Nguyên nhân vỉa hè nóng bất thường nóng bất thường 40-50 độ C ở Hà Nội

Một khu vực trên nền vỉa hè bê tông ở xã Ứng Hòa, Hà Nội, bất ngờ phát ra nhiệt độ nóng bất thường, nóng đến mức khi đi chân trần lên có thể bị bỏng ran phải nhấc chân ra ngay.

Theo thông tin từ báo Dân trí, trưa 12/3, ông Lê Anh Tùng, Phó Chủ tịch UBND xã Ứng Hòa (Hà Nội), cho biết ngay sau khi nhận được phản ánh về việc một diện tích đất vỉa hè rộng khoảng 1m2 có nhiệt độ cao bất thường 40-50 tại địa bàn thôn Thu Nội, các đơn vị chức năng của xã đã cho đào kiểm tra.

Qua kiểm tra phát hiện tại khe tường nằm cạnh khu đất có một thanh kim loại được sử dụng làm cột thu lôi đã chạm vào một dây điện bị hở. Ngay sau đó, chính quyền địa phương và gia đình đã ngắt nguồn điện, nhiệt độ nền vỉa hè đã giảm xuống.

Đến sáng 12/3, nhiệt độ tại khu vực vỉa hè này đã hoàn toàn bình thường.

Nền vỉa hè nóng bất thường ở Ứng Hòa, Hà Nội

Theo thông tin từ VTC News, tại phần vỉa hè trước nhà ông Dương Văn Truyền (thôn Thu Nội, xã Ứng Hòa, TP Hà Nội) xuất hiện luồng khí nóng.

Khi đặt tay lên nền bê tông này người dân cảm nhận rõ sức nóng. Thậm chí có người đi chân trần khi đặt chân lên khu vực này không giữ được quá 30 giây phải rụt chân lại.

Người dân đã khoan lỗ trên bề mặt vỉa hè và đặt nhiệt kế vào để kiểm tra, chỉ trong khoảng 5 giây, nhiệt độ đã lên tới 42 độ C.

Vụ việc trên đã gây sự chú ý của nhiều người dân tại thôn Thu Nội và xã Ứng Hòa.

