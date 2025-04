6 lợi ích bất ngờ khi uống nước ép cà chua hàng ngày nhưng không phải ai cũng biết

Trong 240ml nước ép cà chua nguyên nhất 100% có thành phần dinh dưỡng gồm: 41 calo, 2g chất xơ, 2g protein và kali, magie, đồng, mangan, vitamin A, vitamin K, vitamin C, vitamin B3 (niacin), vitamin B9 (folate), vitamin B1 (thiamin) và vitamin B6 (pyridoxine).

Ảnh minh họa: Internet

Chỉ cần uống 240ml nước ép cà chua là bạn đã gần như có thể đáp ứng đủ nhu cầu vitamin C hằng ngày của cơ thể và đáp ứng được 22% nhu cầu vitamin A hằng ngày của cơ thể. Vitamin C rất cần thiết với những người hút thuốc lá. Vitamin A có tác dụng cải thiện thị lực, bảo vệ các tế bào khỏi các gốc tự do.