Trong 9 ngày liên tiếp (13/3-22/3/2026), 3 con giáp số đỏ như son, đại Cát đại Lợi, đời vận lên hương, giàu sang Phú Quý ngút trời

Tâm linh - Tử vi 13/03/2026 15:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp số đỏ như son, đại Cát đại Lợi, đời vận lên hương, giàu sang Phú Quý ngút trời trong 9 ngày liên tiếp (13/3-22/3/2026) này nhé!

Con giáp tuổi Dần 

Trong 9 ngày liên tiếp (13/3-22/3/2026), Chính Quan khiến tuổi Dần làm việc chăm chỉ, nỗ lực để thực hiện mục tiêu của mình nên bản mệnh có xu hướng tập trung vào công việc đến nỗi không còn thời gian để quan tâm đến cuộc sống riêng của mình. Có thể bạn đang quá ôm đồm trong những ngày mà mọi người chưa ai có tinh thần làm việc.

Trong 9 ngày liên tiếp (13/3-22/3/2026), 3 con giáp số đỏ như son, đại Cát đại Lợi, đời vận lên hương, giàu sang Phú Quý ngút trời - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thời gian này, bên cạnh công việc bạn cũng nên dành thời gian để kết nối, gặp gỡ và chia sẻ với mọi người. Khi tình cảm với mọi người được cải thiện thì tương lai công việc của bạn cũng suôn sẻ hơn nhiều đấy nhé.

Con giáp tuổi Tuất 

Trong 9 ngày liên tiếp (13/3-22/3/2026), may mắn sẽ đến với người tuổi Tuất nhờ có Thiên Ấn chiếu mệnh. Vận khí hanh thông giúp mưu sự dễ thành, con giáp này gặt hái không ít thành quả tốt đẹp trong sự nghiệp. Dù là người làm công ăn lương hay kinh doanh đều có cơ hội phát triển sự nghiệp nếu luôn chăm chỉ và nỗ lực. 

Trong 9 ngày liên tiếp (13/3-22/3/2026), 3 con giáp số đỏ như son, đại Cát đại Lợi, đời vận lên hương, giàu sang Phú Quý ngút trời - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Công việc thuận lợi kéo theo tài vận cũng sáng lên bất ngờ. Tiền bạc đổ về túi theo nhiều cách. Kinh doanh, buôn bán đắt hàng, ngay cả tham gia các trò chơi bốc thăm trúng thưởng, quay số… tỷ lệ trúng khá cao. 

Con giáp tuổi Thìn 

Trong 9 ngày liên tiếp (13/3-22/3/2026), Thiên ấn chiếu mệnh, Thìn suy nghĩ cẩn thận, lập trường công việc vô cùng vững vàng và làm ăn có uy tín, có thể được thăng chức hoặc được cấp trên giao phó nhiệm vụ quan trọng trong ngày này. Tư duy năng động và khả năng phân tích vượt trội sẽ giúp Thìn biến nghịch cảnh thành vận may.

Trong 9 ngày liên tiếp (13/3-22/3/2026), 3 con giáp số đỏ như son, đại Cát đại Lợi, đời vận lên hương, giàu sang Phú Quý ngút trời - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó, tài lộc cũng may mắn không kém cạnh bất cứ ai do có Tam Hợp quý nhân trợ mệnh. Trong trường hợp khẩn cấp về tiền bạc, con giáp tốt số này sẽ nhận được sự giúp đỡ từ người khác, biến nguy hiểm thành an toàn và nhanh chóng tìm ra giải pháp, thu được nợ lớn, mua được xe hoặc gặp được khách hàng tiềm năng trong ngày mới.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Trúng số độc đắc vào 2 ngày cuối tuần này (14 và 15/3), 3 con giáp vàng bạc đầy nhà, giàu sang bủa vây, đổi đời Phú Quý

Trúng số độc đắc vào 2 ngày cuối tuần này (14 và 15/3), 3 con giáp vàng bạc đầy nhà, giàu sang bủa vây, đổi đời Phú Quý

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp vàng bạc đầy nhà, giàu sang bủa vây, đổi đời Phú Quý vào 2 ngày cuối tuần này (14 và 15/3) này nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Dọn dẹp phòng tắm, người phụ nữ đã vô cùng kinh ngạc khi phát hiện con rắn cuộn tròn trong bồn cầu

Dọn dẹp phòng tắm, người phụ nữ đã vô cùng kinh ngạc khi phát hiện con rắn cuộn tròn trong bồn cầu

Video 31 phút trước
Diễn viên Thái Tư Bối rời TVB sau 13 năm gắn bó

Diễn viên Thái Tư Bối rời TVB sau 13 năm gắn bó

Sao quốc tế 36 phút trước
Suốt 2 năm thương cảm chị hàng xóm đơn thân nuôi con, tôi "hóa đá" khi thấy người đàn ông bước ra từ nhà chị chính

Suốt 2 năm thương cảm chị hàng xóm đơn thân nuôi con, tôi "hóa đá" khi thấy người đàn ông bước ra từ nhà chị chính

Tâm sự 39 phút trước
Tôi hầm hầm muốn phá đám cưới vì chị dâu tái giá quá sớm, để rồi bật khóc dúi vào tay chị 50 triệu khi biết sự thật

Tôi hầm hầm muốn phá đám cưới vì chị dâu tái giá quá sớm, để rồi bật khóc dúi vào tay chị 50 triệu khi biết sự thật

Tâm sự Eva 42 phút trước
Thông tin MỚI vụ người đàn ông đánh, kéo lê bạn gái trên đường ở Hải Phòng

Thông tin MỚI vụ người đàn ông đánh, kéo lê bạn gái trên đường ở Hải Phòng

Đời sống 43 phút trước
Sau đêm nay, 3 con giáp cát khí gia tăng, may mắn ghé thăm, chính thức thoát khổ, tiền bạc cứ thể chảy vào két, thong thả 'ngồi mát ăn bát vàng'

Sau đêm nay, 3 con giáp cát khí gia tăng, may mắn ghé thăm, chính thức thoát khổ, tiền bạc cứ thể chảy vào két, thong thả 'ngồi mát ăn bát vàng'

Tâm linh - Tử vi 46 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 14/3/2026, thần Tài trao lộc, 3 con giáp giàu sang đến tận cửa, xòe bàn tay hứng tiền, tình duyên đỏ thắm

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 14/3/2026, thần Tài trao lộc, 3 con giáp giàu sang đến tận cửa, xòe bàn tay hứng tiền, tình duyên đỏ thắm

Tâm linh - Tử vi 50 phút trước
Đắp thuốc thầy lang chữa gãy xương, một người nhiễm trùng nặng, suýt phải đoạn chi

Đắp thuốc thầy lang chữa gãy xương, một người nhiễm trùng nặng, suýt phải đoạn chi

Sức khỏe 59 phút trước
Giá đỡ bằng sắt vô tình chạm vào đường dây điện cao thế khiến 2 công nhân bị điện giật tử vong

Giá đỡ bằng sắt vô tình chạm vào đường dây điện cao thế khiến 2 công nhân bị điện giật tử vong

Video 1 giờ 1 phút trước
Sản phụ trên ô tô đau bụng dữ dội, cảnh sát giao thông mở đường đến bệnh viện

Sản phụ trên ô tô đau bụng dữ dội, cảnh sát giao thông mở đường đến bệnh viện

Đời sống 1 giờ 11 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Đại gia kim cương Chu Đăng Khoa bị bắt vì buôn lậu động vật hoang dã

NÓNG: Đại gia kim cương Chu Đăng Khoa bị bắt vì buôn lậu động vật hoang dã

Tử vi thứ Bảy 14/3/2026 của 12 con giáp dự đoán: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Bảy 14/3/2026 của 12 con giáp dự đoán: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 13/3/2026, 3 con giáp chuẩn bị phát Tài phát Lộc, tiền đếm mãi không hết, đổi đời giàu sụ, thoát nghèo thành công

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 13/3/2026, 3 con giáp chuẩn bị phát Tài phát Lộc, tiền đếm mãi không hết, đổi đời giàu sụ, thoát nghèo thành công

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vận đỏ như son sau ngày 14/3/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, giàu sang hơn Thần Tài, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Vận đỏ như son sau ngày 14/3/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, giàu sang hơn Thần Tài, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Sau đêm nay, 3 con giáp cát khí gia tăng, may mắn ghé thăm, chính thức thoát khổ, tiền bạc cứ thể chảy vào két, thong thả 'ngồi mát ăn bát vàng'

Sau đêm nay, 3 con giáp cát khí gia tăng, may mắn ghé thăm, chính thức thoát khổ, tiền bạc cứ thể chảy vào két, thong thả 'ngồi mát ăn bát vàng'

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 14/3/2026, thần Tài trao lộc, 3 con giáp giàu sang đến tận cửa, xòe bàn tay hứng tiền, tình duyên đỏ thắm

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 14/3/2026, thần Tài trao lộc, 3 con giáp giàu sang đến tận cửa, xòe bàn tay hứng tiền, tình duyên đỏ thắm

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 14/3/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', trúng số độc đắc dễ dàng, hậu vận biến nguy thành an

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 14/3/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', trúng số độc đắc dễ dàng, hậu vận biến nguy thành an

Trong 5 ngày cuối tháng Giêng, 3 con giáp như chuột sa hũ vàng, tiền tài tự tìm đến, vận trình phất cờ lên hương

Trong 5 ngày cuối tháng Giêng, 3 con giáp như chuột sa hũ vàng, tiền tài tự tìm đến, vận trình phất cờ lên hương

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 14/3/2026, 3 con giáp 'chìm đắm trong cơn mưa tài lộc', số dư tài khoản tăng lên, xây dựng cơ đồ tiền tỷ

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 14/3/2026, 3 con giáp 'chìm đắm trong cơn mưa tài lộc', số dư tài khoản tăng lên, xây dựng cơ đồ tiền tỷ