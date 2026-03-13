NÓNG: Giá xăng dầu trong nước bật tăng trở lại từ 22h ngày 12/3/2026

Giá dầu diesel 0.05S sau điều chỉnh từ 22h00 đêm 12/3 là 27.020 đồng/lít, tăng 550 đồng/lít so với giá kỳ trước; Giá dầu hỏa là 26.930 đồng/lít, tăng 2.520 đồng/lít; Giá dầu mazut 180CST 3.5S kỳ này là 18.660 đồng/kg, giảm 340 đồng/lít so với kỳ điều hành ngày 11/3.

Theo thông tin từ VOV, giá xăng dầu mới được liên Bộ Công Thương - Tài chính thông báo điều chỉnh từ 22h00 đêm 12/3 theo Nghị quyết 36 của Chính phủ. Theo đó, giá xăng RON95-III là 25.570 đồng/lít, tăng 330 đồng/lít; Giá xăng E10 là 24.060 đồng/lít, tăng 290 đồng/lít; giá xăng E5RON92 là 22.500 đồng/lít, giảm 450 đồng/lít.

Thực hiện Quyết định số 441/QĐ-BCT ngày 10/3/2026 của Bộ trưởng Bộ Công Thương, liên Bộ quyết định trong kỳ điều hành lần này không trích lập Quỹ Bình ổn đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu; Chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với xăng sinh học E5/E10 là 4.000 đồng/lít; với xăng không chì là 4.000 đồng/lít; với dầu diesel là 5.000 đồng/lít; với dầu hỏa là 4.000 đồng/lít và dầu mazut là 4.000 đồng/kg.

Đây là lần thứ 13 trong năm 2026, các mặt hàng xăng dầu được điều chỉnh giá. Trong đó mặt hàng xăng RON95 có 9 lần tăng và 4 lần giảm; xăng E10 có 7 lần tăng và 5 lần giảm giá và 1 lần không báo giá; xăng E5RON92 có 8 lần tăng và 5 lần giảm, dầu diesel có 10 lần tăng, 3 lần giảm và dầu mazut có 8 lần tăng, 4 lần giảm và 1 lần giữ giá.

Ảnh minh họa

Trước đó, theo thông tin từ báo Dân trí, từ 22h ngày 11/3, giá xăng dầu trong nước đã được điều chỉnh giảm mạnh. Cụ thể, xăng E5 RON 92 giảm 3.620 đồng/lít xuống 22.950 đồng/lít, xăng RON 95 giảm 3.880 đồng/lít xuống 25.240 đồng/lít. Dầu diesel giảm 4.240 đồng/lít xuống 26.470 đồng/lít; dầu hỏa giảm 7.970 đồng/lít xuống 24.410 đồng/lít; dầu mazut giảm 5.700 đồng/kg xuống 19.000 đồng/kg.

Trước căng thẳng tại Trung Đông, để tăng nguồn cung và ổn định thị trường, ngày 9/3, Chính phủ cũng đã ban hành Nghị định 72 sửa đổi thuế suất nhập khẩu ưu đãi (MFN) với một số mặt hàng xăng dầu và nguyên liệu đầu vào. MFN là mức thuế chỉ áp dụng cho các nước trong Tổ chức Thương mại thế giới (WTO).

Cụ thể, mức thuế suất MFN được giảm từ 10% xuống 0% với xăng động cơ không pha chì (như RON 95) và các nguyên liệu pha chế xăng. Thuế này cũng hạ từ 7% xuống 0% với dầu diesel, nhiên liệu máy bay. Ngoài ra, một số nguyên liệu pha chế xăng, hóa dầu như naphtha, reformate, condensate... cũng được giảm thuế về 0%.

Nghị định có hiệu lực từ ngày ký đến hết 30/4. Trường hợp cần kéo dài, Bộ Công Thương sẽ đề xuất để Bộ Tài chính trình Chính phủ.

Bên cạnh việc giảm thuế, sử dụng chi quỹ bình ổn để hạ nhiệt giá xăng dầu, Thủ tướng cũng giao Bộ Tài chính khẩn trương đề xuất phương án điều chỉnh thuế bảo vệ môi trường đối với các mặt hàng này về mức 0 đồng, báo cáo Chính phủ trong ngày 12/3.