Trượt chân, người đàn ông lao không kiểm soát xuống sườn núi phủ đầy tuyết khiến người xem thót tim

Vụ việc xảy ra trong một cuộc leo núi đầy nguy hiểm lên đỉnh Mount Rysy. Với độ cao lên tới 2.500 mét, đây là đỉnh núi cao nhất trong phần dãy Tatra thuộc Ba Lan. Những người leo núi khác chỉ biết đứng nhìn trong kinh hãi khi người đàn ông cuối cùng dừng lại trong một đống tuyết ở phía dưới.
Video 2 giờ 3 phút trước

Ái Vân | Theo Phụ nữ sức khỏe

