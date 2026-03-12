Một ca sĩ nhập viện cấp cứu giữa đêm, hủy tham gia đêm nhạc tại Hà Nội

Mới đây, công ty quản lý của ca sĩ Vũ Cát Tường thông báo nghệ sĩ sẽ không thể tham gia chương trình Anh trai 'say hi' 2025 - A White Valentine Concert vào ngày 16/3 vì lý do sức khỏe. Thông tin được đưa ra kèm hình ảnh Vũ Cát Tường được đưa đi cấp cứu bằng xe cứu thương.

Kèm theo thông báo, phía công ty đăng tải hình ảnh giọng ca sinh năm 1992 được đội ngũ y bác sĩ chăm sóc, đưa lên xe cấp cứu. Hình ảnh này khiến nhiều người hâm mộ lo lắng cho tình trạng sức khỏe của ca sĩ.

Hình ảnh Vũ Cát Tường được đưa đi cấp cứu bằng xe cứu thương

Đại diện đơn vị quản lý cho biết: “Chúng tôi rất tiếc phải thông báo Vũ Cát Tường không thể tham gia chương trình Anh trai say hi 2025: A White Valentine diễn ra ngày 16/3 tới tại Hà Nội vì tình trạng sức khỏe không cho phép, theo chỉ định của bác sĩ.

Những ngày qua, Vũ Cát Tường đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho phần trình diễn của mình với sự háo hức được gặp khán giả. Việc phải lỡ hẹn với chương trình và thông báo sát thời điểm concert (buổi hòa nhạc) diễn ra là quyết định rất khó khăn, ngoài mong muốn của nghệ sĩ cũng như ê-kíp”.

Vũ Cát Tường nhập viện vì kiệt sức

Hiện tại, Vũ Cát Tường vẫn được các bác sĩ theo dõi tại bệnh viện. Phía công ty quản lý gửi lời xin lỗi đến khán giả đã chờ đợi sự xuất hiện của Vũ Cát Tường, đồng thời cảm ơn ban tổ chức cùng các nghệ sĩ tham gia chương trình đã thấu hiểu và hỗ trợ trong tình huống bất khả kháng.

Theo kế hoạch, concert Anh trai say hi 2025: A White Valentine sẽ diễn ra vào ngày 16/3 tại Sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội). Trước đó, đêm nhạc dự kiến tổ chức vào ngày 14/3 nhưng được ê-kíp sản xuất thông báo dời lịch sang ngày 16/3.

