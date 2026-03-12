Một ca sĩ nhập viện cấp cứu giữa đêm, hủy tham gia đêm nhạc tại Hà Nội

Hậu trường 12/03/2026 16:46

Mới đây, công ty quản lý của ca sĩ Vũ Cát Tường thông báo nghệ sĩ sẽ không thể tham gia chương trình Anh trai "say hi" 2025 - A White Valentine Concert vào ngày 16/3 vì lý do sức khỏe. Thông tin được đưa ra kèm hình ảnh Vũ Cát Tường được đưa đi cấp cứu bằng xe cứu thương.

Mới đây, công ty quản lý của Vũ Cát Tường bất ngờ thông báo nữ ca sĩ không thể tham gia concert Anh trai say hi 2025: A White Valentine vì lý do sức khỏe.

Kèm theo thông báo, phía công ty đăng tải hình ảnh giọng ca sinh năm 1992 được đội ngũ y bác sĩ chăm sóc, đưa lên xe cấp cứu. Hình ảnh này khiến nhiều người hâm mộ lo lắng cho tình trạng sức khỏe của ca sĩ.

Một ca sĩ nhập viện cấp cứu giữa đêm, hủy tham gia đêm nhạc tại Hà Nội - Ảnh 1
Hình ảnh Vũ Cát Tường được đưa đi cấp cứu bằng xe cứu thương

Đại diện đơn vị quản lý cho biết: “Chúng tôi rất tiếc phải thông báo Vũ Cát Tường không thể tham gia chương trình Anh trai say hi 2025: A White Valentine diễn ra ngày 16/3 tới tại Hà Nội vì tình trạng sức khỏe không cho phép, theo chỉ định của bác sĩ.

Những ngày qua, Vũ Cát Tường đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho phần trình diễn của mình với sự háo hức được gặp khán giả. Việc phải lỡ hẹn với chương trình và thông báo sát thời điểm concert (buổi hòa nhạc) diễn ra là quyết định rất khó khăn, ngoài mong muốn của nghệ sĩ cũng như ê-kíp”.

Một ca sĩ nhập viện cấp cứu giữa đêm, hủy tham gia đêm nhạc tại Hà Nội - Ảnh 2
Vũ Cát Tường nhập viện vì kiệt sức 

Hiện tại, Vũ Cát Tường vẫn được các bác sĩ theo dõi tại bệnh viện. Phía công ty quản lý gửi lời xin lỗi đến khán giả đã chờ đợi sự xuất hiện của Vũ Cát Tường, đồng thời cảm ơn ban tổ chức cùng các nghệ sĩ tham gia chương trình đã thấu hiểu và hỗ trợ trong tình huống bất khả kháng.

 

Theo kế hoạch, concert Anh trai say hi 2025: A White Valentine sẽ diễn ra vào ngày 16/3 tại Sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội). Trước đó, đêm nhạc dự kiến tổ chức vào ngày 14/3 nhưng được ê-kíp sản xuất thông báo dời lịch sang ngày 16/3.

Cẩm Ly tái xuất với âm nhạc sau nhiều năm trị bệnh, tinh thần của cô giảm sút

Cẩm Ly tái xuất với âm nhạc sau nhiều năm trị bệnh, tinh thần của cô giảm sút

Cẩm Ly từng có khoảng thời gian ngừng hát vì mắc chứng viêm đa xoang. Căn bệnh kéo dài khiến thể trạng và tinh thần của cô giảm sút. Thậm chí, chứng viêm đa xoang còn làm giọng hát Cẩm Ly bị ảnh hưởng nặng nề, có lúc cất giọng không thành tiếng.

Xem thêm
Từ khóa:   Vũ Cát Tường ca sĩ Vũ Cát Tường sao Việt

TIN MỚI NHẤT

Từ ngày 19/9 đến ngày 29/9, 3 con giáp rũ bùn đứng dậy, may mắn tới tay khi được Thần Tài chốt danh sách giàu có, tiền rủng rỉnh túi, giàu càng thêm giàu

Từ ngày 19/9 đến ngày 29/9, 3 con giáp rũ bùn đứng dậy, may mắn tới tay khi được Thần Tài chốt danh sách giàu có, tiền rủng rỉnh túi, giàu càng thêm giàu

Tâm linh - Tử vi 15 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài trải sẵn chiếu lộc, 3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc', vận may đến thăm nhà, tiền tiêu rủng rỉnh

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài trải sẵn chiếu lộc, 3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc', vận may đến thăm nhà, tiền tiêu rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 45 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 18/9/2026, 3 con giáp BỒ TÁT ban Phước, 'thuận buồm xuôi gió' trong công việc, gom hết vận may thiên hạ

Đúng 20h hôm nay, ngày 18/9/2026, 3 con giáp BỒ TÁT ban Phước, 'thuận buồm xuôi gió' trong công việc, gom hết vận may thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 15 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 18/9/2026, vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 18/9/2026, vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 25 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 19/9/2026, 3 con giáp chắc chắn trúng mánh, đại phát Tài Lộc, sự nghiệp còn mỹ mãn, thành công nối tiếp thành công

Đúng ngày mai, thứ Bảy 19/9/2026, 3 con giáp chắc chắn trúng mánh, đại phát Tài Lộc, sự nghiệp còn mỹ mãn, thành công nối tiếp thành công

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 15 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 19/9/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 19/9/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 30 phút trước
Tử vi thứ Bảy 19/9/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Bảy 19/9/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 55 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 18/9/2026, 3 con giáp Quý Nhân dẫn lối, Thần Tài mở đường nhận lộc Trời ban, cuộc đời sang trang, vụt sáng rực rỡ

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 18/9/2026, 3 con giáp Quý Nhân dẫn lối, Thần Tài mở đường nhận lộc Trời ban, cuộc đời sang trang, vụt sáng rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 15 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp 'trúng lớn', sự nghiệp 'mã đáo thành công', tài khoản nảy số liên tục

Đúng hôm nay, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp 'trúng lớn', sự nghiệp 'mã đáo thành công', tài khoản nảy số liên tục

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 25 phút trước
Khám phá lợi ích sức khỏe đối với tim mạch và hệ hô hấp từ loại lá quen thuộc

Khám phá lợi ích sức khỏe đối với tim mạch và hệ hô hấp từ loại lá quen thuộc

Dinh dưỡng 4 giờ 15 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Chân dung sao nữ duy nhất phản hồi lời xin lỗi của Trường Giang bằng đúng 5 chữ

Chân dung sao nữ duy nhất phản hồi lời xin lỗi của Trường Giang bằng đúng 5 chữ

Trường Giang và Nhã Phương: Từ 'phim giả tình thật' đến cuộc hôn nhân sau nhiều thăng trầm

Trường Giang và Nhã Phương: Từ 'phim giả tình thật' đến cuộc hôn nhân sau nhiều thăng trầm

Sau 10 năm chờ đợi, Quế Vân nói một câu khiến nhiều người bất ngờ: 'Em tha thứ cho anh'

Sau 10 năm chờ đợi, Quế Vân nói một câu khiến nhiều người bất ngờ: 'Em tha thứ cho anh'

Trường Giang nói gì khi được hỏi về chuyện từng quen người phụ nữ khác lúc yêu Nhã Phương?

Trường Giang nói gì khi được hỏi về chuyện từng quen người phụ nữ khác lúc yêu Nhã Phương?