NÓNG: “Hot girl Ngân Baby” bị cơ quan chức năng tạm giữ hình sự

Hiện cơ quan công an đã tạm giữ “Hot girl Ngân Baby” (Nguyễn Thị Hoàng Ngân) để điều tra về các hành vi “Gây rối trật tự công cộng” và “Cố ý làm hư hỏng tài sản” theo quy định của pháp luật.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, ngày 13/7, thông tin từ Công an phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An cho biết đã bàn giao vụ việc liên quan đến Nguyễn Thị Hoàng Ngân, thường gọi là "Ngân Baby" (SN 2003, trú tại xóm Phượng Sơn, xã Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An) cho Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng PC01) - Công an tỉnh Nghệ An tiến hành điều tra theo quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 12/7, Công an phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An đã tiến hành hoàn tất thủ tục đề nghị tạm giữ Nguyễn Thị Hoàng Ngân để điều tra về hành vi "Gây rối trật tự công cộng" và "Cố ý làm hư hỏng tài sản".

"Ngân Baby" tại cơ quan công an - Ảnh: Báo Người Lao Động

Theo thông tin từ báo Sài Gòn Giải Phóng, trước đó, vào tối 11/7, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh một phụ nữ có hành vi đập phá cây ATM và một số tài sản khác trên đường Lê Hồng Phong (phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An).

Nhận tin báo, Công an địa phương đã khẩn trương xác minh và làm rõ danh tính người vi phạm là Nguyễn Thị Hoàng Ngân (sinh năm 2003, trú tại xóm Phượng Sơn, xã Nghi Lộc, Nghệ An), từng được biết đến trên mạng xã hội với biệt danh "Ngân Baby".

Làm việc với cơ quan chức năng, Ngân khai nhận tối hôm xảy ra vụ việc, sau khi ăn kem, xe máy không khởi động được. Cho rằng xe bị người khác phá hoại, Ngân bức xúc, chửi bới và dùng đá ném vào cây ATM cùng một số tài sản công cộng xung quanh.

