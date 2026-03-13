Không ngờ loại quả rẻ tiền nhưng chứa đựng 'kho' dinh dưỡng cực khủng cho cơ thể

Dinh dưỡng 13/03/2026 05:30

Cà chua là thực phẩm quen thuộc trong bữa ăn hàng ngày, không chỉ giúp món ăn thêm hấp dẫn mà còn cung cấp nhiều vitamin và khoáng chất tốt cho sức khỏe.

Cà chua rất giàu vitamin A, B6, C, K và các khoáng chất như kali, folate, phốt pho, đồng, magie, thiamin, niacin. Đây là những nguyên tố vi lượng cần thiết cho cơ thể khỏe mạnh. Điểm tuyệt vời của cà chua là rất ít cholesterol, calo và chất béo bão hòa, đó là lý do tại sao nhiều người ăn cà chua để giảm cân.

Không ngờ loại quả rẻ tiền nhưng chứa đựng 'kho' dinh dưỡng cực khủng cho cơ thể - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ăn cà chua có tốt cho sức khỏe không?

Tốt cho xương: Cà chua chứa nhiều vitamin K và canxi, hỗ trợ phát triển xương chắc khỏe. Hiệu quả này thấy rõ khi bạn cho trẻ ăn cà chua. Khi bị gãy xương nên ăn nhiều cà chua để giúp xương nhanh lành hơn.

Tốt cho da: Cà chua có chứa chất chống oxy hóa giúp loại bỏ tế bào da chết và tái tạo tế bào da mới. Bạn có thể uống nước ép hoặc đắp mặt nạ cà chua để trị mụn và se khít lỗ chân lông, làm sáng da và mềm mịn.

Tốt cho máu: Cà chua chứa nhiều vitamin A, vitamin C và beta-caroten là chất chống oxy hóa giúp loại bỏ các gốc tự do có hại. Cà chua càng đỏ thì càng chứa nhiều beta-caroten cần thiết cho máu. Ngoài ra, cà chua chứa nhiều vitamin K cần thiết để ngăn ngừa chảy máu.

Không ngờ loại quả rẻ tiền nhưng chứa đựng 'kho' dinh dưỡng cực khủng cho cơ thể - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tốt cho gan: Một trong những lợi ích sức khỏe được phát hiện gần đây của cà chua là ngăn ngừa quá tải cho gan. Vì vậy, cà chua được dùng để ngăn ngừa bệnh xơ gan. Nước ép cà chua có thể hỗ trợ làm tan sỏi mật trong gan, đây là căn bệnh tương đối phổ biến hiện nay. Do đó, bổ sung cà chua đúng cách là một cách tuyệt vời để giảm bớt tác hại của rượu bia.

Tốt cho tim: Hàm lượng vitamin B, kali trong cà chua giúp giảm lượng cholesterol xấu trong máu và ngăn ngừa các bệnh liên quan đến huyết áp. Do đó, cà chua cũng rất hữu ích trong việc phòng chống đột quỵ, đau tim hay các biến chứng tim mạch khác.

Tốt cho thận: Các thành phần trong cà chua có tác dụng làm tan sỏi mật, ngăn ngừa hình thành sỏi thận. Ngoài ra, cà chua còn có tác dụng làm sạch máu, giảm áp lực cho thận giúp thận hoạt động tốt hơn. 

Không ngờ loại quả rẻ tiền nhưng chứa đựng 'kho' dinh dưỡng cực khủng cho cơ thể - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Lưu ý khi ăn cà chua

Tuy rằng có thể mang lại nhiều lợi ích sức khỏe, tuy nhiên cà chua vẫn tiềm ẩn nguy cơ dị ứng cà chua. Những trường hợp này rất hiếm, tuy nhiên vẫn có trong thực tế. Những người bị dị ứng với phấn hoa, thường có nguy cơ bị dị ứng với cà chua cao hơn.

Nếu xảy ra tình trạng dị ứng, người bệnh thường có một số triệu chứng như ngứa miệng, sưng miệng, ngứa cổ họng hay sưng cổ họng. Các trường hợp bị dị ứng với mủ cao su cũng có nguy cơ bị dị ứng cà chua.

Tuy cà chua rất tốt nhưng bạn cũng chỉ nên ăn 1 đến 2 quả mỗi ngày.

Không ăn cà chua xanh: Khi chưa chín kỹ, cà chua có chứa nhiều alkaloid – đây là một hợp chất rất dễ gây ngộ độc thực phẩm. Một số triệu chứng khi bị ngộ độc thực phẩm bởi cà chua xanh như buồn nôn, mệt mỏi, tiết nhiều nước bọt,…

Không ngờ loại quả rẻ tiền nhưng chứa đựng 'kho' dinh dưỡng cực khủng cho cơ thể - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Không ăn ăn cà chua nếu bạn đang đói: Nếu ăn cà chua khi dạ dày của bạn đang trống rỗng, các chất Pectin, nhựa Phenolic,… trong cà chua có thể gây ra những phản ứng với axit, khiến cho quá trình tiêu hóa thức ăn gặp nhiều khó khăn hơn. Về lâu dài, thói quen ăn cà chua xanh hoặc chưa chín kỹ có thể dẫn tới viêm loét dạ dày.

Không ăn hạt cà chua để tránh gây chậm tiêm và phòng ngừa nguy cơ viêm ruột thừa

Cần ngâm và rửa sạch trước khi ăn, nhất là khi ăn sống.

Tuyệt chiêu làm món cá nục sốt cà chua thơm lừng, ăn cùng cơm nóng là "hết sảy"

Tuyệt chiêu làm món cá nục sốt cà chua thơm lừng, ăn cùng cơm nóng là "hết sảy"

Nhà nào cũng có những 'tín đồ' mê cá nhưng lại cực kỳ ngại nhằn xương đúng không ạ? Vậy thì món cá nục sốt cà chua này chính là 'cứu tinh' rồi! Với cách nấu này, thành phẩm cá sẽ mềm rục từ thịt đến xương, tan ngay trong miệng.

Xem thêm
Từ khóa:   cà chua dinh dưỡng công dụng của cà chua

TIN MỚI NHẤT

NÓNG: Giá xăng dầu trong nước bật tăng trở lại từ 22h ngày 12/3/2026

NÓNG: Giá xăng dầu trong nước bật tăng trở lại từ 22h ngày 12/3/2026

Đời sống 1 giờ 3 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 13/3/2026, 3 con giáp chuẩn bị phát Tài phát Lộc, tiền đếm mãi không hết, đổi đời giàu sụ, thoát nghèo thành công

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 13/3/2026, 3 con giáp chuẩn bị phát Tài phát Lộc, tiền đếm mãi không hết, đổi đời giàu sụ, thoát nghèo thành công

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 3 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Sáu 13/3/2026, quý nhân nâng đỡ, 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, sự nghiệp hồng phát, tiền của khó ai bì kịp

Đúng hôm nay, thứ Sáu 13/3/2026, quý nhân nâng đỡ, 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, sự nghiệp hồng phát, tiền của khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 13 phút trước
Nữ ca sĩ Hòa Minzy lên tiếng về nghi vấn sắp có con gái

Nữ ca sĩ Hòa Minzy lên tiếng về nghi vấn sắp có con gái

Hậu trường 1 giờ 33 phút trước
Không ngờ loại quả rẻ tiền nhưng chứa đựng "kho" dinh dưỡng cực khủng cho cơ thể

Không ngờ loại quả rẻ tiền nhưng chứa đựng "kho" dinh dưỡng cực khủng cho cơ thể

Dinh dưỡng 1 giờ 33 phút trước
Phía Hoa hậu Thanh Thủy lên tiếng khi bị đồn hẹn hò Trịnh Thăng Bình

Phía Hoa hậu Thanh Thủy lên tiếng khi bị đồn hẹn hò Trịnh Thăng Bình

Hậu trường 1 giờ 48 phút trước
Chỉ 5 phút cho món "pizza đế bánh mì" giòn rụm, cả nhà đều mê

Chỉ 5 phút cho món "pizza đế bánh mì" giòn rụm, cả nhà đều mê

Món ngon mỗi ngày 2 giờ 3 phút trước
Sau hôm nay, thứ Sáu 13/3/2026, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, 3 con giáp thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Sau hôm nay, thứ Sáu 13/3/2026, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, 3 con giáp thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 13 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (13/3/2026), 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, sung sướng chẳng ai bằng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (13/3/2026), 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, sung sướng chẳng ai bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 48 phút trước
Cuối ngày hôm nay (13/3/2026), 3 con giáp 'xòe tay hứng mưa tiền, gió bạc', điềm lành dư dả, phát tài đủ đường

Cuối ngày hôm nay (13/3/2026), 3 con giáp 'xòe tay hứng mưa tiền, gió bạc', điềm lành dư dả, phát tài đủ đường

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 18 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Sáu 13/3/2026, 3 con giáp Tài Lộc hanh thông, đạp trúng hố vàng, thóc lúa đầy bồ, tiền bạc đầy két

Đúng ngày mai, thứ Sáu 13/3/2026, 3 con giáp Tài Lộc hanh thông, đạp trúng hố vàng, thóc lúa đầy bồ, tiền bạc đầy két

Đúng 6h sáng mai, thứ 6 ngày 13/3/2026, 3 con giáp có mệnh số dát vàng, tài chính vững vàng, của cải ngập tràn

Đúng 6h sáng mai, thứ 6 ngày 13/3/2026, 3 con giáp có mệnh số dát vàng, tài chính vững vàng, của cải ngập tràn

Bắt giam Giám đốc hệ thống Hoàng Minh Đường: Lật tẩy chiêu trò thuốc "gia truyền 3 đời" dỏm

Bắt giam Giám đốc hệ thống Hoàng Minh Đường: Lật tẩy chiêu trò thuốc "gia truyền 3 đời" dỏm

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bất ngờ công dụng của thứ quả "nhuộm đỏ" chợ Việt: Ăn đúng cách sẽ khỏe mạnh, ít ốm đau

Bất ngờ công dụng của thứ quả "nhuộm đỏ" chợ Việt: Ăn đúng cách sẽ khỏe mạnh, ít ốm đau

Sự thật bất ngờ về rau ngổ: Loại rau mọc dại nhưng có nhiều công dụng bất ngờ cho sức khỏe

Sự thật bất ngờ về rau ngổ: Loại rau mọc dại nhưng có nhiều công dụng bất ngờ cho sức khỏe

Không chỉ sáng mắt, đây là loại "siêu thực phẩm" với 4 lợi ích bất ngờ cho cơ thể

Không chỉ sáng mắt, đây là loại "siêu thực phẩm" với 4 lợi ích bất ngờ cho cơ thể

Bất ngờ với loại hạt "siêu thực phẩm" tại chợ Việt: Vừa bổ máu, vừa dưỡng xương cực tốt

Bất ngờ với loại hạt "siêu thực phẩm" tại chợ Việt: Vừa bổ máu, vừa dưỡng xương cực tốt

"Thần dược" ẩn mình trong vườn nhà: Loại rau dưỡng tim, ngừa bệnh cực tốt người Việt hay bỏ lỡ

"Thần dược" ẩn mình trong vườn nhà: Loại rau dưỡng tim, ngừa bệnh cực tốt người Việt hay bỏ lỡ

Sự thật về "thần dược" siêu đắt đỏ ở trời Tây, hóa ra là món ăn cực quen thuộc của người Việt

Sự thật về "thần dược" siêu đắt đỏ ở trời Tây, hóa ra là món ăn cực quen thuộc của người Việt