Không ngờ loại quả rẻ tiền nhưng chứa đựng "kho" dinh dưỡng cực khủng cho cơ thể

Cà chua rất giàu vitamin A, B6, C, K và các khoáng chất như kali, folate, phốt pho, đồng, magie, thiamin, niacin. Đây là những nguyên tố vi lượng cần thiết cho cơ thể khỏe mạnh. Điểm tuyệt vời của cà chua là rất ít cholesterol, calo và chất béo bão hòa, đó là lý do tại sao nhiều người ăn cà chua để giảm cân.

Tốt cho da: Cà chua có chứa chất chống oxy hóa giúp loại bỏ tế bào da chết và tái tạo tế bào da mới. Bạn có thể uống nước ép hoặc đắp mặt nạ cà chua để trị mụn và se khít lỗ chân lông, làm sáng da và mềm mịn.

Tốt cho xương: Cà chua chứa nhiều vitamin K và canxi, hỗ trợ phát triển xương chắc khỏe. Hiệu quả này thấy rõ khi bạn cho trẻ ăn cà chua. Khi bị gãy xương nên ăn nhiều cà chua để giúp xương nhanh lành hơn.

Tốt cho máu: Cà chua chứa nhiều vitamin A, vitamin C và beta-caroten là chất chống oxy hóa giúp loại bỏ các gốc tự do có hại. Cà chua càng đỏ thì càng chứa nhiều beta-caroten cần thiết cho máu. Ngoài ra, cà chua chứa nhiều vitamin K cần thiết để ngăn ngừa chảy máu.

Ảnh minh họa: Internet

Tốt cho gan: Một trong những lợi ích sức khỏe được phát hiện gần đây của cà chua là ngăn ngừa quá tải cho gan. Vì vậy, cà chua được dùng để ngăn ngừa bệnh xơ gan. Nước ép cà chua có thể hỗ trợ làm tan sỏi mật trong gan, đây là căn bệnh tương đối phổ biến hiện nay. Do đó, bổ sung cà chua đúng cách là một cách tuyệt vời để giảm bớt tác hại của rượu bia.

Tốt cho tim: Hàm lượng vitamin B, kali trong cà chua giúp giảm lượng cholesterol xấu trong máu và ngăn ngừa các bệnh liên quan đến huyết áp. Do đó, cà chua cũng rất hữu ích trong việc phòng chống đột quỵ, đau tim hay các biến chứng tim mạch khác.

Tốt cho thận: Các thành phần trong cà chua có tác dụng làm tan sỏi mật, ngăn ngừa hình thành sỏi thận. Ngoài ra, cà chua còn có tác dụng làm sạch máu, giảm áp lực cho thận giúp thận hoạt động tốt hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Lưu ý khi ăn cà chua

Tuy rằng có thể mang lại nhiều lợi ích sức khỏe, tuy nhiên cà chua vẫn tiềm ẩn nguy cơ dị ứng cà chua. Những trường hợp này rất hiếm, tuy nhiên vẫn có trong thực tế. Những người bị dị ứng với phấn hoa, thường có nguy cơ bị dị ứng với cà chua cao hơn.

Nếu xảy ra tình trạng dị ứng, người bệnh thường có một số triệu chứng như ngứa miệng, sưng miệng, ngứa cổ họng hay sưng cổ họng. Các trường hợp bị dị ứng với mủ cao su cũng có nguy cơ bị dị ứng cà chua.

Tuy cà chua rất tốt nhưng bạn cũng chỉ nên ăn 1 đến 2 quả mỗi ngày.

Không ăn cà chua xanh: Khi chưa chín kỹ, cà chua có chứa nhiều alkaloid – đây là một hợp chất rất dễ gây ngộ độc thực phẩm. Một số triệu chứng khi bị ngộ độc thực phẩm bởi cà chua xanh như buồn nôn, mệt mỏi, tiết nhiều nước bọt,…

Ảnh minh họa: Internet

Không ăn ăn cà chua nếu bạn đang đói: Nếu ăn cà chua khi dạ dày của bạn đang trống rỗng, các chất Pectin, nhựa Phenolic,… trong cà chua có thể gây ra những phản ứng với axit, khiến cho quá trình tiêu hóa thức ăn gặp nhiều khó khăn hơn. Về lâu dài, thói quen ăn cà chua xanh hoặc chưa chín kỹ có thể dẫn tới viêm loét dạ dày.

Không ăn hạt cà chua để tránh gây chậm tiêm và phòng ngừa nguy cơ viêm ruột thừa

Cần ngâm và rửa sạch trước khi ăn, nhất là khi ăn sống.