Cẩn thận 3 ngày tới (13, 14 và 15/3/2026), 3 con giáp khó khăn đủ đường, tiểu nhân bán riết, Tài Vận lao dốc, làm gì cũng xôi hỏng bỏng không

Cẩn thận 3 ngày tới (13, 14 và 15/3/2026), cục diện Tương Phá cản trở, người tuổi Ngọ khó mà hoàn thành công việc trong ngày một cách thuận lợi. Bạn cũng có nhiều suy nghĩ bi quan, thay vì tập trung giải quyết từng việc một thì con giáp này lại ngồi tưởng tượng ra những điều không có thực, tinh thần càng đi xuống.

Muốn thành công thì phải kiên nhẫn, bạn chớ nên ngại khó ngại khổ hay chưa kịp thử đã vội từ chối, trốn tránh nhiệm vụ. Ở trong vùng an toàn sẽ thoải mái nhưng lại khiến bản thân người tuổi Ngọ thụt lùi, hãy cố gắng thử thách mình nhiều hơn để tiến xa trong cuộc sống.

Bên cạnh đó, bạn cũng nên chú ý giao tiếp khéo léo hơn với mọi người xung quanh để giữ các mối quan hệ hòa hảo. Nếu cảm thấy mình hoàn toàn có thể làm được mà không cần nhờ đến sự giúp đỡ của người khác, bạn nên có cách từ chối khéo léo để hai bên cùng thoải mái.

Con giáp tuổi Thìn

Cẩn thận 3 ngày tới (13, 14 và 15/3/2026), tuổi Thìn có điềm báo hao tán tiền của do chịu tác động của hung tinh Kiếp Tài. Vì thế hôm nay bạn được nhắc nhở phải đặc biệt thận trọng về chuyện tiền bạc. Chỉ một phút nông nổi hay nóng vội, bạn có thể sẽ phải trả giá rất đắt.

Ảnh minh họa: Internet

Nhất là trong các quyết định đầu tư, con giáp này cần giữ đầu óc tỉnh táo, sáng suốt trước những lời mời chào rót vốn, phải nắm chắc được các vấn đề rồi tính chuyện xuất tiền. Bên cạnh đó, bạn cũng nên hạn chế việc cho vay, mua sắm và cẩn thận bị mất cắp hay thất lạc tiền của, đồ đạc…

Người tuổi này còn gặp ngày ngũ hành xung khắc nên vận trình tình cảm khá lao đao. Tình yêu của bạn tưởng chừng sẽ đi đến bến bờ hạnh phúc thì bỗng dưng lại xuất hiện những tác nhân khiến mối quan hệ không còn bền vững như ban đầu.

Con giáp tuổi Dần

Cẩn thận 3 ngày tới (13, 14 và 15/3/2026), Tỷ Kiên lâm vận khiến tuổi Dần lao đao trong công việc. Thoạt nhìn thì bạn trông có vẻ nhàn nhã nhưng đầu óc lại khá mệt mỏi vì phải tính toán đủ thứ chuyện. Cơm áo gạo tiền đè nặng trên vai, đi làm toàn phải tự lực cánh sinh không có ai nâng đỡ, thi thoảng còn hay bị bắt ép vô cớ.

Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên đường tài lộc lại khấm khá hơn hẳn nhờ Tam Hội trợ lực. Con giáp này biết cân đối chi tiêu nên đến giữa tháng thì tiền trong ví vẫn ổn định. Người biết đủ thì sẽ thấy hạnh phúc và bạn chính là người như vậy, cứ bình thản kiếm tiền không tham tiền to nên vẫn giữ được sự ổn định giữa thời điểm nhiều người khốn khổ vì tiền.

Chuyện tình cảm không như ý vì cục diện Mộc Thổ tương khắc. Nước trong quá thì không có cá, người xét nét quá thì không ai chơi, cuộc sống đôi khi cần vô tư một chút, rộng lượng một chút, chứ khôn khéo quá lại sống rất mệt mỏi đó nha các bạn tuổi Dần.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!