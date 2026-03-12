Bất ngờ Chương Tử Di 'hạ mình' đi xin kịch bản để đóng phim

Sao quốc tế 12/03/2026 16:33

Chương Tử Di gây chú ý khi chủ động kêu gọi các biên kịch gửi kịch bản phù hợp, thậm chí sẵn sàng hỗ trợ tài chính để thúc đẩy dự án chất lượng trong bối cảnh điện ảnh thiếu kịch bản hay.

Chương Tử Di hạ mình đi xin kịch bản khiến nhiều người bất ngờ bởi đây là động thái hiếm thấy từ một diễn viên có vị thế hàng đầu trong làng điện ảnh Hoa ngữ. Chương Tử Di đã xuất sắc nhận giải Nhân vật điện ảnh xuất sắc nhất năm 2025, nhờ vai diễn Chiêm Chu thị trong bộ phim Tương Viên Lộng. 

Tại buổi lễ nữ minh tinh đã trực tiếp gửi lời nhắn tới các biên kịch, bày tỏ mong muốn được tiếp cận những câu chuyện phù hợp với hình tượng và khả năng diễn xuất của mình.

Bất ngờ Chương Tử Di 'hạ mình' đi xin kịch bản để đóng phim - Ảnh 1

Không dừng lại ở việc chờ đợi lời mời từ các đạo diễn lớn, cô cho biết bản thân sẵn sàng chủ động tìm kiếm dự án mới. Thậm chí, nếu kịch bản thực sự hấp dẫn nhưng gặp khó khăn về kinh phí, nữ diễn viên cũng không ngại tìm cách hỗ trợ để giúp dự án được triển khai. Phát biểu này lập tức thu hút sự chú ý trong giới làm phim, bởi hiếm có ngôi sao nào công khai thể hiện mong muốn đồng hành cùng đội ngũ sáng tạo theo cách trực tiếp như vậy.

Trong bối cảnh đó, việc Chương Tử Di hạ mình đi xin kịch bản được đánh giá như tín hiệu cho thấy các nghệ sĩ tên tuổi đang dần thay đổi cách tiếp cận dự án.

Thay vì chỉ chờ lời mời từ đạo diễn hoặc nhà sản xuất, họ bắt đầu chủ động tìm kiếm nội dung phù hợp để tạo ra những tác phẩm có chiều sâu. Không ít ý kiến cho rằng động thái của nữ diễn viên có thể tạo hiệu ứng lan tỏa, khuyến khích các biên kịch mạnh dạn phát triển những câu chuyện mới.

Bất ngờ Chương Tử Di 'hạ mình' đi xin kịch bản để đóng phim - Ảnh 2

Bên cạnh lời kêu gọi hợp tác, nữ minh tinh cũng tiết lộ kế hoạch sắp tham gia một dự án điện ảnh mới trong thời gian tới. Điều đáng chú ý là bộ phim này sẽ không thuộc những thể loại quen thuộc từng gắn liền với tên tuổi của cô trước đây. Thông tin cụ thể về nội dung và ê-kíp sản xuất hiện vẫn được giữ kín, khiến người hâm mộ càng thêm tò mò.

Nhìn rộng hơn, việc Chương Tử Di hạ mình đi xin kịch bản cho thấy sự chuyển mình của một ngôi sao từng gắn bó với nhiều tác phẩm lớn. Từ vị trí của một diễn viên thường được các đạo diễn danh tiếng “chọn mặt gửi vàng”, cô đang dần chủ động tham gia sâu hơn vào quá trình tìm kiếm và phát triển nội dung. 

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