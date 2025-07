Nạn nhân là Đại úy P.H.V. (trú tổ dân phố Tiên Hội, phường An Nhơn Bắc), đang công tác tại Công an phường An Nhơn Bắc.

Theo thông tin từ báo Dân trí, ngày 13/7, ông Nguyễn Anh Dũng, Chủ tịch UBND phường An Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai, cho biết trên địa bàn xảy ra tai nạn giao thông hy hữu khiến một cán bộ công an phường tử vong. Theo ông Nguyễn Anh Dũng, vụ tai nạn xảy ra đêm 12/7, trên quốc lộ 19B, đoạn qua phường An Nhơn Bắc. Nạn nhân là Đại úy P.H.V. (33 tuổi) đang công tác tại Công an phường An Nhơn Bắc. Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: VietNamNet Theo thông tin từ VietNamNet, thông tin ban đầu, khoảng 18h30 chiều hôm qua (ngày 12/7), sau giờ làm việc, Đại úy V. về nhà và đi bộ thể dục tại quốc lộ 19B, qua địa bàn tổ dân phố Tiên Hội, phường An Nhơn Bắc. Lúc này chiếc xe container BKS 77R-013.xx, do tài xế Lê Đức Lợi (SN 1977, trú phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai) điều khiển, chạy cùng chiều bất ngờ gặp sự cố gãy trục láp, làm rơi cặp bánh xe ra ngoài. Bánh xe container theo quán tính lăn từ phía sau đến tông trúng anh V. khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau khi vụ việc xảy ra, chính quyền địa phương đã triển khai lực lượng bảo vệ hiện trường, phối hợp cùng Công an tỉnh Gia Lai điều tra vụ việc.