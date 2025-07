UBND phường Bình Khê đã tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân và chỉ đạo giải quyết vụ việc theo quy định.

Theo thông tin từ báo VietNamNet, ngày 6/7, thông tin từ UBND phường Bình Khê, tỉnh Quảng Ninh cho biết, khoảng 0h05 cùng ngày, Công an phường Bình Khê nhận được tin báo của người dân về việc tại khu vực lòng hồ Bến Châu thuộc khu Phú Ninh, phường Bình Khê có một xe ô tô bán tải màu vàng bị chìm dưới lòng hồ.

Các lực lượng chức năng phường Bình Khê đã phối hợp với gia đình nạn nhân tiến hành xác minh sơ bộ ban đầu.

Lực lượng chức năng tìm kiếm nạn nhân - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Dân trí, qua xác minh, khoảng 21h30 ngày 5/7, anh N.N.H. (SN 1993) và vợ là chị V.T.T.L. (SN 1993), trú tại phường Mạo Khê, rủ vợ chồng anh V.V.H. (SN 1986) và chị N.T.Q. (SN 1994), cùng đi chơi bằng xe bán tải.

Anh H. lái xe, chị L. ngồi ghế phụ, anh H. và chị Q. ngồi phía sau. Khi đến đoạn đường tâm linh Yên Tử – Ngọa Vân (khu Phú Ninh), anh H. điều khiển xe đi xuống lòng hồ Bến Châu.

Khi xe đi vào khu vực ngập nước, nước tràn vào khoảng nửa thân xe. Cả 4 người rời khỏi xe để tìm đường thoát. Trong lúc hỗn loạn do trời tối, anh H. và chị Q. may mắn vào được bờ và thông báo cho người dân hỗ trợ. Hai vợ chồng anh H. không may mất tích.

Đến 5h47 ngày 6/7, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể anh H. và chị L. dưới nước, đưa về Trung tâm y tế Than khu vực Mạo Khê.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/quang-ninh-hai-vo-chong-tu-vong-sau-khi-lai-o-to-ban-tai-xuong-long-ho-ben-chau-735922.html