Sau va chạm giao thông với xe khách, chiếc xe máy chở hai người đàn ông bắt lửa cháy rụi làm hai nạn nhân chết tại chỗ.

Theo thông tin báo Pháp Luật TP.HCM, ngày 6/7, Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai, cho biết đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên quốc lộ 1 khiến hai người tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM.

Vụ tai nạn khiến hai người tử vong, gồm: anh HTP (38 tuổi, ngụ phường An Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai) và ông VVH (61 tuổi, ngụ Tiên Lãng, Hải Phòng).

Trước đó, khoảng 4 giờ 40 phút ngày 6/7, xe khách 76F-001.58 do Lê Hồng Quân (40 tuổi, ngụ phường Hoài Nhơn Tây, tỉnh Gia Lai) điều khiển trên quốc lộ 1 theo hướng Nam - Bắc, đến ngã tư Thanh Liêm (phường An Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai) xảy ra tai nạn với xe máy do anh HTP chở theo ông VVH.

Hậu quả, anh P và ông H tử vong tại hiện trường. Xe khách hư hỏng, còn xe máy bị cháy rụi.

Vụ tai nạn khiến 2 người tử vong thương tâm. Ảnh: Báo Thanh Niên.

Theo thông tin báo Thanh Niên, theo người thân, ông P. là bà con với ông H., vừa từ Hải Phòng vào thăm gia đình và dự định sáng nay sẽ lên xe trở về quê. Khi ông H. đưa ông P. ra QL1 để đón xe về Hải Phòng thì xảy ra tai nạn thương tâm.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Công an P.An Nhơn Đông (Gia Lai) đã có mặt để bảo vệ hiện trường, điều tiết giao thông và phối hợp với các đơn vị chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn khiến 2 người tử vong.

