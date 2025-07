'Tương Viên Lộng: Huyền án' gây thất vọng với dàn sao khủng, Chương Tử Di thất bại khi trở lại

Tương Viên Lộng: Huyền án (tên khác She's Got No Name) là bộ phim tâm huyết của đạo diễn Trần Khả Tân, quy tụ dàn sao khủng như Chương Tử Di, Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh, Lôi Giai Âm và Trương Tử Phong. Phim gây thất vọng khi chỉ đạt 5,9 điểm trên Douban và doanh thu phòng vé sụt giảm nghiêm trọng. Đạo diễn Vương Tinh thẳng thắn chỉ trích Trần Khả Tân, cho rằng bộ phim kẹt giữa nghệ thuật và thương mại.

Tương Viên Lộng: Huyền án phát hành ngày 21/6 là dự án được Trần Khả Tân chuẩn bị suốt 7 năm, xoay quanh vụ án bí ẩn của nhân vật chính (Chương Tử Di thể hiện), người giết chồng vũ phu để bảo vệ bản thân. Bộ phim quy tụ dàn diễn viên hàng đầu được kỳ vọng thống trị phòng vé mùa hè.