con giáp dự đoán: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 13/3/2026, 3 con giáp chuẩn bị phát Tài phát Lộc, tiền đếm mãi không hết, đổi đời giàu sụ, thoát nghèo thành công

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 13/3/2026, 3 con giáp chuẩn bị phát Tài phát Lộc, tiền đếm mãi không hết, đổi đời giàu sụ, thoát nghèo thành công

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vận đỏ như son sau ngày 14/3/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, giàu sang hơn Thần Tài, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Vận đỏ như son sau ngày 14/3/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, giàu sang hơn Thần Tài, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Sau đêm nay, 3 con giáp cát khí gia tăng, may mắn ghé thăm, chính thức thoát khổ, tiền bạc cứ thể chảy vào két, thong thả 'ngồi mát ăn bát vàng'

Sau đêm nay, 3 con giáp cát khí gia tăng, may mắn ghé thăm, chính thức thoát khổ, tiền bạc cứ thể chảy vào két, thong thả 'ngồi mát ăn bát vàng'

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 14/3/2026, thần Tài trao lộc, 3 con giáp giàu sang đến tận cửa, xòe bàn tay hứng tiền, tình duyên đỏ thắm

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 14/3/2026, thần Tài trao lộc, 3 con giáp giàu sang đến tận cửa, xòe bàn tay hứng tiền, tình duyên đỏ thắm

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 14/3/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', trúng số độc đắc dễ dàng, hậu vận biến nguy thành an

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 14/3/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', trúng số độc đắc dễ dàng, hậu vận biến nguy thành an

Trong 5 ngày cuối tháng Giêng, 3 con giáp như chuột sa hũ vàng, tiền tài tự tìm đến, vận trình phất cờ lên hương

Trong 5 ngày cuối tháng Giêng, 3 con giáp như chuột sa hũ vàng, tiền tài tự tìm đến, vận trình phất cờ lên hương

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 14/3/2026, Tìm kiếm 3 con giáp có vận quý nhân rất vượng, tiền tài ngập lối, chủ động nắm lấy nhân duyên

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 14/3/2026, Tìm kiếm 3 con giáp có vận quý nhân rất vượng, tiền tài ngập lối, chủ động nắm lấy nhân duyên