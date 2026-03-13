Liên tục kêu đau đầu trong 10 phút, người phụ nữ đột quỵ tử vong chỉ vài giây sau đó

Nạn nhân, được xác định là Wang Yefei, 39 tuổi, là một người có tầm ảnh hưởng trên mạng nổi tiếng với biệt danh Wang Zha Jie. Đoạn clip ghi lại cho thấy người phụ nữ than phiền về những cơn đau đầu dữ dội trước khi tử vong chỉ vài giây sau đó.

Ái My | Theo Phụ nữ sức khỏe

